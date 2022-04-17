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Корреспондент «Известий» показал последствия боев в Попасной

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Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал последствия боев войск Луганской Народной Республики (ЛНР) против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Попасная.

Бойцы ЛНР смогли выбить ВСУ с позиций в депо. На его территории был организован укрепрайон.

Военнослужащие отмечают, что здесь были очень жестокие бои. На видео можно заметить тела убитых украинских националистов, а также сожженную в ходе сражений технику.

Ранее в этот день сообщалось, что танкисты ЛНР направились на штурм северных рубежей Попасной. Отмечается, что пехота запросила поддержку, поэтому техника большой колонной выдвинулась на помощь военным ЛНР.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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