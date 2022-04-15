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В ЛНР сообщили о гибели 32 мирных жителей с 18 февраля из-за обстрелов ВСУ

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) с 18 февраля в результате обстрелов украинских военных погибли 32 мирных жителя, 51 человек получил ранения. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция
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«В период времени с 18 февраля 2022 года зафиксировано порядка 1,5 тыс. фактов обстрелов, в результате которых погибли 32 мирных жителя, 51 получил ранения (из них пятеро детей)», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Накануне сообщалось, что в результате атак украинских силовиков ранения получили еще 23 человека в Донецкой Народной Республике (ДНР). Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1088 человек, в том числе 55 детей.

13 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР с применением артиллерийского орудия 152 мм. По данным СЦКК, в населенном пункте Ирмино ранен мужчина 1948 года рождения. Повреждены восемь жилых домов, ясли-сад «Росинка» в Ирмино и один жилой дом в Первомайске.

До этого, 10 апреля, сообщалось, что украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по подконтрольному ЛНР поселку Новоайдар, в результате чего погибла женщина 1991 года рождения.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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