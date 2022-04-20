Артподготовка по позициям ВСУ началась в луганском городе Попасная

Артиллерийская подготовка по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Попасная, расположенном в Луганской Народной Республике (ЛНР), началась в среду, 20 апреля, передает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На представленных кадрах можно наблюдать массированный артиллерийский огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

19 апреля стало известно о начале второй фазы специальной военной операции в Донбассе. Эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что российские Вооруженные силы (ВС) наносят ракетные и авиационные удары уже не только в тылу противника, но и по позициям непосредственно на линии фронта.

В тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. Лавров отдельно подчеркнул, что в ходе операции будут использоваться только традиционные вооружения, применение же ядерного оружия исключается.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, которые проводят военную операцию в отношении населения республик с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».