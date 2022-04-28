В результате удара ВСУ загорелся многоэтажный дом в Рубежном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня «Ураган», в результате одного из ударов загорелся многоэтажный дом. На месте событий побывал в четверг, 28 апреля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Местные жители рассказали, что не сразу поняли, что снаряд пробил здание.

«Мы не услышали, как она прилетела. Они услышали, что где-то свист был. Она с той стороны пробила средний блок», — рассказал житель дома.

Когда начался пожар, уточнил мужчина, жильцы сразу попытались его потушить, однако им не удалось проникнуть в одно из помещений здания, и огонь распространился по квартирам.

25 апреля корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков передавал, что карета скорой помощи в Рубежном попала под обстрел с украинской стороны. Журналист рассказал, что врачи не знали, что в районе, где был вызов, идут бои. Медики добрались до места дворами, забрали пациентку, а на пути в больницу попали под обстрел.

В то же время в понедельник, 25 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное полностью освобожден Вооруженными силами (ВС) РФ и подразделениями ЛНР. Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города.

20 апреля Кадыров сообщил, что город Рубежное перешел под контроль российских войск, при въезде в населенный пункт был поднят флаг РФ. На следующий день советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что город Рубежное практически зачищен, ведется операция по дозачистке окраин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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