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Минобороны РФ обвинило Киев в срыве гумоперации на «Азовстали»

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Киев сорвал организованную российской стороной гуманитарную операцию на «Азовстали», открытым гумкоридором никто не воспользовался. Об этом 20 апреля заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали. При этом, киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим и не отдали им единственно правильный приказ — прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», — указал он.

Мизинцев напомнил, что российская сторона ежедневно с 10:00 (мск) открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком
и крымском направлениях в сторону России. Он также отметил, что Москва готова развернуть гуманитарные коридоры и на любых других направлениях.

«Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию 14 982 человека, из них – 2 940 детей», — рассказал Мизинцев.

Всего с начала спецоперации эвакуированы уже 894 030 человек, из которых 163 761 ребенок. Мизинцев рассказал, что на территории России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. Он также рассказал, что за прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба РФ и другие общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 357 обращений. Всего в базе данных числится 2 751 150 обращений из 2 128 населенных пунктов Украины, добавил Мизинцев.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 126 иностранных граждан из девяти государств.
Кроме того, в семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств», — отметил он.

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