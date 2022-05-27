В Мариуполе нашли захоронение тел украинских военных

В Мариуполе найдено захоронение украинских военных. Об этом 27 мая сообщил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

По его словам, 14 тел уже извлекли, 10 обработали, а всего там, по внешним признакам, может быть похоронено до 40 украинских военных.

«Обнаружено захоронение служащих ВСУ, которые погибли примерно февраль-март этого года. При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках», — сказал Калашников «РИА Новости».

25 стало известно, что в Мариуполе обнаружено массовое захоронение с сотнями тел. По словам очевидцев, в ямах лежат плохо засыпанные землей останки.

13 марта официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал об обнаружении мест массового убийства мирных жителей. Их нашли силы Луганской Народной Республики в районе Попаснянской железной дороги.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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