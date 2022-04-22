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Ж/д станция Попасная-1 перешла под контроль сил ЛНР

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Железнодорожная станция Попасная-1 полностью перешла под контроль сил Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 22 апреля сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

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По его словам, военнослужащие уже зачистили прилегающие к станции жилые дворы, которые были оборудованы под огневые точки. Там были вырыты окопы, находилось много боеприпасов.

Накануне появилась информация о плане Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ночную контратаку позиций сил ЛНР под Попасной. В ответ самоходные артиллерийские установки ЛНР отодвинули украинских военнослужащих назад и вели беспрерывный огонь.

Люди, живущие в прифронтовых районах, вечерами вынуждены гасить свет, а при необходимости эвакуироваться в подвалы. Одна из местных жительниц поделилась, что им приходится тепло одеваться и брать с собой одеяла, чтобы не замерзнуть.

Ранее, 20 апреля, Кулага сообщил о начале артиллерийской подготовки по позициям ВСУ в городе Попасная. В этот же день стало известно о ликвидации в Попасной украинского националиста Геннадия Щербака, сотрудничавшего с инструкторами НАТО.

19 апреля стало известно о начале второй фазы специальной военной операции в Донбассе. Эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что российские Вооруженные силы наносят ракетные и авиационные удары уже не только в тылу противника, но и по позициям непосредственно на линии фронта.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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