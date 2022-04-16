Военкор «Известий» показал движение колонны техники на Попасную

Военный корреспондент «Известий», находящийся в Донбассе, продемонстрировал колонну российской тяжелой техники, которая направляется штурмовать город Попасная. Об этом журналист сообщил 16 апреля.

На представленном им видео десятки танков и бронетранспортеров направляются выполнять боевые задачи. Они следуют колонной на высокой скорости.

«Была сформирована очередная боевая ударная бригада, которая направляется штурмовать северные рубежи город Попасная», — отметил он.

Ранее в этот день журналист представил видео последствий обстрелов вооруженными силами Украины Донецка и Ясиноватой. В результате попадания ракет во дворы жилых домов образовались воронки, упали деревья. Тротуары городов засыпаны стеклом, разбитым взрывной волной.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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