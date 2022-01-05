 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Силовики стягивают бронетехнику в центр Алма-Аты
Мир
США заявили об отсутствии планов отправлять дополнительные силы в Европу
Мир
Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области режим ЧП
Спорт
Большунов уступил золото Клебо в общем зачете «Тур де Ски»
Мир
Главы МИД Украины и Чехии договорились о шагах по «сдерживанию» России
Мир
Коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии
Наука
Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно раскрыл тепловой щит
Мир
Посольство РФ проверит данные о нападении на россиянку в Мексике
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Общество
Москвичей предупредили о приближении циклона «Аннет»
/

«Сирия не остановится, пока последний дюйм земли не будет возвращен»

Посол САР в Москве Рияд Хаддад — о турецкой угрозе и планах Дамаска вернуть оккупированные районы
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Главный слайд
Начало статьи
«Сирия не остановится, пока последний дюйм земли не будет возвращен»
2021-12-29 19:03:50">
2021-12-29 19:03:50
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политика Турции на севере Сирии противоречит гарантиям астанинского формата. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад. Он отметил: Анкара продолжает политику ассимиляции и тюркизации сирийских территорий — Африна и севера Идлиба. Дамаск не смирится с оккупацией и продолжит работать над возвращением всех незаконно занятых районов под контроль официального сирийского правительства — будь то турецкая или американская оккупация, подчеркнул посол. Он также отметил: Дамаск остается единственной силой в регионе, которая способна защитить северо-восточные районы страны от внешнего вмешательства. Курдским сепаратистским формированиям в регионе следует помнить, что США вставать на их защиту от турецких военных планов не будут, уточнил дипломат.

Мягко кроют: конгресс США недоволен действиями Байдена в Сирии
Как это может сказаться на интересах России

«Сирия и сирийский народ не откажутся от права на все наши земли»

— В середине декабря глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция продолжает проводить агрессивную политику по отношению к САР, оккупирует ее северные районы и не выполняет решения астанинского формата. В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявил о готовности начать военную операцию на севере Сирии. Как в Дамаске реагируют на такую риторику Анкары? Сохраняется ли угроза военной операции Турции в регионе?

— Упомянутые вами заявления главы турецкого режима на деле отражают ту деструктивную роль, которую Турция играет в регионе, — это приводит к еще большей дестабилизации обстановки. Заявления Анкары о готовности провести военную операцию на севере Сирии противоречат всем международным резолюциям и обещаниям Турции, которые она давала в качестве гаранта астанинского процесса — а именно обещаний того, что она будет уважать суверенитет, территориальную целостность и единство Сирии.

Сирия не остановитс
Посол САР в Москве Рияд Хаддад

Посол САР в Москве Рияд Хаддад

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Это не какой-то десятисекундный тик-ток»
Продюсер фильма «Небо» Инесса Юрченко — о традиции военного кино, красоте офицерства и встрече с Шойгу

Очевидно, это заявление Эрдогана вытекает из действий Турции за все последние годы: турецкие оккупационные силы продолжают нарушать суверенитет САР, оккупировать часть нашей территории и практиковать самые отвратительные виды нарушений против сирийского народа. И всё это происходит в дополнение к проводимой Турцией политике тюркизации региона.

— Намерен ли Дамаск решать вопрос с возвращением районов, занятых турецкими военными? И если да, то каким образом?

— Конечно, Сирия и сирийский народ не откажутся от права на все наши земли, которые в данный момент временно находятся под оккупацией турецких сил. Мы будем работать над их возвращением всеми законными способами.

Безусловно, Дамаск считает любого турецкого солдата, присутствующего на сирийской территории, представителем незаконно оккупирующей державы — он должен покинуть Сирию как можно скорее. Для восстановления сирийской государственности во всех районах, временно находящихся под турецкой оккупацией, будут задействованы все законные средства.

Чуть не попали: Израиль нанес удары по порту Латакии
Тель-Авив, реализуя свои планы в Сирии, рискует столкнуться с Россией

Мы находимся в постоянной координации с нашими друзьями в РФ — нам важно восстановить нормальную жизнь на всех оккупированных сирийских территориях. И я заверяю вас: Сирия не остановится, пока последний оккупированный дюйм ее земель не будет возвращен, будь то турецкая или американская оккупация. Это то, что сирийская армия, народ и руководство реализуют на местах с 2011 года.

«США их используют в качестве дешевого инструмента»

— Ведет ли Дамаск переговоры с курдской администрацией северо-восточных районов Сирии? Повлияли ли на эти переговоры заявления президента Турции о возможной военной операции?

— Необходимо отметить, что ополченцы Сирийских демократических сил (СДС, курдские формирования на северо-востоке Сирии, в неподконтрольных Дамаску нефтеносных провинциях Хасеке, Дейр эз-Зор и Ракка. — «‎Известия»)‎ придерживаются сепаратистских взглядов и поддерживают американскую оккупацию северо-востока Сирии. СДС до сих пор не осознали, что оккупация не обеспечит им и их проекту какую-либо защиту — США их используют в качестве дешевого инструмента для достижения своих целей путем кражи ресурсов и возможностей (с 2015 года Соединенные Штаты создали в провинциях Дейр эз-Зор и Хасеке девять военных баз, все они расположены у нефтяных месторождений; после частичного вывода войск США с северо-востока САР в октябре 2019 года президент Дональд Трамп заявил, что некоторая часть военных останется там, чтобы «обезопасить нефтяные поля». — «‎Известия»)‎.

Сирия не остановится
Солдат Сирийских демократических сил

Солдат Сирийских демократических сил (SDF)

Фото: Global Look Press/Morukc Umnaber

Таким образом, сирийский народ должен понимать: его будущее, а также будущее всех сирийцев, проживающих на северо-востоке страны, неразрывно связаны с возвращением сирийского государства и его институтов в эти районы. Сирийское государство остается единственной стороной диалога, способной гарантировать безопасность людей в этом районе от любой внешней угрозы.

САРское это дело: Башар Асад заступил на последний семилетний срок
После выборов Сирия сосредоточится на решении экономических проблем

«Замораживание членства Сирии в ЛАГ было серьезной ошибкой»

— Ведет ли сирийское правительство переговоры с курдскими формированиями на северо-востоке САР по вопросу их интеграции? Готов ли Дамаск предоставить некоторые полномочия автономии этим территориям и продвигаться к федерализации?

Вначале необходимо отметить, что курдский компонент — важная часть сирийского общества и основная часть сирийских курдов не поддерживает никаких сепаратистских тенденций. Большинство из них проживает в крупных сирийских городах, таких как Дамаск и Алеппо, и осуществляют свои права как сирийцы, как и всё остальное сирийское общество. Что касается некоторых организаций, которые стремятся монополизировать решение всех сирийских курдов, Дамаск всегда открыт для межсирийского диалога. Его константы — единство земли и народа Сирии и сохранение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Мы провели ряд встреч с представителями этих организаций в Дамаске с помощью российских друзей. Но, к сожалению, все наши попытки диалога столкнулись с вмешательством США, которые стремятся разрушить и разделить Сирию.

— На какой стадии сейчас находится проект газопровода из Египта в Ливан через сирийскую территорию? Когда может начаться накачка его газом?

— Четыре стороны, участвующие в проекте, а именно Сирия, Египет, Иордания и Ливан, провели ряд технических встреч и составили план действий по восстановлению поврежденных участков Арабского газопровода. Стороны согласовали детали поставок. Как ожидается, в самое ближайшее время начнется прокачка больших объемов газа по Арабскому газопроводу, который отлично работал до войны, навязанной Сирии.

Сирия не остановится
Сирия
Фото: Global Look Press/Stringer

— Механизм трансграничной помощи (ТГМ) Сирии по текущим соглашениям действует до июля 2022 года. Изменилась ли ситуация в регионе? Нужно ли продлевать действие ТГМ?

Сирия выступает против продления ТГМ, поскольку этот механизм представляет собой нарушение сирийского суверенитета. Другие государства используют ТГМ в качестве средства поддержки и помощи вооруженным террористическим группировкам в Идлибе, поскольку эта помощь предоставляется без надзора любой из сторон. ТГМ передают группировкам в регионе, а те используют его для финансирования своих операций, вербовки боевиков и контроля над мирным населением в этих районах. Это, конечно, противоречит всем целям оказания гуманитарной помощи. Поэтому мы тесно сотрудничаем с друзьями в РФ, чтобы положить конец этому ненормальному механизму.

Дети развалин: сирийцы вынуждены ютиться в древних руинах
Несколько семей нашли обиталище в мертвой деревне Бабиска

Также стоит отметить, что резолюция № 2585 Совета Безопасности оговаривает множество вопросов, которые будут способствовать прекращению действия этого механизма, в частности — увеличение помощи, которая передается через линии соприкосновения. Это означает, что помощь должна распределяться при участии сирийского правительства в соответствии с принципами международного гуманитарного права, и несколько поставок этой помощи уже были осуществлены. В резолюции также оговаривается необходимость наблюдать за тем, как эта помощь распределяется в районах, находящихся под контролем вооруженных группировок. Все эти детали важны для эффективной доставки помощи.

— Энергетическая конференция Организации арабских стран –экспортеров нефти (ОАПЕК) пройдет в Дамаске в 2024 году. Как САР налаживает отношения с арабскими странами? Можно ли считать председательство Сирии в «арабской ОПЕК» первым шагом на пути к возвращению республики в Лигу арабских государств (ЛАГ)?

— Да, общий контекст такой: арабские страны начали отступление от ошибочных позиций, которые они занимали ранее в отношении Сирии, ключевой страны в арабском мире. Замораживание членства Сирии в ЛАГ было серьезной ошибкой. Организация утратила всякое влияние после решения о замораживании членства Сирии в ней. Потому возвращение САР в лигу станет естественным и важным и для нас, и для ЛАГ, и для нормализации в целом сирийско-арабских отношений. Потому что Сирия — это сердце арабского мира и ее роль нельзя игнорировать ни в коем случае.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021