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Корреспондент «Известий» показал разрушенное после боев депо Попасной

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Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага в воскресенье, 17 апреля, показал, как выглядит диспетчерская депо в населенном пункте Попасная после боев войск Луганской Народной Республики (ЛНР) против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные ЛНР смогли выбить из депо украинских силовиков, которые организовали здесь укрепрайон.

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На кадрах видны разрушения, также слышен грохот снарядов. По словам журналиста, район продолжают обстреливать.

Ранее Денис Кулага показал последствия ожесточенных боев в Попасной. На представленных им кадрах можно заметить тела убитых украинских националистов, а также сожженную в ходе сражений технику.

Штурм северных рубежей Попасной танкистами ЛНР начался ранее в этот день. Как рассказал корреспондент «Известий», освобождение депо позволило силам ЛНР попасть к железной дороге. Журналист подчеркнул, что это небезопасно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают территорию кассетными боеприпасами.

Также журналист представил видео последствий обстрелов ВСУ Донецка и Ясиноватой. Отмечается, что ракеты попали во дворы жилых домов, поэтому в них образовались воронки. Тротуары городов засыпаны стеклом, разбитым взрывной волной.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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