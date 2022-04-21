Артиллерия ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ в Попасной

Как передает в четверг, 21 апреля, корреспондент «Известий» Денис Кулага, появилась информация, что украинские военные решились на ночную контратаку контратаку позиций сил Луганской Народной Республики (ЛНР) под Попасной. В ответ самоходные артиллерийские установки ЛНР отодвигают ВСУ назад и ведут беспрерывный огонь.

Люди, живущие в прифронтовых районах, вечерами вынуждены гасить свет, а при необходимости эвакуироваться в подвалы. Одна из местных жительниц, поделилась, что им приходится тепло одеваться и брать собой одеяла, чтобы не замерзнуть.

Ранее, 20 апреля, Кулага сообщал о начале артиллерийской подготовки по позициям Вооруженных сил Украины в городе Попасная.

19 апреля стало известно о начале второй фазы специальной военной операции в Донбассе. Эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что российские Вооруженные силы (ВС) наносят ракетные и авиационные удары уже не только в тылу противника, но и по позициям непосредственно на линии фронта.

В тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. Лавров отдельно подчеркнул, что в ходе операции будут использоваться только традиционные вооружения, применение же ядерного оружия исключается.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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