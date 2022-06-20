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МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для разблокировки портов

Глава МИД Литвы Ландсбергис: на Украину поступает оборудование для разблокировки портов
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Фото: TASS/EPA
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 20 июня сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину.

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«Чтобы открыть их (украинские порты. — Ред.), нужно военное оборудование <…> Некоторое оборудование уже посылается на Украину», — сказал он перед началом совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ландсбергис добавил, что если другие европейские страны, имеющее данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

9 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна осознать, что разминирование портов в Черном море, где сейчас заблокировано украинское зерно, является безальтернативным вариантом для вывоза грузов.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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