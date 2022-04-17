Корреспондент «Известий» показал разрушенное после боев депо Попасной

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага в воскресенье, 17 апреля, показал, как выглядит диспетчерская депо в населенном пункте Попасная после боев войск Луганской Народной Республики (ЛНР) против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные ЛНР смогли выбить из депо украинских силовиков, которые организовали здесь укрепрайон.

На кадрах видны разрушения, также слышен грохот снарядов. По словам журналиста, район продолжают обстреливать.

Ранее Денис Кулага показал последствия ожесточенных боев в Попасной. На представленных им кадрах можно заметить тела убитых украинских националистов, а также сожженную в ходе сражений технику.

Штурм северных рубежей Попасной танкистами ЛНР начался ранее в этот день. Как рассказал корреспондент «Известий», освобождение депо позволило силам ЛНР попасть к железной дороге. Журналист подчеркнул, что это небезопасно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают территорию кассетными боеприпасами.

Также журналист представил видео последствий обстрелов ВСУ Донецка и Ясиноватой. Отмечается, что ракеты попали во дворы жилых домов, поэтому в них образовались воронки. Тротуары городов засыпаны стеклом, разбитым взрывной волной.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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