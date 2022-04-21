Стало известно о ликвидации отмеченного НАТО украинского националиста

Украинский националист Геннадий Щербак, сотрудничавший с инструкторами Североатлантического альянса, был ликвидирован в Попасной, о чем стало известно в среду, 20 апреля.

«Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов, сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасном очередного «титулованного» НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как отмечается в публикации, российская сторона неоднократно предоставляла военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили, что Киев проигнорировал российские инициативы и не отдал украинским военным приказ прекратить сопротивление и сложить оружие. Отмечается, что открытым накануне гумкоридором в Мариуполе никто не воспользовался.

Российская сторона ежедневно с 10:00 (мск) открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Сообщается, что Москва готова развернуть гуманитарные коридоры и на любых других направлениях.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».