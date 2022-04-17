Танкисты ЛНР отправились на штурм северных рубежей Попасной

Танкисты Луганской Народной Республики (ЛНР) направились на штурм северных рубежей Попасной. Об этом в субботу, 16 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его словам, боевая ударная бригада направилась штурмовать северные рубежи города Попасная. Отмечается, что пехота запросила поддержку, поэтому техника большой колонной выдвинулась на помощь военным ЛНР.

Танк Т-80 с прикрепленным противоминным тралом возглавил колонну. За ним следовали десантные группы.

Через час начался крупный бой. Группа танкистов направилась к депо Попасной, которое оперативно освободили. Это позволило силам ЛНР попасть к железной дороге. Журналист подчеркнул, что это небезопасно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают территорию кассетными боеприпасами.

Денис Кулага также показал лицевую сторону депо в Попасной. Он отметил, что украинские боевики создавали там свой укрепрайон из вагонов и железнодорожных составов. По его словам, сейчас на территории депо находятся трупы украинских боевиков. Это следы отступления и неудачных контратак ВСУ.

«Были очень жесткие бои. В ту сторону стоит противник, которого ежеминутно и ежесекундно подавляет артиллерия. В ту сторону у нас Лисичанск, который впереди нам предстоит освободить и зайти в него», — рассказал военнослужащий 2-й гвардейской бригады ЛНР.

Уточняется, что за время съемки танки штурмовой группы продвинулись еще на несколько кварталов вперед, обеспечив подход пехоты ЛНР вплотную к центру Попасной.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал колонну российской тяжелой техники, направляющейся штурмовать город Попасная.

Также журналист представил видео последствий обстрелов ВСУ Донецка и Ясиноватой. Отмечается, что ракеты попали во дворы жилых домов, поэтому в них образовались воронки. Тротуары городов засыпаны стеклом, разбитым взрывной волной.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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