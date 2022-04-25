Карета скорой помощи в Рубежном попала под обстрел с украинской стороны. Об этом рассказал медик бригады корреспонденту телеканала «Известия» Егору Кильдибекову.

По словам собеседника журналиста, врачи не знали, что в районе, где был вызов, идут бои. Медики добрались до места дворами, забрали пациентку, а на пути в больницу попали под обстрел.

«Как мы поняли по локализации, это была украинская армия, потому что с той стороны были именно они. Судя по калибру патронов, это были украинские [боеприпасы]. <...> Это было сделано явно специально», — выразил уверенность медик.

Мужчина подчеркнул, что атака произошла днем, при этом карету скорой помощи хорошо видно издалека, как и форму врачей — она ярко-красная.

Ранее в этот день, 25 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном освбождении Рубежного от украинских военных. По его словам, последняя группа националистов бросила свои позиции и спешно покинула линию боевых действий.

Позднее в город прибыл глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он отметил, что ситуация в населенном пункте достаточно сложная и напряженная. Власти пытаются организовывать регулярную раздачу воды, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинских войск.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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