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Из примыкающих к «Азовстали» домов эвакуировали около 100 жителей

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Из домов, примыкающих к «Азовстали» в Мариуполе, вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей. Об этом 20 апреля сообщил военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Вышедших через гумкоридоры мирных жителей эвакуируют в Новоазовск. Жители узнали об открытии гумкоридоров, слушая российское радио, где говорилось о начале режима тишины.

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Об открытии пяти гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц стало известно утром в среду. Первый гумкоридор открыт из промзоны от улицы Лермонтова до Подгорной, второй действует с территории завода «Азовсталь» по Морскому бульвару, третий — из «Азовстали» по проспекту Победы, четвертый — с территории завода по улице Виноградной, пятый — по улице Таганрогской.

Днем ранее, 19 апреля, бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жители из домов возле промзоны «Азовсталь». Они позже рассказали «Известиям» об обстрелах с завода со стороны националистов.

16 апреля в Минобороны РФ рассказали, что, несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, из Мариуполя через гуманитарный коридор без участия украинской стороны удалось вывезти в общей сложности 139 678 человек.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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