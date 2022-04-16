Прямой эфир
Сюжет:

В ЛНР заявили о восьми обстрелах ВСУ за сутки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 15 апреля восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив 64 снаряда калибром 122 мм и 152 мм. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по населенным пунктам Донецкий, Первомайск, Золотое-5», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждено четыре жилых дома и центральная городская многопрофильная больница в Первомайске, а также два жилых дома и детский сад «Березка» в населенном пункте Золотое-5.

Накануне сообщалось, что ВСУ открыли огонь по дороге, которая соединяет населенные пункты Первомайск и Стаханов в ЛНР.

Ранее в этот же день в Генпрокуратуре ЛНР заявили о гибели 32 мирных жителей в результате обстрелов украинских военных с 18 февраля. Также сообщается, что 51 человек получил ранения.

13 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР с применением артиллерийского орудия 152 мм. По данным СЦКК, в населенном пункте Ирмино ранен мужчина 1948 года рождения. Повреждены восемь жилых домов, ясли-сад «Росинка» в Ирмино и один жилой дом в Первомайске.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022