Зерновой вариант: Россия готова пустить иностранные суда в порты Украины
Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но будет досматривать их совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник. Эту информацию подтвердили в Совфеде, уточнив, что Москва не намерена препятствовать экспорту украинского продовольствия. По словам источника «Известий», переговоры по зерновому вопросу могут пройти в Стамбуле уже на этой неделе в четырехстороннем формате: РФ, Украина, Турция и ООН. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что помочь с вывозом зерна из украинских портов могут в первую очередь черноморские государства — Турция, Румыния и Болгария.
Четверка в Стамбуле
В ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и ООН для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря. Как уточнил высокопоставленный информированный источник «Известий», переговоры могут пройти уже на этой неделе в формате «3+1» (Россия, Украина, ООН + Турция).
Ранее турецкие СМИ сообщили: не исключено, что во встрече примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. О составе делегации с российской и украинской сторон не сообщалось.
Источник «Известий» также уточнил: на встрече делегации сосредоточатся исключительно на проблемах вывоза зерновых и не будут затрагивать иные политические и дипломатические аспекты. В мае Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести в Стамбуле трехстороннюю встречу РФ, Украины и ООН.
— Это предложение президента Эрдогана, равно как и многостраничные предложения Италии и Франции по политическому урегулированию, мы не рассматриваем. Сейчас сосредоточились на проблеме с вывозом зерновых. Переговорный трек с Украиной с апреля приостановлен по ее инициативе, но предметно по зерну через Турцию и ООН мы сейчас договариваемся, — пояснил источник.
21–22 июня в Москве побывала делегация минобороны Турции. В российском силовом ведомстве по итогам встречи отметили: «Стороны договорились продолжить переговоры о потенциальном безопасном морском коридоре в Черном море для экспорта зерна из Украины после переговоров в Москве».
27 июня глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара «с осторожным оптимизмом» рассчитывает на конкретный прогресс по запуску координационного центра в Стамбуле. Он будет контролировать вывоз зерна из украинских портов.
Переговоры осложняют заявления Киева о том, что Турция якобы помогает сбывать краденое с украинских территорий зерно. В начале июня, в преддверии визита Сергея Лаврова в Анкару, посол Украины в Турции Василий Боднар обвинил турецкую сторону в закупке зерна, вывезенного с украинских территорий.
После этого Би-би-си выпустили статью, где заявили, что как минимум две баржи с пшеницей якобы с украинских территорий отправились в турецкие порты Искендерун, Карасу и Самсун. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на эти обвинения и заявил, что Анкара расследовала заявления об отправке украинского зерна в Турцию и не нашла никаких доказательств. «Мы видели, что в документах (счет-фактурах) порт отправления судов и страна происхождения товаров — Россия», — подчеркнул министр.
В конце июня замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что начиная с 24 февраля РФ вывезла с украинских территорий не менее 400 тыс. т зерна. С аналогичными обвинениями выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, «есть заслуживающие доверия сообщения, что Россия крадет зерно из Украины, чтобы продать его для собственной выгоды».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти заявления Киева. Владимир Путин ранее заявил, что РФ гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты. 24 июня на встрече «БРИКС Плюс» глава России заявил, что «искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки» через черноморские порты.
27 июня представители G7 и стран ЕС призвали Россию разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.
«Известия» обратились за комментарием в посольства РФ в Анкаре и Турции в Москве.
Вывозить будут иностранные суда
Высокопоставленный источник «Известий» также заявил, что РФ и Турция согласовывают схему прохода в черноморские порты иностранных кораблей для вывоза зерновых, поскольку мощностей украинского флота и находящихся в этих портах иностранных судов может не хватить.
— Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие. Досмотром будет заниматься в том числе создающийся сейчас сторонами контрольный центр в Стамбуле, — подчеркнул источник.
Его слова косвенно подтвердил и глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
— Я могу лишь подтвердить, что мы готовы этому (вывозу зерновых иностранными судами. — «Известия») способствовать. Проблема, я еще раз хочу повторить, в следующем: Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах. Видимо, тут как бы следствие и причина вместе работают, — заявил сенатор «Известиям».
По его словам, объем зерновых Украины «не так значителен, как пытаются изобразить на Западе — всего лишь 1% мирового объема производства».
Агентство ООН по продовольствию в мае привело статистику, что сейчас в украинских элеваторах хранится около 25 млн т зерна. На Украину приходится до 10% мировых поставок пшеницы и свыше 50% — подсолнечного масла. Страна занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы — в среднем 20,5 млн т. Россия экспортирует порядка 35 млн т.
— Мы готовы содействовать тому, чтобы зерно вывезли. Кстати говоря, не надо забывать и о железной дороге, которая в силу других причин забита военной техникой, поставляемой с Запада. Можно было бы ее освободить и по железной дороге тоже часть зерновых вывезти с Украины, — предложил Григорий Карасин.
Сейчас образовалось два основных пути вывоза украинского зерна:
а) фурами к румынскому порту Галац на Дунае и далее к порту Констанца, крупнейшему в Черном море;
б) по железным дорогам Польши к порту Гданьска, минуя территорию Белоруссии.
Одна из главных проблем при вывозе украинского зерна по железным дорогам в Европу — разные ж/д колеи. Украина использует оставшуюся с советских времен колею 1520 мм. В Румынии и Польше — 1435 мм. Из-за этого приходится менять вагоны.
Причерноморские страны
Депутат Великого собрания Турции (парламента) Озтюрк Йылмаз заявил «Известиям», что разрешение «мирового продовольственного кризиса возможно только при сотрудничестве Украины и России на определенных этапах».
— Шаги, которые могут сделать Россия, Украина и Турция, имеют большое значение для всего мира, они внесут существенный вклад в снижение продовольственного кризиса и уменьшение его последствий. Россия может проводить проверку входящих судов, чтобы выяснить, нет ли на борту оружия, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей четырехсторонней встрече в Стамбуле, — подчеркнул депутат.
Дополнительные суда в украинские порты для вывоза зерновых могут предоставить черноморские государства, считает турецкий политолог Керим Хас. Он напомнил, что с 1 марта Турция применила конвенцию Монтрё и предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопустимости прохода военных кораблей через проливы страны.
— Де-факто запрет был нужен, чтобы США и Великобритания не вводили свои суда в акваторию Черного моря. Если Турция и Украина дадут свое согласие на то, чтобы Россия досматривала идущие в украинские порты суда, к этому процессу могут подключиться прежде всего черноморские страны — Румыния и Болгария. Возможно, турецкие суда также будут участвовать в вывозе зерновых. Важно, что это будут не британские, не американские суда — а именно причерноморских стран, чтобы не нарушалось применение конвенции Монтрё, — пояснил эксперт «Известиям».
Турция как посредник для «недружественных»
Между тем, как заявил «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин, Турция сейчас играет роль посредника в реализации российских товаров не только на традиционных рынках сбыта — на Ближнем Востоке и в Африке, но и на Западе.
— Спрос на наше продовольствие большой, некоторые «недружественные» страны не могут его закупать, либо потому что соблюдают политес, либо потому что некоторым из них [Россия] отказывает по принципу взаимности. Турецкие бизнесмены занимают свою роль [посредника] по праву, — уточнил директор РТДС.
Он отметил, что боевые действия на Черном море никак не сказались на поставках российской пшеницы в Турцию — они идут из портов Новороссийска и Порт-Кавказа, баржи по 3–5 тыс. т идут в сторону турецких портов и «шли, даже когда была много хуже обстановка».