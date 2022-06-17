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Песков назвал продовольственный кризис результатом ошибок западных стран

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Фото: TASS/EPA/TANNEN MAURY
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Ситуация с продовольственный безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Как это скажется на внутреннем рынке и ценах на пшеницу

«Это (продовольственный кризис — Ред.) никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — сказал Песков в интервью «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал обвинения Запада в сторону России о том, что она якобы ответственна за наступающий мировой продовольственный кризис. В частности, 16 мая страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины, что якобы стало причиной роста цен на продовольствие.

Москва неоднократно опровергала подобные заявления. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 мая сообщил, что Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца, от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов.

Обвинения Запада 3 июня опроверг президент России Владимир Путин, назвавший в качестве причин наступления продовольственного кризиса просчеты США и их партнеров в финансовой и энергетической политике. Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес России по ситуации с продовольствием являются блефом и подчеркнул, что Россия делает все для преодоления кризиса продовольствия.

Стоимость продовольственных товаров также продолжает расти. В частности, 17 мая цена на пшеницу на европейском рынке составила €435 за 1 т, побив все рекорды. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии, втором по величине производителе пшеницы.

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