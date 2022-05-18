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Пентагон заявил об отсутствии вины военных США в гибели более 50 сирийцев

В Пентагоне не нашли вины военных США в ударе, унесшем в 2019 году жизни более 50 сирийцев
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Военные США пускают снаряд из танка
Фото: TASS/Zuma/William Gore
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Результаты расследования Пентагона свидетельствуют об отсутствии вины американских военнослужащих за гибель более 50 сирийцев, в том числе мирных жителей, в результате авиаудара по сирийскому городу Багуз в 2019 году. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил официальный представитель американского ведомства Джон Кирби.

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Установлением обстоятельств происшествия по указанию министра обороны США Ллойда Остина занимался генерал Майкл Гарретт.

«Не было какого-либо злого умысла или преступной ошибки. Хотя я нашел недочеты в следовании установленному протоколу, нет каких-либо подтверждений, что эти недочеты были злонамеренными или имели целью скрыть какие-либо решения и действия», — приводится выдержка из его заключения.

При этом Гарретт уточнил, что в результате инцидента среди гражданских были убиты одна женщина и трое детей, 11 женщин и четверо детей были ранены. По версии Пентагона, остальные 52 погибших — взрослые мужчины, члены террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В Пентагоне также заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения, но не видят оснований для того, чтобы привлечь причастных к ответственности.

13 ноября 2021 года газета The New York Times сообщила, что военные США умолчали об авиаударах в Сирии, которые в 2019 году унесли жизни мирных жителей. По данным издания, в результате американского авиаудара погибли примерно 70 человек, в том числе женщины и дети. Штурмовик F-15E без предупреждения сбросил бомбу на толпу людей, после чего последовал второй удар, добивший выживших. В газете также сообщалось, что военные скрывали реальное количество мирных жертв от удара, засекретили отчеты и сровняли место взрыва бульдозером.

В тот же день сирийское государственное агентство SANA рассказала об авиаударе по ракетной базе СЩА в Сирии. Согласно публикации, по используемому США аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр был нанесен удар пятью ракетными снарядами.

23 ноября военный эксперт Юрий Лямин рассказал «Известиям», что для Штатов удар по их базе — это повод для беспокойства. Таким образом, по мнению эксперта, арабские племена дали понять США, что с их мнением надо считаться.

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