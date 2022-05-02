Убитых ВСУ жителей Рубежного хоронят в 150-метровых траншеях без гробов

Жертв обстрелов ВСУ в городе Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) приходится хоронить в 150-метровых траншеях из-за большого количества. Об этом 1 мая рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«На рубежанском кладбище приходится выкапывать траншеи, каждая из них 150 метров в длину — вот одна, вот вторая. И жертв этих обстрелов настолько много, что приходится выкапывать еще и третью. Но местные жители надеются, что она станет последней», — сказал журналист.

Как уточнил военный, принимающий участие в раскопке таких братских могил, на этом месте собираются установить общий мемориал погибших.

«Выкопали братские могилы в полном смысле этого слова. Хоронят там людей. Огромное количество погибших. К сожалению, каждый город обстреливают. Гибнут люди. Здесь будет общий мемориал погибших. Огромное количество погибших. Сколько здесь будет [захоронено людей], я пока сказать не могу. Хороним людей. Другого выхода сегодня нет. Погибших надо предавать земле», — отметил он.

30 апреля стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении украинского командира, который отдавал приказы об обстрелах ЛНР, в частности, таких городов, как Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино. По данным ведомства, в результате этих обстрелов три местных жителя были ранены, также 30 жилых домов, здания монастыря и храма получили повреждения.

Двумя днями ранее корреспондент «Известий» сообщил, что ВСУ обстреляли город Рубежное в ЛНР из реактивной системы залпового огня «Ураган», в результате одного из ударов загорелся многоэтажный дом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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