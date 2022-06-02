Волевой порог: Матвиенко назвала условие диалога с Украиной

Диалог с Украиной возможен только на условиях России , заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время визита в Зимбабве. При этом Москва не будет уговаривать Киев участвовать в переговорах , подчеркнула она. Что касается отношений России и Зимбабве, то они имеют доверительный характер. Однако, по словам председателя СФ, этому пытаются помешать США — Вашингтон даже направил местным властям письмо с «жесткими рекомендациями» прекратить сотрудничество с РФ . Сейчас Россия развивает в Зимбабве проекты в сфере недропользования и планирует расширять экспорт, сообщил «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов.

Другой мир

После Мозамбика африканское турне делегации Совфеда продолжилось в Зимбабве. Это одна из беднейших стран региона . Местные жители пытаются хоть как-то заработать. Многие носят на себе всевозможные товары — от нижнего белья до зарядных устройств — в попытке их продать. Другие слоняются без дела и попрошайничают. На ступеньках магазинов спят уставшие люди, особенно много их на площади Африканского Единства — главной достопримечательности города.

Волевой порог2 Фото: Global Look Press/dpa - zentralbild/Reinhard Kaufhold

Многие магазины не работают из-за экономического кризиса, а те, что получается найти, закрываются примерно в 17:00 . Конечно, в столице есть местные рынки, но на них людям с европеоидной внешностью ходить опасно, рассказали «Известиям» местные жители. Сувениры купить в городе тоже почти невозможно, потому что гостей в столице видеть не привыкли. Когда в город приехала российская делегация Совфеда в сопровождении полиции, вдоль улицы выстроилась целая толпа зевак .

Эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего. Это влияет на демографические показатели. В 2000-е продолжительность жизни в африканской стране, по данным ООН, составляла около 45 лет. Сейчас показатель поднялся примерно до 60 лет. Как и во многих других африканских странах, в Зимбабве есть проблемы с водой. Поэтому туристам советуют чистить зубы с бутилированной водой даже в хороших отелях.

К пандемии коронавируса здесь относятся весьма серьезно . Многие ходят даже на улицах в масках. В магазины без них тоже не пускают, на входе охранники даже просят продезинфицировать руки.

Волевой порог1 Посетители в магазине в Зимбабве Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo

Сейчас на завершающей стадии находится вопрос регистрации российских вакцин «Спутник Лайт», «Спутник М» и назальной формы «Спутник V» , рассказал «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов на полях переговоров в Хараре. Местные власти пообещали ускорить этот процесс, а также рассмотреть предложение по поставкам российских вакцин от других болезней.

Продолжение разговора

Во время визита в Зимбабве Валентина Матвиенко прокомментировала риски мирового продовольственного кризиса, который грозит из-за ситуации на Украине . Спикер СФ подчеркнула, что Россия готова помогать дружественным странам. Однако этому мешают антироссийские санкции.

— Всем сегодня очевидно, что разрушительная политика коллективного Запада, который вводит против одной, другой, третьей страны санкции, провоцирует и создает условия для мирового кризиса, продовольственного кризиса, — заявила председатель верхней палаты. — Россия готова сделать всё, для того чтобы не допустить кризиса продовольствия, не допустить голода, роста цен на продовольствие, что в первую очередь очень чувствительно сказывается на обычных гражданах всех стран .

Волевой порог Официальный визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Республику Зимбабве, 2 июня 2022 года Фото: пресс-служба Совета Федерации

Также она вновь высказалась о возможности вести диалог с Украиной. По словам Матвиенко, Москва готова разговаривать с Киевом, но только при выполнении ее условий.

— Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло , — сказала она журналистам.

Накануне в Мозамбике Валентина Матвиенко сообщила, что стороны почти подготовили соглашение, которое устраивало и Москву, и Киев. Основные условия заключались в том, что Украина останется внеблоковым государством и не будет иметь ядерное оружие. Однако, по ее словам, подписать соглашение помешало внешнее давление.

Волевой порог3 Фото: РИА Новости/Максим Гучек

Точки соприкосновения

Между тем отношения с Хараре у Москвы весьма доверительные. Однако этому тоже пытаются помешать. Правительство США направило президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве письмо с жесткой рекомендацией не иметь с Россией экономических и военно-технических связей , рассказала Валентина Матвиенко. Но Хараре может выстраивать свои внешнеполитические связи без подсказок, уверена она.

— Определены те сферы, в которых есть взаимовыгодный интерес: это и геологоразведка, и разработка месторождений . Зимбабве очень ценит участие России в нескольких проектах — наши крупные компании уже здесь хорошо себя зарекомендовали — и заинтересовано в привлечении бизнеса и других компаний из России, — рассказала глава СФ.

Прежде всего в Зимбабве у России есть интересы в сфере недропользования. «Алроса Зимбабве» получила 39 поисковых лицензий по добыче природных алмазов со сроком исполнения в 2022 году, сообщил «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов. Суммарные инвестиции в геологоразведку составят $16,7 млн .

Волевой порог4 Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время посещения единой сбытовой организации (ЕСО) «Алроса» с генеральным директором ЕСО «Алроса» Сергеем Ивановым Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В сельском хозяйстве, по данным министра, сотрудничество тоже идет плодотворно. По итогам 2021 года в доле российского экспорта эта часть увеличилась на 160% за счет поставок минеральных, химических удобрений и пшеницы. Кроме этого, правительство Зимбабве предложило увеличить объем закупок пшеницы и подсолнечного масла, а также начать поставки нефтепродуктов .

— Сложности с наращиванием объема взаимной торговли связаны с проблемами при осуществлении взаимных расчетов, что тормозит развитие текущих и перспективных проектов по поставкам нашей продукции машиностроения — КамАЗ, ОВК и «Трансмашхолдинг». Минфин Зимбабве поддержал российскую инициативу и пообещал в ближайшее время начать диалог по линии ответственных ведомств, — сказал Александр Козлов.

Двусторонние отношения Москвы и Хараре традиционно имеют дружественный характер, отмечают в экспертном сообществе.

— По поставкам оружия между Зимбабве и Россией сотрудничество идет около 20 лет. Интересно, что тогда же Хараре и Москва начали диалог об обмене опытом развития экономики под санкциями. Сейчас, конечно, этот вопрос становится еще более актуальным, — сказала «Известиям» историк-африканист Ирина Филатова.

В 2021 году Россия и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, добавила историк.

Любовь Лежнева, Хараре