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Координаты захоронения мирных жителей обнаружены у наемника из Великобритании

У британского наемника в Донбассе обнаружили координаты с захоронениями мирных жителей
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В дневнике пленного наемника из Великобритании Эндрю Хилла обнаружены координаты захоронения, предположительно, мирных жителей. Об этом сообщил 8 июня корреспондент «РИА Новости».

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«Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», — написано на одной из страниц дневника, сфотографированных журналистом.

Координаты, согласно данным онлайн-карты Google, соответствуют месту между городами Ирпень и Буча.

В Донецке 7 июня начался судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе, среди подсудимых в том числе Эндрю Хилл. Троих человек обвиняют в наемничестве, совершении преступлений, направленных на насильственный захват власти, и в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее, 27 мая, начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников сообщил, что в Мариуполе было найдено захоронение тел украинских военных. По его данным, всего там, по внешним признакам, может быть похоронено до 40 человек.

До этого, 25 мая, стало известно, что в Мариуполе обнаружено массовое захоронение с сотнями тел. Очевидцы рассказали «Известиям», что в ямах лежат плохо засыпанные землей останки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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