Песков опроверг информацию о якобы краже Россией украинского зерна

Россия не крала никакого зерна, об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам информацию, что в Турции расследуют заявление Киева о «краже» РФ украинского зерна.

«Россия не крала никакого зерна», — подчеркнул он.

Также Песков переадресовал вопрос журналистов в МИД России.

Ранее в этот день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у России «украденное» зерно. Дипломат отметил, что любой человек за небольшие деньги может купить приложение по отслеживанию судов. Анкара купила у России зерно российского происхождения, подчеркнул он.

Также в четверг посол Сирии в Москве Рияд Хаддад рассказал «‎Известиям», что страна не получала и не получает украинскую пшеницу — поставки идут из РФ и это именно российская пшеница.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины. Безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов сейчас невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, созданных Киевом, подчеркнула дипломат.

Также российские военные обеспечили необходимые условия для работы двух морских гуманитарных коридоров: в Черном и Азовском морях, добавила Захарова.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза зерна.

9 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна осознать, что разминирование портов в Черном море, где сейчас заблокировано украинское зерно, является безальтернативным вариантом для вывоза грузов.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.