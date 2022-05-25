В Мариуполе найдено массовое захоронение с сотнями тел

В Мариуполе обнаружено массовое захоронение с сотнями тел, сообщили «Известиям» очевидцы в среду, 25 мая.

В ямах лежат плохо засыпанные землей останки. Очевидцы подчеркнули, что захоронение сделали военнослужащие украинской армии в то время, когда Мариуполь контролировала Украина.

Местный житель Сергей заявил, что в начале марта он из окна наблюдал, как приезжали грузовики и сбрасывали в яму большие черные пакеты.

«Говорят, это происходило на протяжении месяца… <…> Прохожие рассказывали, что было более 300 тел», — заявил мужчина.

1 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал массовые захоронения, которые представляют собой 150-метровые траншеи. В них кладут тела жертв обстрелов ВСУ в городе Рубежное в Луганской Народной Республике. Как уточнил военный, принимающий участие в раскопке таких братских могил, на этом месте собираются установить общий мемориал погибшим.

13 марта официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал об обнаружении мест массового убийства мирных жителей. Их нашли силы Луганской Народной Республики в районе Попаснянской железной дороги.

16 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По информации следствия, пять стихийных массовых захоронений были обнаружены в период с августа по октябрь 2021 года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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