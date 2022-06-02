В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии

Анкара начала новую операцию на севере Сирии, турецкие военные источники сообщают о боевых действиях протурецкой Сирийской национальной армии (СНА) в районе Рас-уль-Айна. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня заявил, что главная цель операции — 90-километровый участок между городами Тель-Рифат и Манбидж, который позволит создать так называемый пояс безопасности. В парламенте Сирии «Известиям» заявили, что Дамаск будет «всеми силами противодействовать турецкому вторжению» и уточнили: оно уже способствовало сближению курдских формирований и сирийского правительства. 26 мая силы впервые провели совместный патруль при содействии российской авиации.

Операция без имени

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что первый этап военной операции на севере Сирии будет проводиться на территории от Тель-Рифата до Манбиджа — это узкий коридор территории под контролем Сирийских демократических сил (общепринятая аббревиатура SDF).

Как и в предыдущих трех операциях, которые Турция провела на севере Сирии с 2016 года, г лавная заявленная цель — создание пояса безопасности глубиной 30 км . В турецком видении, будущий пояс между Тель-Рифатом и Манбиджем растянется на 90-95 км в длину.

— Мы очистим Тель-Рифаат и Манбидж от террористов, и мы сделаем то же самое с другими регионами — шаг за шагом. Посмотрим, кто поддерживает эти законные шаги Турции, а кто им препятствует, — заявил Эрдоган.

Террористами турецкий лидер называет курдские военные формирования — Отряды народной самообороны (YPG). В отличие от другой курдской группировки — Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции, США и ЕС, YPG таковой в странах Запада не считается. Более того, SDF и YPG называют главными союзниками США в Сирии.

Последнюю военную операцию на севере САР Анкара провела в октябре 2019 года и создала безопасную зону в районе между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном, ставшую итогом двух параллельных соглашений с США и Россией.

Как пишет окологосударственная турецкая газета Hurriyet Daily, Турция в последние месяцы «‎жаловалась на активизацию террористической деятельности YPG на северо-востоке Сирии и призывала Вашингтон и Москву соблюдать протоколы 2019 года»‎.

Формально начало новой операции станет нарушением этих соглашений, в частности, договоренности РФ и Турции, достигнутой ранее в Сочи . Однако, как уточнил «Известиям‎»‎ турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан, Анкара имеет право на самооборону : главная причина новой операции — защита южных рубежей Турции от обстрелов с курдских территорий на севере Сирии, в особенности, со стороны Тель-Рифата.

Он зажат между территорией, контролируемой официальным Дамаском, и территорией Африна, которую Турция заняла в ходе операции «‎Оливковая ветвь». Это стратегическая точка, контроль над которой усилит турецкое присутствие не только в приграничных областях, но и над Алеппо, до которого от Тель-Рифата всего 27 км.

В курдском коридоре между Тель-Рифатом и Манбиджем расположены 140 курдских деревень, уточняет директор Центра ближневосточных исследований в Университете Оклахомы Джошуа Лэндис. По его словам, Турция рассчитывает, что на этот раз — в отличие от октября 2019 года и последней по времени турецкой военной операции «‎Источник мира»‎ — США и другие страны НАТО не будут мешать.

Как уточняют турецкие военные эксперты, поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) «‎‎нанесла удары по объектам террористов к востоку от Рас-уль-Айна‎, а также провела учения в районе Алеппо» ‎.



Профессор Германо-турецкого университета Энес Байраклы, поясняя зачем Турции понадобилась новая военная операция, уточнил: главных причин две — обеспечение безопасности от террористических группировок и возвращение на эти земли беженцев .

— Турция приняла уже около 4 млн беженцев из Сирии, больше чем какая-либо другая страна. Среди населения растут настроения против приезжих, это вызывает напряжение в обществе, что особенно надо учитывать в связи с президентскими выборами в 2023 году, и оппозиция использует этот вопрос, — заявил политолог «‎Известиям». ‎

Сближение Дамаска с SDF

На этом фоне заметно сближение курдских формирований и Дамаска. Сирийская газета «Аль-Ватан» сообщила, что 27 мая на северо-востоке Сирии под защитой российских ВВС было проведено первое в истории совместное пограничное патрулирование сил SDF и сирийской армии «‎‎для противостояния вторжению Турции» .

«Аль-Ватан‎»‎ уточняет: патруль провели спустя несколько дней после того, как российские силы преобразовали свой военный наблюдательный пункт в сельской местности Айн-Исса, к северу от Ракки, в комплексную военную базу напротив аналогичной турецкой базы в регионе.

«‎Известия»‎ направили запросы в посольства РФ в Турции и Сирии.

Глава международного комитета парламента Сирии Бутрус Маржан в беседе с «‎Известиями»‎ подтвердил проведение совместного патруля сирийской арабской армии (САА) с силами SDF .

По его словам, «‎турецкому режиму было направлено несколько косвенных сообщений о готовности САА сдерживать любые военные действия с турецкой стороны»‎.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров 26 мая в интервью RT Arabic подтвердил, что присутствие российских вооруженных сил в Сирии осуществляется по просьбе Дамаска и что эти силы выполняют свои задачи. Власти САР не обращались к России с просьбой изменить там численность российских войск, уточнил министр.

В тот же день Россия провела патрули в районе Тель-Абьяда, к северу от Ракки, в зоне боевых действий турецкой армии. Помимо этого РФ сохраняет непрерывное российско-сирийское воздушное патрулирование в районах северного Алеппо, Мареа, Азаза, Африна, вплоть до Эль-Баба, уточнил Бутрус Маржан.



Все эти населенные пункты расположены на северо-западе Сирии, в зоне новой турецкой военной операции.

— Наиболее заметное событие в этой серии — совместное патрулирование 27 мая сирийской арабской армией, российской армией и ополчением «Касд» (входит в SDF) под прикрытием российской авиации в районе Аль-Дарбасия и его сельской местности вдоль турецкой границы. Именно эти районы Эрдоган угрожает оккупировать, — пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул: «‎ целью новой операции Турции в Сирии называют создание безопасной зоны, в которую Анкара планирует переселить беженцев, но это вызовет демографические проблемы в регионе »‎.

— Союзники и государства-гаранты Астанинской тройки — Россия и Иран — не могут позволить Турции провести подобные военные действия. Я думаю, что есть международный консенсус по вопросу о недопущении эскалации на сирийской территории, и что прежнее неприятие планов Турции создать зону безопасности сохраняется , — заключил политик.

Другой член сирийского парламента Саджи Тауме заявил «‎Известиям»‎, что действия Турции направлены на отделение северных районов от Сирии.

— Мы знаем, что у Турции есть старые амбиции относительно севера Сирии, она давно планировала их реализовать. Но мы не намерены снисходительно отдать ни пяди сирийской территории, сколько бы времени ни потребовалось, — заверил парламентарий.

Вашингтон против

США выступают против новой турецкой военной операции на севере Сирии . Спикер Пентагона Нед Прайс призвал Анкару «выполнить совместное заявление от октября 2019 года, в том числе прекратить наступательные операции на северо-востоке Сирии». А Энтони Блинкен 1 июня повторил: администрация Байдена не поддерживает намерения Эрдогана.

При этом Блинкен уточнил: «‎‎администрация США рассматривает потенциальную продажу истребителей Турции, но это происходит отдельно от требований Анкары относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО»‎.

Военная операция Анкары удачно совпадает с процессом обсуждения принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Турция против вступления на том основании, что эти страны поддерживают РПК и YPG, которые Анкара считает террористами. В октябре 2019 года Хельсинки и Стокгольм ввели эмбарго на поставки оружия Турции — Анкара это также припомнила обеим странам.



По словам политолога Энеса Байраклы, противодействие со стороны США неудивительно: « Вашингтон заинтересован создать на северо-востоке Сирии автономное государство курдов под зонтиком YPG ‎»‎. Эксперт уточнил: ‎Турция хочет противодействовать этому. Потому пойдет на нарушение соглашения с США, а «‎‎с Россией получится договориться и найти золотую середину, как и до этого», полагает Энес Байраклы.



Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Турция в Сирии старается «‎выполнять то, о чем договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган несколько лет назад»‎, но «‎‎дело, как мы все видим, идет туго»‎.

— Эта задача остается на повестке дня. Но в последнее время благодаря принятым мерам по линии нашего контингента и сирийских вооруженных сил провокации «‎изнутри»‎ Идлиба по позициям сирийской армии и по нашим базам в Сирии мы не наблюдаем , — сказал Лавров.

По мнению старшего сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, «Анкара нарушает Сочинские соглашения и просто использует ситуацию, когда Россия занята украинским конфликтом».

— Да, были соглашения между Турцией и РФ, что Анкара может создавать зону безопасности, и что она будет контролироваться турецкими военными. Но то, что происходит сейчас — это именно военная операция, об этом речи в Сочи не было. То же самое мы наблюдали в Идлибе, — заявил эксперт «Известиям».

Турецкую операцию РФ официально не комментировала. 6 июня глава МИД РФ совместно с главой Минобороны отправятся в Турцию, однако будет ли эта тема на повестке дня неизвестно.