Замкнуть за пояс: Сирия приготовилась к новой операции Турции

Турция на пороге новой военной операции на севере Сирии против курдских формирований . 26 мая прошло заседание Совбеза республики, на котором участники заявили: военная операция не будет направлена против территориальной целостности САР. Однако в сирийском парламенте «‎Известиям»‎ пояснили, что Дамаск осуждает планы Анкары , а армия САР не потерпит «‎интервенцию»‎ и будет добиваться освобождения всей территории страны. Турецкая операция фактически будет нарушением договоренностей Турции и России от октября 2019 года. Потому в Госдуме «‎Известиям»‎‎ уточнили: вопрос должен решаться путем переговоров с Москвой , без одностороннего принятия решений.

В четвертый раз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 мая объявил, что его страна может начать новую военную операцию в Сирии. Ее цель, как объяснил лидер — « завершить усилия по созданию безопасных зон вдоль южных границ Турции ». Аналогичные заявления Эрдоган делал перед началом предыдущих трех военных операций страны на севере Сирии — «‎Щита Евфрата»‎ в 2016 году, «‎Оливковой ветви»‎ в 2018-м и «‎Источника мира»‎ в 2019-м.

« Террористическая угроза в отношении Турции начала возрастать. Наши руки не могут быть связаны . Мы не можем ждать, когда на нас нападут, мы должны сделать то, что необходимо», — так объяснил необходимость начать новую военную операцию глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

По итогам заседания Совбеза власти Турции опубликовали заявление, что возможная операция в Сирии не будет направлена против территориальной целостности этой страны , а «‎предстоящие действия также внесут серьезный вклад в безопасность соседей»‎. Как и предыдущие кампании, она затронет сирийскую территорию на глубине в 30 км от границы с Турцией. Сроков, когда начнется операция, СБ не назвал.

На портале государственного новостного агентства Anadolu представлена карта возможной военной операции. Судя по ней, Турция сосредоточится на том, чтобы завершить формирование пояса безопасности вокруг всей 900-километровой сирийско-турецкой границы: от Тель-Рифата в районе Африна, последнего курдского «‎кармана»‎ к западу от Евфрата, до Манбиджа и Камышлы на северо-востоке Сирии.

Проправительственная турецкая газета Yeni Safak‎ заявила, что наиболее важной целью последней операции будет Тель-Рифат — по данным издания, именно этот город Курдские отряды народной самообороны (YPG) используют для атак по турецким военным в районах Африна, Азаза и Джараблуса.

Тель-Рифат — это сам город и коридор, зажатый между несколькими линиями фронта . Он расположен в 21 км к югу от границы с Турцией, в 22 км к востоку от Африна и в 27 км к северу от Алеппо, контролируемого сирийской правительственной армией. Анкара пытается захватить этот район еще с 2016 года, поскольку это последний форпост курдских сил в западной Сирии (деление происходит по Евфрату).

YPG контролируют Тель-Рифат с февраля 2016 года . Он был ключевой частью плана YPG по объединению Африна и автономного курдского региона Рожава на востоке Сирии в единое курдское государство. После турецких операций в 2016-2019 годах Тель-Рифат превратился в своего рода курдский анклав, который Турция называет стабильным «источником угроз‎»‎.

По соглашению, достигнутому в Сочи в октябре 2019 года, отряды YPG-SDF были отведены на 32 км от границы, буфером между ними и турецкими военными стала сирийская пограничная служба и российская военная полиция . Турция и РФ начали совместное патрулирование территории. Соглашение не дало Анкаре взять под контроль Тель-Рифат — зона влияния была ограничена населенными пунктами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. В сделке было прописано, что «все элементы YPG и их оружие будут вывезены из Манбиджа и Тель-Рифата».

Но, как утверждают в Анкаре, этого не произошло — курдские силы продолжают наносить атаки по турецким приграничным зонам .

Как объясняет в своей статье для портала Duvar турецкий политолог Фехим Таштекин, главная цель новой операции Эрдогана — захватить Тель-Рифат, но еще важнее — район Кобани (Айн-уль-Араб), который перерезал единый пояс между территорией «‎Щита Евфрата»‎ и «‎Источника мира»‎.

Нарушение соглашения в Сочи

Сирия выступает категорически против «‎любой турецкой интервенции»‎ на ее территорию , заявил «‎Известиям»‎ замглавы международного комитета парламента САР Аммар аль-Асад.

— Конечно, мы осуждаем эти заявления, эти идеи и попытки захватить сирийскую территорию. Сирийская армия не намерена отступать и окажет мощное сопротивление оккупантам, вся наша законная территория будет освобождена, — подчеркнул парламентарий.

Желание Турции пойти до конца в своем желании создать пояс безопасности и зачистить район Тель-Рифата нарушает соглашение РФ и Турции от октября 2019 года. Однако в Госдуме считают, что вопрос удастся решить путем диалога .

— У нас давно налажены контакты с Турцией по военной и дипломатической линии. Думаю, что наступает время переговоров, они должны происходить между двумя странами, чтобы не допустить прямого столкновения интересов (в Сирии), — заявил «‎Известиям»‎ первый зампред международного комитета ГД Владимир Джабаров.

США выразили обеспокоенность возможной операцией Турции, уточнив, что она подорвет стабильность в регионе . «Мы признаем законные опасения Турции в отношении безопасности на южной границе Турции, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ (запрещен в РФ)», — заявил 24 мая официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон ожидал, что Анкара выполнит совместное заявление от октября 2019 года, включая прекращение наступательных операций на северо-востоке Сирии.

Анкара пользуется моментом

Главная цель турецкой операции — создать безопасную зону для беженцев на севере Сирии, чтобы начать процесс возвращения их из Турции домой , заявил «‎Известиям»‎ политолог, профессор Германо-Турецкого университета Энес Байраклы.

— На фоне президентских выборов в 2023 году вопрос с беженцами стал очень важным в Турции. Страна приняла у себя почти 4 млн сирийских беженцев, больше, чем кто-либо еще в мире. В стране растет недовольство их большим количеством, часты проявления антисирийских настроений, и оппозиция использует этот вопрос, — пояснил эксперт.

По его словам, соглашения с РФ и США есть, однако пришла пора их корректировать, поскольку «‎меняется ситуация на местах»‎ .

— Я имею в виду, баланс сил на местах, эти соглашения могут быть изменены. Учитывая новые реалии на местах, с геополитической точки зрения, на Ближнем Востоке и за его пределами. Думаю, Турция и Россия смогут найти золотую середину, — отметил политолог.

Он подчеркнул, что США выступают против этой операции, но, учитывая тайминг и сложившиеся условия, когда от голоса Турции зависит вступят ли Финляндия и Швеция в НАТО, более подходящего времени для таких действий нет.

25 мая представители этих двух стран прибыли в Анкару на переговоры, по их итогам пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что «‎видит положительное отношение к снятию санкций (со стороны Стокгольма и Хельсинки) с продукции оборонной промышленности (Турции)». Но быстрого прорыва в вопросах с членством в НАТО не будет, уточнил Калын.

— В отличие от 2019 года, когда эти скандинавские страны ввели эмбарго на поставку оружия Турции и открыто осудили ее операцию в Сирии, в этот раз они будут вести себя тихо . В их интересах стать членами НАТО как можно скорее. Думаю, они примут какие-то символические шаги, но конкретных действий вроде высылки членов РПК (Рабочей партии Курдистана), не будет — в Швеции мощная курдская община, а в сентябре в стране очередные выборы, шумиха им не нужна, — заключил Энес Байраклы.

Турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан в беседе с «‎Известиями»‎ отметил, что все три предыдущие операции Турции на севере Сирии также проходили без поддержки со стороны США. И сейчас Анкара рассматривает Вашингтон как главного спонсора YPG.

— Все эти организации, действующие сегодня против Турции на севере Сирии, поддерживаются США. Они угрожают не только территориальной целостности Турции, но и Сирии, Ирана, Ирака , — подчеркнул эксперт. — Анкара должна улучшить свои отношения с сирийским правительством. Диалог между Анкарой и Дамаском ускорит усилия по достижению мира и процветания в регионе . В то же время это ускорит вытеснение из региона США как внерегионального актора.

Турецкий политолог и журналист Мурат Йеткин считает, что новая операция Турции в Сирии поставит США и НАТО в целом, а также Швецию и Финляндию в крайне затруднительное положение: поддержат ли они РПК и YPG сейчас, если те попросят о помощи? Ответ на эти вопросы станет известен уже в ближайшие дни.