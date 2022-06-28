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Зерновой вариант: Россия готова пустить иностранные суда в порты Украины

Но Москва будет досматривать их вместе с Турцией, чтобы не допустить ввоза оружия
Фото: REUTERS/Vincent Mundy
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Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но будет досматривать их совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник. Эту информацию подтвердили в Совфеде, уточнив, что Москва не намерена препятствовать экспорту украинского продовольствия. По словам источника «‎Известий»‎, переговоры по зерновому вопросу могут пройти в Стамбуле уже на этой неделе в четырехстороннем формате: РФ, Украина, Турция и ООН. Опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты полагают, что помочь с вывозом зерна из украинских портов могут в первую очередь черноморские государства — Турция, Румыния и Болгария.

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В ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и ООН для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря. Как уточнил высокопоставленный информированный источник «‎Известий»‎, переговоры могут пройти уже на этой неделе в формате «3+1» (Россия, Украина, ООН + Турция).

Ранее турецкие СМИ сообщили: не исключено, что во встрече примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. О составе делегации с российской и украинской сторон не сообщалось.

Источник «Известий‎» также ‎уточнил: на встрече делегации сосредоточатся исключительно на проблемах вывоза зерновых и не будут затрагивать иные политические и дипломатические аспекты. В мае Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести в Стамбуле трехстороннюю встречу РФ, Украины и ООН.

— Это предложение президента Эрдогана, равно как и многостраничные предложения Италии и Франции по политическому урегулированию, мы не рассматриваем. Сейчас сосредоточились на проблеме с вывозом зерновых. Переговорный трек с Украиной с апреля приостановлен по ее инициативе, но предметно по зерну через Турцию и ООН мы сейчас договариваемся, — пояснил источник.

Зерновой вариант
пшеница
Фото: REUTERS/Edgar Su

21–22 июня в Москве побывала делегация минобороны Турции. В российском силовом ведомстве по итогам встречи отметили: «‎Стороны договорились продолжить переговоры о потенциальном безопасном морском коридоре в Черном море для экспорта зерна из Украины после переговоров в Москве‎».

27 июня глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара «‎с осторожным оптимизмом»‎ рассчитывает на конкретный прогресс по запуску координационного центра в Стамбуле. Он будет контролировать вывоз зерна из украинских портов.

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Переговоры осложняют заявления Киева о том, что Турция якобы помогает сбывать краденое с украинских территорий зерно. В начале июня, в преддверии визита Сергея Лаврова в Анкару, посол Украины в Турции Василий Боднар обвинил турецкую сторону в закупке зерна, вывезенного с украинских территорий.

После этого Би-би-си‎‎ выпустили статью, где заявили, что как минимум две баржи с пшеницей якобы с украинских территорий отправились в турецкие порты Искендерун, Карасу и Самсун. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на эти обвинения и заявил, что Анкара расследовала заявления об отправке украинского зерна в Турцию и не нашла никаких доказательств. «Мы видели, что в документах (счет-фактурах) порт отправления судов и страна происхождения товаров — Россия», — подчеркнул министр.

В конце июня замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что начиная с 24 февраля РФ вывезла с украинских территорий не менее 400 тыс. т зерна. С аналогичными обвинениями выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, «есть заслуживающие доверия сообщения, что Россия крадет зерно из Украины, чтобы продать его для собственной выгоды».

Зерновой вариант
зерно
Фото: REUTERS/Edgar Su
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти заявления Киева. Владимир Путин ранее заявил, что РФ гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты. 24 июня на встрече «‎‎БРИКС Плюс» глава России заявил, что «‎искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки»‎ через черноморские порты.

27 июня представители G7‎ и стран ЕС призвали Россию разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

«‎Известия»‎ обратились за комментарием в посольства РФ в Анкаре и Турции в Москве.

Вывозить будут иностранные суда

Высокопоставленный источник «‎Известий»‎ также заявил, что РФ и Турция согласовывают схему прохода в черноморские порты иностранных кораблей для вывоза зерновых, поскольку мощностей украинского флота и находящихся в этих портах иностранных судов может не хватить.

Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие. Досмотром будет заниматься в том числе создающийся сейчас сторонами контрольный центр в Стамбуле, — подчеркнул источник.

Зерновой вариант
порт Одессы
Фото: Global Look Press/Peter Seyfferth
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Его слова косвенно подтвердил и глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

— Я могу лишь подтвердить, что мы готовы этому (вывозу зерновых иностранными судами. — «Известия») способствовать. Проблема, я еще раз хочу повторить, в следующем: Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах. Видимо, тут как бы следствие и причина вместе работают, — заявил сенатор «‎Известиям»‎.

По его словам, объем зерновых Украины «‎‎не так значителен, как пытаются изобразить на Западе — всего лишь 1% мирового объема производства».

Агентство ООН по продовольствию в мае привело статистику, что сейчас в украинских элеваторах хранится около 25 млн т зерна. На Украину приходится до 10% мировых поставок пшеницы и свыше 50% — подсолнечного масла. Страна занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы — в среднем 20,5 млн т. Россия экспортирует порядка 35 млн т.

— Мы готовы содействовать тому, чтобы зерно вывезли. Кстати говоря, не надо забывать и о железной дороге, которая в силу других причин забита военной техникой, поставляемой с Запада. Можно было бы ее освободить и по железной дороге тоже часть зерновых вывезти с Украины, — предложил Григорий Карасин.

Зерновой вариант
вагоны
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Сейчас образовалось два основных пути вывоза украинского зерна:
а) фурами к румынскому порту Галац на Дунае и далее к порту Констанца, крупнейшему в Черном море;
б) по железным дорогам Польши к порту Гданьска, минуя территорию Белоруссии.

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Одна из главных проблем при вывозе украинского зерна по железным дорогам в Европу — разные ж/д колеи. Украина использует оставшуюся с советских времен колею 1520 мм. В Румынии и Польше — 1435 мм. Из-за этого приходится менять вагоны.

Причерноморские страны

Депутат Великого собрания Турции (парламента) Озтюрк Йылмаз заявил «‎Известиям»‎, что разрешение «‎мирового продовольственного кризиса возможно только при сотрудничестве Украины и России на определенных этапах»‎.

— Шаги, которые могут сделать Россия, Украина и Турция, имеют большое значение для всего мира, они внесут существенный вклад в снижение продовольственного кризиса и уменьшение его последствий. Россия может проводить проверку входящих судов, чтобы выяснить, нет ли на борту оружия, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей четырехсторонней встрече в Стамбуле, — подчеркнул депутат.

Зерновой вариант
пшеница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Дополнительные суда в украинские порты для вывоза зерновых могут предоставить черноморские государства, считает турецкий политолог Керим Хас. Он напомнил, что с 1 марта Турция применила конвенцию Монтрё и предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопустимости прохода военных кораблей через проливы страны.

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— Де-факто запрет был нужен, чтобы США и Великобритания не вводили свои суда в акваторию Черного моря. Если Турция и Украина дадут свое согласие на то, чтобы Россия досматривала идущие в украинские порты суда, к этому процессу могут подключиться прежде всего черноморские страны — Румыния и Болгария. Возможно, турецкие суда также будут участвовать в вывозе зерновых. Важно, что это будут не британские, не американские суда — а именно причерноморских стран, чтобы не нарушалось применение конвенции Монтрё, — пояснил эксперт «‎Известиям»‎.

Турция как посредник для «‎‎недружественных»

Между тем, как заявил «‎Известиям»‎ директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин, Турция сейчас играет роль посредника в реализации российских товаров не только на традиционных рынках сбыта — на Ближнем Востоке и в Африке, но и на Западе.

Спрос на наше продовольствие большой, некоторые «‎‎недружественные» страны не могут его закупать, либо потому что соблюдают политес, либо потому что некоторым из них [Россия] отказывает по принципу взаимности. Турецкие бизнесмены занимают свою роль [посредника] по праву, — уточнил директор РТДС.

Он отметил, что боевые действия на Черном море никак не сказались на поставках российской пшеницы в Турцию — они идут из портов Новороссийска и Порт-Кавказа, баржи по 3–5 тыс. т идут в сторону турецких портов и «‎шли, даже когда была много хуже обстановка»‎.

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