СКР установил еще одного отдававшего приказы об обстрелах ЛНР командира

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении украинского командира, который отдавал приказы об обстрелах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о Николае Янчем. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

«В период 29.04.2022 — 30.04.2022 Янчий совместно с другими военнослужащими ВСУ произвел массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения городов Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино, а также населенных пунктов Новотошковское и Варваровка Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении ведомства.

По данным СКР, в результате этих обстрелов три местных жителя были ранены, также 30 жилых домов, здания монастыря и храма получили повреждения.

29 апреля СКР возбудил уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Сергея Поступальского по статье о жестоком обращении с гражданским населением.

По данным следствия, 27–28 апреля Поступальский и ряд других лиц произвели артиллерийские и минометные обстрелы в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также в населенных пунктах Калиново и Березовское ЛНР. В результате погибли трое мирных жителей, восемь получили ранения. Повреждены 23 жилых дома и здание котельной.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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