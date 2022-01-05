«Сирия не остановится, пока последний дюйм земли не будет возвращен»
Политика Турции на севере Сирии противоречит гарантиям астанинского формата. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад. Он отметил: Анкара продолжает политику ассимиляции и тюркизации сирийских территорий — Африна и севера Идлиба. Дамаск не смирится с оккупацией и продолжит работать над возвращением всех незаконно занятых районов под контроль официального сирийского правительства — будь то турецкая или американская оккупация, подчеркнул посол. Он также отметил: Дамаск остается единственной силой в регионе, которая способна защитить северо-восточные районы страны от внешнего вмешательства. Курдским сепаратистским формированиям в регионе следует помнить, что США вставать на их защиту от турецких военных планов не будут, уточнил дипломат.
«Сирия и сирийский народ не откажутся от права на все наши земли»
— В середине декабря глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция продолжает проводить агрессивную политику по отношению к САР, оккупирует ее северные районы и не выполняет решения астанинского формата. В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявил о готовности начать военную операцию на севере Сирии. Как в Дамаске реагируют на такую риторику Анкары? Сохраняется ли угроза военной операции Турции в регионе?
— Упомянутые вами заявления главы турецкого режима на деле отражают ту деструктивную роль, которую Турция играет в регионе, — это приводит к еще большей дестабилизации обстановки. Заявления Анкары о готовности провести военную операцию на севере Сирии противоречат всем международным резолюциям и обещаниям Турции, которые она давала в качестве гаранта астанинского процесса — а именно обещаний того, что она будет уважать суверенитет, территориальную целостность и единство Сирии.
Посол САР в Москве Рияд Хаддад
Очевидно, это заявление Эрдогана вытекает из действий Турции за все последние годы: турецкие оккупационные силы продолжают нарушать суверенитет САР, оккупировать часть нашей территории и практиковать самые отвратительные виды нарушений против сирийского народа. И всё это происходит в дополнение к проводимой Турцией политике тюркизации региона.
— Намерен ли Дамаск решать вопрос с возвращением районов, занятых турецкими военными? И если да, то каким образом?
— Конечно, Сирия и сирийский народ не откажутся от права на все наши земли, которые в данный момент временно находятся под оккупацией турецких сил. Мы будем работать над их возвращением всеми законными способами.
Безусловно, Дамаск считает любого турецкого солдата, присутствующего на сирийской территории, представителем незаконно оккупирующей державы — он должен покинуть Сирию как можно скорее. Для восстановления сирийской государственности во всех районах, временно находящихся под турецкой оккупацией, будут задействованы все законные средства.
Мы находимся в постоянной координации с нашими друзьями в РФ — нам важно восстановить нормальную жизнь на всех оккупированных сирийских территориях. И я заверяю вас: Сирия не остановится, пока последний оккупированный дюйм ее земель не будет возвращен, будь то турецкая или американская оккупация. Это то, что сирийская армия, народ и руководство реализуют на местах с 2011 года.
«США их используют в качестве дешевого инструмента»
— Ведет ли Дамаск переговоры с курдской администрацией северо-восточных районов Сирии? Повлияли ли на эти переговоры заявления президента Турции о возможной военной операции?
— Необходимо отметить, что ополченцы Сирийских демократических сил (СДС, курдские формирования на северо-востоке Сирии, в неподконтрольных Дамаску нефтеносных провинциях Хасеке, Дейр эз-Зор и Ракка. — «Известия») придерживаются сепаратистских взглядов и поддерживают американскую оккупацию северо-востока Сирии. СДС до сих пор не осознали, что оккупация не обеспечит им и их проекту какую-либо защиту — США их используют в качестве дешевого инструмента для достижения своих целей путем кражи ресурсов и возможностей (с 2015 года Соединенные Штаты создали в провинциях Дейр эз-Зор и Хасеке девять военных баз, все они расположены у нефтяных месторождений; после частичного вывода войск США с северо-востока САР в октябре 2019 года президент Дональд Трамп заявил, что некоторая часть военных останется там, чтобы «обезопасить нефтяные поля». — «Известия»).
Солдат Сирийских демократических сил (SDF)
Таким образом, сирийский народ должен понимать: его будущее, а также будущее всех сирийцев, проживающих на северо-востоке страны, неразрывно связаны с возвращением сирийского государства и его институтов в эти районы. Сирийское государство остается единственной стороной диалога, способной гарантировать безопасность людей в этом районе от любой внешней угрозы.
«Замораживание членства Сирии в ЛАГ было серьезной ошибкой»
— Ведет ли сирийское правительство переговоры с курдскими формированиями на северо-востоке САР по вопросу их интеграции? Готов ли Дамаск предоставить некоторые полномочия автономии этим территориям и продвигаться к федерализации?
— Вначале необходимо отметить, что курдский компонент — важная часть сирийского общества и основная часть сирийских курдов не поддерживает никаких сепаратистских тенденций. Большинство из них проживает в крупных сирийских городах, таких как Дамаск и Алеппо, и осуществляют свои права как сирийцы, как и всё остальное сирийское общество. Что касается некоторых организаций, которые стремятся монополизировать решение всех сирийских курдов, Дамаск всегда открыт для межсирийского диалога. Его константы — единство земли и народа Сирии и сохранение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Мы провели ряд встреч с представителями этих организаций в Дамаске с помощью российских друзей. Но, к сожалению, все наши попытки диалога столкнулись с вмешательством США, которые стремятся разрушить и разделить Сирию.
— На какой стадии сейчас находится проект газопровода из Египта в Ливан через сирийскую территорию? Когда может начаться накачка его газом?
— Четыре стороны, участвующие в проекте, а именно Сирия, Египет, Иордания и Ливан, провели ряд технических встреч и составили план действий по восстановлению поврежденных участков Арабского газопровода. Стороны согласовали детали поставок. Как ожидается, в самое ближайшее время начнется прокачка больших объемов газа по Арабскому газопроводу, который отлично работал до войны, навязанной Сирии.
— Механизм трансграничной помощи (ТГМ) Сирии по текущим соглашениям действует до июля 2022 года. Изменилась ли ситуация в регионе? Нужно ли продлевать действие ТГМ?
— Сирия выступает против продления ТГМ, поскольку этот механизм представляет собой нарушение сирийского суверенитета. Другие государства используют ТГМ в качестве средства поддержки и помощи вооруженным террористическим группировкам в Идлибе, поскольку эта помощь предоставляется без надзора любой из сторон. ТГМ передают группировкам в регионе, а те используют его для финансирования своих операций, вербовки боевиков и контроля над мирным населением в этих районах. Это, конечно, противоречит всем целям оказания гуманитарной помощи. Поэтому мы тесно сотрудничаем с друзьями в РФ, чтобы положить конец этому ненормальному механизму.
Также стоит отметить, что резолюция № 2585 Совета Безопасности оговаривает множество вопросов, которые будут способствовать прекращению действия этого механизма, в частности — увеличение помощи, которая передается через линии соприкосновения. Это означает, что помощь должна распределяться при участии сирийского правительства в соответствии с принципами международного гуманитарного права, и несколько поставок этой помощи уже были осуществлены. В резолюции также оговаривается необходимость наблюдать за тем, как эта помощь распределяется в районах, находящихся под контролем вооруженных группировок. Все эти детали важны для эффективной доставки помощи.
— Энергетическая конференция Организации арабских стран –экспортеров нефти (ОАПЕК) пройдет в Дамаске в 2024 году. Как САР налаживает отношения с арабскими странами? Можно ли считать председательство Сирии в «арабской ОПЕК» первым шагом на пути к возвращению республики в Лигу арабских государств (ЛАГ)?
— Да, общий контекст такой: арабские страны начали отступление от ошибочных позиций, которые они занимали ранее в отношении Сирии, ключевой страны в арабском мире. Замораживание членства Сирии в ЛАГ было серьезной ошибкой. Организация утратила всякое влияние после решения о замораживании членства Сирии в ней. Потому возвращение САР в лигу станет естественным и важным и для нас, и для ЛАГ, и для нормализации в целом сирийско-арабских отношений. Потому что Сирия — это сердце арабского мира и ее роль нельзя игнорировать ни в коем случае.