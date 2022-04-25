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Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное

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Город Рубежное полностью освобожден Вооруженными силами (ВС) РФ и подразделениями Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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«Спецподразделения «Ахмат» совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что последняя группа националистов бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий. Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города.

«Поздравляю жителей города Рубежное с освобождением от преступного режима!» — заключил глава Чечни.

20 апреля Кадыров сообщил, что город Рубежное перешел под контроль российских войск, при въезде в населенный пункт был поднят флаг РФ. На следующий день советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что город Рубежное практически зачищен, ведется операция по дозачистке окраин.

22 апреля железнодорожная станция Попасная-1 полностью перешла под контроль сил ЛНР. Как сообщил сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага, военнослужащие уже зачистили прилегающие к станции жилые дворы, которые были оборудованы под огневые точки. Там были вырыты окопы, находилось много боеприпасов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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