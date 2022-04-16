В ЛНР заявили о восьми обстрелах ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 15 апреля восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив 64 снаряда калибром 122 мм и 152 мм. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по населенным пунктам Донецкий, Первомайск, Золотое-5», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждено четыре жилых дома и центральная городская многопрофильная больница в Первомайске, а также два жилых дома и детский сад «Березка» в населенном пункте Золотое-5.

Накануне сообщалось, что ВСУ открыли огонь по дороге, которая соединяет населенные пункты Первомайск и Стаханов в ЛНР.

Ранее в этот же день в Генпрокуратуре ЛНР заявили о гибели 32 мирных жителей в результате обстрелов украинских военных с 18 февраля. Также сообщается, что 51 человек получил ранения.

13 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР с применением артиллерийского орудия 152 мм. По данным СЦКК, в населенном пункте Ирмино ранен мужчина 1948 года рождения. Повреждены восемь жилых домов, ясли-сад «Росинка» в Ирмино и один жилой дом в Первомайске.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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