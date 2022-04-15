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ВСУ обстреляли дорогу в ЛНР между Первомайском и Стахановом

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по дороге, которая соединяет населенные пункты Первомайск и Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает с места событий корреспондент «Известий» Денис Кулага 15 апреля.

На видеокадрах из ЛНР слышны звуки обстрелов, а также разговоры женщин на фоне атаки.

«За моей спиной — следы очередного разрыва. Бьют по дороге, соединяющей Первомайск и город Стаханов. Проехать опасно. Мины и снаряды летают прямо над нашими головами», — рассказал корреспондент.

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Журналисты нашли для себя укрытие за бетонными кольцами, где решили переждать обстрелы. Корреспондент также отметил, что российские военные разворачивают автомобили местных жителей в обратную сторону, а по дороге ездит только военная техника.

Как сообщили 15 апреля в Генпрокуратуре ЛНР, в Луганской Народной Республике с 18 февраля в результате обстрелов украинских военных погибли 32 мирных жителя, 51 человек получил ранения.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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