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Из примыкающих к «Азовстали» домов вышло около 40 мирных жителей

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Из домов, примыкающих к «Азовстали» в Мариуполе, вышли 36 мирных жителей, сообщил военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. Среди них есть дети.

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По данным «Известий», их эвакуируют в Новоазовск. Жители узнали об открытии гумкоридоров, слушая российское радио, где говорилось о начале режима тишины. Они рассказали, что боялись при выходе на улицу расстрела в спины со стороны украинских националистов.

В этот же день Полторанин рассказал об открытии пяти гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц. Как уточнил корреспондент, первый гумкоридор открыт из промзоны от улицы Лермонтова до Подгорной, второй действует с территории завода «Азовсталь» по Морскому бульвару, третий — из «Азовстали» по проспекту Победы, четвертый — с территории завода по улице Виноградной, пятый — по улице Таганрогской. Рядом с гумкоридорами находятся автобусы, на которых вывезут мирных жителей из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса. Там же дежурят кареты скорой помощи.

Также в понедельник сообщалось, что по одному из коридоров из двух домов смогли выбраться 28 мирных жителей, семь из которых — дети.

В воскресенье, 19 апреля, бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жители из домов возле промзоны «Азовсталь», которые позже рассказали «Известиям» об обстрелах с завода со стороны националистов.

Ранее Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям, которые находятся на комбинате. Режим тишины был объявлен с 14.00.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

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