«‎‎Зерно в Сирию из РФ идет в соответствии с контрактами прошлого года»

Сирия не получала и не получает украинскую пшеницу — поставки идут из РФ, и это именно российская пшеница. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад. По его словам, новость о том, что Дамаск получает «краденое украинское зерно», — ‎очередной пример сфабрикованной новости без реальных доказательств‎. Посол уточнил: правительство РФ сделало для Сирии исключение, потому на нее не распространяются экспортные ограничения, которые Москва наложила на поставки ряда продукции за рубеж. В частности, в отношении САР не действуют пошлины на экспорт зерновых. Также дипломат подчеркнул: сообщения о якобы вынужденном уходе РФ из Сирии в результате боевых действий на Украине не соответствуют действительности.

«‎У курдских группировок нет иного пути, кроме как вернуться»‎

— Как Сирия реагирует на военную операцию Турции в районах Тель-Рифата и Манбиджа? Будет ли Дамаск этому противодействовать?

— Шаги, которые Турция стремится предпринять для оккупации новых сирийских земель, полностью противоречат всем международным нормам и законам, а также обязательствам турецкого режима, будь то в рамках Астанинских, Сочинских или Московских соглашений. Поэтому Сирийское государство имеет полное право противостоять турецким атакам на суверенитет Сирии всеми законными способами.

Зерно в Сирию Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli

— Обращались ли курдские формирования в этом регионе за помощью к Дамаску? Готово ли руководство САР помочь им в их противостоянии турецкой операции?

— К сожалению, некоторые сепаратистские группировки на сирийской земле всё еще цепляются за американского оккупанта, думая, что США защитят их от любой внешней опасности. Но опыт показал, что американская оккупация использует своих агентов как дешевые и легко заменимые инструменты для обслуживания собственных политических интересов — мы все видели судьбу американских агентов в Афганистане.



Сирийское правительство неоднократно выражало готовность наладить конструктивный диалог с этими (курдскими) группировками, и мы надеемся, что они поймут: у них нет иного пути, кроме как вернуться в родное лоно, избавиться от американских оккупантов и пропустить в эти районы Сирийскую арабскую армию, поскольку она выступает единственным гарантом безопасности Сирии от любой внешней опасности и агрессии.

— Российские и турецкие военные продолжают осуществлять совместный контроль на севере Сирии? Нарушает ли военная операция Анкары соглашения Сочи от октября 2019 года?

— Что касается РФ, то она выполнила все обязательства, требуемые от нее как гаранта Астанинского процесса, в дополнение к выполнению всех своих обязательств по Сочинскому соглашению 2019 года. Россия много работала для достижения цели этих соглашений, призванных предотвратить террористическую угрозу из региона и восстановить безопасность и стабильность на всей сирийской территории.

Однако проблема в неискренности намерений турецкого режима, невыполнении им каких-либо своих обязательств — ни в рамках Астанинского процесса, ни в том, что было согласовано в сочинском протоколе. Турецкая оккупация продолжала оказывать поддержку, поставлять оружие и политическое прикрытие террористическим группировкам, классифицированным так в соответствии с положениями Совета Безопасности ООН: это «Джебхат ан-Нусра», «Джебхат Тахрир аш-Шам» и другие экстремистские группы (все запрещены на территории РФ. — «‎Известия»)‎.



Турция оказывала им поддержку в оккупированных этими группами районах, при этом отняв земли и дома у законных владельцев. Поэтому турецкий режим с первого дня нарушил всё, что было согласовано с Россией, будь то Астанинские соглашения или договоренности в Сочи.

Зерно в Сирию Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

«Новости об уходе России из Сирии — это измышления‎»‎

— В июле будет очередное заседание СБ ООН по трансграничному гуманитарному механизму (ТГМ) на севере Идлиба. Будет ли Сирия просить РФ заблокировать действие ТГМ и не продлевать работу этого КПП? Готова ли САР сама снабжать гуманитарной помощью северные районы?

— Сирия с момента начала работы механизма заявила, что не принимает этот способ передачи помощи, так как он в первую очередь нарушает суверенитет САР и противоречит всем международным законам, регулирующим оказание гуманитарной помощи. Эти нормы предусматривают, что поставки должны идти в согласовании с легитимными правительством страны.

В последнее время Сирия работала в координации с российскими друзьями — они пытались достичь компромиссного решения, которое бы обеспечило непрерывный поток гуманитарной помощи нуждающимся правильными путями. Это подразумевало механизм поступления помощи через линии соприкосновения (кросс-лайн), а не через внешнюю государственную границу (по текущему соглашению о ТГМ, гуманитарные грузы поступают в Идлиб через КПП «‎‎Баб-эль-Хава» напрямую из Турции, однако Дамаск и Москва настаивают, что помощь должна идти через территории, контролируемые официальным сирийским правительством. — «‎Известия»‎).

Конечно, САР всегда была готова доставить гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, везде на сирийской земле, потому что это лежит в основе работы сирийского правительства. Доказательство этому — грузовики с партиями гуманитарной помощи, пересекающие линии соприкосновения и прибывающие к нуждающимся, несмотря на попытки турецкого режима и поддерживаемых им террористических группировок саботировать работу этого механизма.

Зерно в Сирию Фото: РИА Новости

— Турецкие и арабские СМИ сообщают, что российские военные якобы покинули район Кобани (Айн аль-Араб) и Тель-Рифата на севере Сирии, чтобы принять участие в боевых действиях на Украине. Можете ли вы подтвердить эти сообщения?

— Фактически детали военных перемещений сирийской и российской сторон в САР известны лишь военному руководству двух стран. Они работают в полной координации друг с другом таким образом, чтобы служить общим целям ликвидации вооруженных террористических групп и поддерживать безопасность и стабильность в различных регионах Сирии.

Но могу с полной уверенностью сказать, что все недостоверные новости, которые публикуются о якобы вынужденном уходе России из Сирии после начала боевых действий на Украине, — это всё измышления враждебных и проплаченных агентов, это не фактическая информация с места. Скорее такие новости отражают полное игнорирование фактов и неспособность понять российский и сирийский менталитет.

Эта новость появилась в контексте крупной информационной войны, ведущейся против РФ, и направлена ​​на то, чтобы нанести удар по ее имиджу и показать, что она якобы выйдет из всех битв, будь то в Сирии или Донбассе, проигравшей. Это, конечно, никоим образом не отражает действительности.

«Сирия получает именно российскую пшеницу‎»‎

— Reuters, ссылаясь на спутниковые снимки проекта Maxar, сообщило, что Сирия стала хабом для, как утверждает агентство, украинского зерна, которое российские корабли якобы доставляют из Севастополя в порт Тартус. Соответствует ли эта информация действительности?

— Это очередной пример сфабрикованной новости, она проходит в рамках той информационной истерии, которую международные СМИ развязали против РФ, без каких-либо реальных доказательств обвиняя Москву и ее союзников, в том числе Сирию, в краже ресурсов других народов. Тут следует отметить, что США уже много лет крадут сирийскую нефть и пшеницу, и на это указывают сотни — если не тысячи — доказательств.

Что касается поставок пшеницы из России, то они осуществляются по долгосрочным контрактам, которые были подписаны еще до начала российской военной операции на Украине. Это поставки именно российской пшеницы, тем более что РФ была основным поставщиком пшеницы в Сирию на протяжении многих лет.

Зерно в Сирию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Как в целом вы оцениваете обстановку с поставками зерновых культур в Сирию? Выросли ли цены на зерновые?

— Процесс доставки зерна в Сирию из РФ идет в соответствии с планами и контрактами, подписанными между двумя сторонами с прошлого года. Согласованные партии доставляются в срок без каких-либо задержек и без изменения цен.

И я не раскрою большого секрета, если скажу, что Россия была заинтересована в продолжении поставок в Сирию всех основных материалов, в первую очередь пшеницы. Правительство РФ сделало для Сирии исключение, потому на нее не распространяются все те экспортные ограничения, которые РФ наложила на поставки ряда продукции за рубеж (в РФ с лета прошлого года действует плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы; с 15 февраля по 30 июня экспорт зерна ограничен квотой в 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы; с 15 марта по 30 июня в РФ действует эмбарго на вывоз зерновых в страны ЕАЭС. — «‎Известия»‎).

Россия продолжает поддерживать Сирию и стоять на стороне сирийского народа перед лицом удушающей экономической осады, введенной против нас Западом и его сторонниками.

Справка «Известий» В 2021 году, по сообщению министра экономики САР Самера аль-Халиля, РФ поставила сирийцам 1 млн т пшеницы. 8 июня Союз сельхозпроизводителей Украины заявил, что Россия якобы похитила около 600 тыс. т зерна с украинских территорий и часть его экспортировала. Москва эту информацию опровергает.

Зерно в Сирию Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Xinhua

«‎Сирийский народ готов принять российских друзей»‎

— На фоне того, что ряд стран закрыли авиасообщение для российских самолетов и часть турнаправлений стала недоступна, готова ли Сирия принять российских туристов? Идут ли переговоры с РФ о развитии туристической отрасли Сирии?

— Да, безусловно. Следует отметить, что сирийский народ готов принять российских друзей с распростертыми объятиями, так как прекрасные отношения между нашими странами не ограничиваются только политическим уровнем. Скорее они выражают глубину исторической дружбы двух народов на протяжении длительного времени.

Кроме того, Сирия полна туристических достопримечательностей: белые песчаные пляжи, мягкий климат и прекрасная погода большинство дней в году. Здесь тысячи культурных и религиозных памятников с тысячелетней историей. И поэтому Сирия — это наиболее подходящее направление для российских туристов, которые хотят побывать в дружественной стране и среди любящих людей. Естественно, обе страны работают над организацией туризма в рамках экономического сотрудничества между РФ и САР, которое развивается день ото дня.