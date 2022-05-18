Пентагон заявил об отсутствии вины военных США в гибели более 50 сирийцев

Результаты расследования Пентагона свидетельствуют об отсутствии вины американских военнослужащих за гибель более 50 сирийцев, в том числе мирных жителей, в результате авиаудара по сирийскому городу Багуз в 2019 году. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил официальный представитель американского ведомства Джон Кирби.

Установлением обстоятельств происшествия по указанию министра обороны США Ллойда Остина занимался генерал Майкл Гарретт.

«Не было какого-либо злого умысла или преступной ошибки. Хотя я нашел недочеты в следовании установленному протоколу, нет каких-либо подтверждений, что эти недочеты были злонамеренными или имели целью скрыть какие-либо решения и действия», — приводится выдержка из его заключения.

При этом Гарретт уточнил, что в результате инцидента среди гражданских были убиты одна женщина и трое детей, 11 женщин и четверо детей были ранены. По версии Пентагона, остальные 52 погибших — взрослые мужчины, члены террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В Пентагоне также заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения, но не видят оснований для того, чтобы привлечь причастных к ответственности.

13 ноября 2021 года газета The New York Times сообщила, что военные США умолчали об авиаударах в Сирии, которые в 2019 году унесли жизни мирных жителей. По данным издания, в результате американского авиаудара погибли примерно 70 человек, в том числе женщины и дети. Штурмовик F-15E без предупреждения сбросил бомбу на толпу людей, после чего последовал второй удар, добивший выживших. В газете также сообщалось, что военные скрывали реальное количество мирных жертв от удара, засекретили отчеты и сровняли место взрыва бульдозером.

В тот же день сирийское государственное агентство SANA рассказала об авиаударе по ракетной базе СЩА в Сирии. Согласно публикации, по используемому США аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр был нанесен удар пятью ракетными снарядами.

23 ноября военный эксперт Юрий Лямин рассказал «Известиям», что для Штатов удар по их базе — это повод для беспокойства. Таким образом, по мнению эксперта, арабские племена дали понять США, что с их мнением надо считаться.