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Путин заявил об отсутствии препятствий со стороны РФ для вывоза зерна с Украины

Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна на мировой рынок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей.

«Что касается — не могу об этом не сказать, спекуляций на этот счет очень много — украинских поставок продовольствия на мировой рынок... Мы не препятствуем <...> Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Пусть разминируют и вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов. Вопроса нет», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

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«Но дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить в данном случае, хотя бы не ориентироваться на своих хозяев где-нибудь там из-за границы, из-за рубежа, из-за океана», — добавил российский лидер.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинения в блокаде поставок украинского зерна. И более того, по словам Пескова, западные страны виноваты в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде.

9 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна осознать, что разминирование портов в Черном море, где сейчас заблокировано украинское зерно, является безальтернативным вариантом для вывоза грузов.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. Так, 3 июня Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

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