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ВСУ обстреляли ракетами Донецк и Ясиноватую

«Известия» показали последствия обстрела ВСУ Донецка и Ясиноватой
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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк и Ясиноватую. Соответствующее видео 16 апреля представил корреспондент «Известий».

«Канонада, вы понимаете, был сильнейший прилет», — рассказали местные жители.

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Как следует из кадров, в результате попадания ракет во дворы жилых домов образовались воронки, упали деревья. Тротуары городов засыпаны стеклом, разбитым взрывной волной.

Утром 16 апреля в Луганской Народной Республике сообщили, что за сутки 15 апреля ВСУ восемь раз открывали огонь по населенным пунктам ЛНР. Были выпущены 64 снаряда калибром 122 мм и 152 мм.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены четыре жилых дома и центральная городская многопрофильная больница в Первомайске, а также два жилых дома и детский сад «Березка» в населенном пункте Золотое-5.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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