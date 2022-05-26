Турция заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине, при этом «‎никто не видит, чтобы Запад прилагал искренние усилия для урегулирования» ‎. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи. Он также подчеркнул: ситуация с блокировкой заявок Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО вряд ли дойдет до исключения Турции из альянса из-за ее позиции — скорее Стокгольм и Хельсинки выполнят требования Анкары. По словам политика, США не оказывают давление на Турцию из-за ситуации в альянсе, более того, Анкара сама оказывает давление на Вашингтон с тем, чтобы США отказались от поддержки курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии.

«Турция искренне не жалеет сил для переговоров»

— Как, по-вашему, геополитическая обстановка отразится на туристической отрасли? Сколько туристов из России Турция ожидает в этом году, учитывая сложности с логистикой?

— Мне немного сложно дать вам сейчас точные данные по туризму в цифрах, но могу сказать так: не думаю, что этот показатель в этом году сильно уменьшится. Конечно, вы правы, есть определенные трудности, вызванные конфликтом на Украине. Это, вероятно, немного снизит число туристов, но не слишком сильно — такого, что турпоток полностью прекратится, не будет.

Мы, турецкая сторона_1 Туристы на руинах древнего города Иерополиса, построенного во II веке до нашей эры, в 17 км от города Денизли в Турции Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Как спецоперация РФ на Украине скажется или уже сказалась на двусторонних отношениях Москвы и Анкары?

— Я скажу по-другому: мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе . Мы не хотим продолжения и затягивания конфликта, мы всегда выступали против этого. Но конфликт уже идет, нет смысла кого-то обвинять здесь . Единственная страна, которая искренне борется за то, чтобы остановить этот конфликт, — это Турция. Все это видят. Никто не видит, чтобы Запад прилагал сейчас искренние усилия для урегулирования конфликта . Но Турция искренне не жалеет сил для переговоров как с Украиной, так и с Россией для прекращения [конфликта]. Это уже весь мир видит.

Я надеюсь, что турецкое правительство добьется положительных результатов на этом этапе. Украинский народ и русский народ — люди, которые гибнут и страдают, — они все наши соседи, наши братья . Поэтому мы скорбим и желаем, чтобы это прекратилось. Для этого мы делаем многое — всё, что можем.

«Не думаю, что дело дойдет до выхода из НАТО»

— Турция продолжает блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за, как утверждает Анкара, их поддержки курдских организаций: сепаратистского движения Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической в ЕС, США и Турции, а также YPG. Ряд западных изданий, например британский Newsweek, прямо задаются вопросом: не следует ли исключить Турцию из НАТО за ее позицию по Финляндии и Швеции. Есть ли, на ваш взгляд, вероятность того, что Турция выйдет из альянса или что ее из него исключат?

— Нет, я не думаю, что Турцию будет легко исключить из НАТО. Я имею в виду, честно говоря, не думаю, что до этого дойдет (по текущему уставу Североатлантического альянса у стран-членов нет возможности приостанавливать членство других участников или исключать их. — «‎Известия»‎).

Мы, турецкая сторона_2 Финская САУ во время учений LIST22 в Роваярви, Финляндия Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Но, конечно, если Турция останется частью альянса, то другие страны — члены блока также должны выполнять некоторые ее требования и пожелания . Например, как в последнем случае с Финляндией и Швецией: вы не можете одновременно быть партнерами в одном альянсе и при этом поддерживать враждебные другой стране — члену группировки. Потому для Турции вполне естественно просить Стокгольм и Хельсинки прекратить поддерживать эти террористические организации. Но я не думаю, что дело дойдет до выхода из НАТО, как вы говорите. Я думаю, что Финляндия и Швеция всё же согласятся выполнить требования Турции.

— А есть ли давление на Турцию со стороны НАТО или США с тем, чтобы страна пошла на уступки в вопросе ратификации заявок финнов и шведов на членство в альянсе?

— Нет. Но можно сказать, что Турция сама окажет чуть больше давления на США по тому же вопросу. Мы давно предупреждали США, чтобы те перестали поддерживать структуры террористов YPG в Сирии. Мы предупреждали их не раз и не два . В этом случае, когда снова поднимается тема Швеции и Финляндии, мы повторяем наше требование вновь: перестаньте оказывать поддержку террористам.