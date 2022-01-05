«Сирия не остановится, пока последний дюйм земли не будет возвращен»

Политика Турции на севере Сирии противоречит гарантиям астанинского формата. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад . Он отметил: Анкара продолжает политику ассимиляции и тюркизации сирийских территорий — Африна и севера Идлиба. Дамаск не смирится с оккупацией и продолжит работать над возвращением всех незаконно занятых районов под контроль официального сирийского правительства — будь то турецкая или американская оккупация, подчеркнул посол. Он также отметил: Дамаск остается единственной силой в регионе, которая способна защитить северо-восточные районы страны от внешнего вмешательства. Курдским сепаратистским формированиям в регионе следует помнить, что США вставать на их защиту от турецких военных планов не будут , уточнил дипломат.

«Сирия и сирийский народ не откажутся от права на все наши земли»

— В середине декабря глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция продолжает проводить агрессивную политику по отношению к САР, оккупирует ее северные районы и не выполняет решения астанинского формата. В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявил о готовности начать военную операцию на севере Сирии. Как в Дамаске реагируют на такую риторику Анкары? Сохраняется ли угроза военной операции Турции в регионе?

— Упомянутые вами заявления главы турецкого режима на деле отражают ту деструктивную роль, которую Турция играет в регионе, — это приводит к еще большей дестабилизации обстановки. Заявления Анкары о готовности провести военную операцию на севере Сирии противоречат всем международным резолюциям и обещаниям Турции, которые она давала в качестве гаранта астанинского процесса — а именно обещаний того, что она будет уважать суверенитет, территориальную целостность и единство Сирии.

Сирия не остановитс Посол САР в Москве Рияд Хаддад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Очевидно, это заявление Эрдогана вытекает из действий Турции за все последние годы: турецкие оккупационные силы продолжают нарушать суверенитет САР, оккупировать часть нашей территории и практиковать самые отвратительные виды нарушений против сирийского народа. И всё это происходит в дополнение к проводимой Турцией политике тюркизации региона.

— Намерен ли Дамаск решать вопрос с возвращением районов, занятых турецкими военными? И если да, то каким образом?

— Конечно, Сирия и сирийский народ не откажутся от права на все наши земли, которые в данный момент временно находятся под оккупацией турецких сил . Мы будем работать над их возвращением всеми законными способами.

Безусловно, Дамаск считает любого турецкого солдата, присутствующего на сирийской территории, представителем незаконно оккупирующей державы — он должен покинуть Сирию как можно скорее. Для восстановления сирийской государственности во всех районах, временно находящихся под турецкой оккупацией, будут задействованы все законные средства.

Мы находимся в постоянной координации с нашими друзьями в РФ — нам важно восстановить нормальную жизнь на всех оккупированных сирийских территориях . И я заверяю вас: Сирия не остановится, пока последний оккупированный дюйм ее земель не будет возвращен, будь то турецкая или американская оккупация . Это то, что сирийская армия, народ и руководство реализуют на местах с 2011 года.

«США их используют в качестве дешевого инструмента»

— Ведет ли Дамаск переговоры с курдской администрацией северо-восточных районов Сирии? Повлияли ли на эти переговоры заявления президента Турции о возможной военной операции?

— Необходимо отметить, что ополченцы Сирийских демократических сил (СДС, курдские формирования на северо-востоке Сирии, в неподконтрольных Дамаску нефтеносных провинциях Хасеке, Дейр эз-Зор и Ракка. — «‎Известия»)‎ придерживаются сепаратистских взглядов и поддерживают американскую оккупацию северо-востока Сирии. СДС до сих пор не осознали, что оккупация не обеспечит им и их проекту какую-либо защиту — США их используют в качестве дешевого инструмента для достижения своих целей путем кражи ресурсов и возможностей (с 2015 года Соединенные Штаты создали в провинциях Дейр эз-Зор и Хасеке девять военных баз, все они расположены у нефтяных месторождений; после частичного вывода войск США с северо-востока САР в октябре 2019 года президент Дональд Трамп заявил, что некоторая часть военных останется там, чтобы «обезопасить нефтяные поля». — «‎Известия»)‎.

Сирия не остановится Солдат Сирийских демократических сил (SDF) Фото: Global Look Press/Morukc Umnaber

Таким образом, сирийский народ должен понимать: его будущее, а также будущее всех сирийцев, проживающих на северо-востоке страны, неразрывно связаны с возвращением сирийского государства и его институтов в эти районы. Сирийское государство остается единственной стороной диалога, способной гарантировать безопасность людей в этом районе от любой внешней угрозы.

«Замораживание членства Сирии в ЛАГ было серьезной ошибкой»

— Ведет ли сирийское правительство переговоры с курдскими формированиями на северо-востоке САР по вопросу их интеграции? Готов ли Дамаск предоставить некоторые полномочия автономии этим территориям и продвигаться к федерализации?

— Вначале необходимо отметить, что курдский компонент — важная часть сирийского общества и основная часть сирийских курдов не поддерживает никаких сепаратистских тенденций . Большинство из них проживает в крупных сирийских городах, таких как Дамаск и Алеппо, и осуществляют свои права как сирийцы, как и всё остальное сирийское общество. Что касается некоторых организаций, которые стремятся монополизировать решение всех сирийских курдов, Дамаск всегда открыт для межсирийского диалога . Его константы — единство земли и народа Сирии и сохранение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Мы провели ряд встреч с представителями этих организаций в Дамаске с помощью российских друзей. Но, к сожалению, все наши попытки диалога столкнулись с вмешательством США , которые стремятся разрушить и разделить Сирию.

— На какой стадии сейчас находится проект газопровода из Египта в Ливан через сирийскую территорию? Когда может начаться накачка его газом?

— Четыре стороны, участвующие в проекте, а именно Сирия, Египет, Иордания и Ливан, провели ряд технических встреч и составили план действий по восстановлению поврежденных участков Арабского газопровода. Стороны согласовали детали поставок. Как ожидается, в самое ближайшее время начнется прокачка больших объемов газа по Арабскому газопроводу, который отлично работал до войны, навязанной Сирии.

Сирия не остановится Фото: Global Look Press/Stringer

— Механизм трансграничной помощи (ТГМ) Сирии по текущим соглашениям действует до июля 2022 года. Изменилась ли ситуация в регионе? Нужно ли продлевать действие ТГМ?

— Сирия выступает против продления ТГМ, поскольку этот механизм представляет собой нарушение сирийского суверенитета. Другие государства используют ТГМ в качестве средства поддержки и помощи вооруженным террористическим группировкам в Идлибе , поскольку эта помощь предоставляется без надзора любой из сторон. ТГМ передают группировкам в регионе, а те используют его для финансирования своих операций, вербовки боевиков и контроля над мирным населением в этих районах. Это, конечно, противоречит всем целям оказания гуманитарной помощи. Поэтому мы тесно сотрудничаем с друзьями в РФ, чтобы положить конец этому ненормальному механизму.

Также стоит отметить, что резолюция № 2585 Совета Безопасности оговаривает множество вопросов, которые будут способствовать прекращению действия этого механизма, в частности — увеличение помощи, которая передается через линии соприкосновения. Это означает, что помощь должна распределяться при участии сирийского правительства в соответствии с принципами международного гуманитарного права, и несколько поставок этой помощи уже были осуществлены. В резолюции также оговаривается необходимость наблюдать за тем, как эта помощь распределяется в районах, находящихся под контролем вооруженных группировок. Все эти детали важны для эффективной доставки помощи.

— Энергетическая конференция Организации арабских стран –экспортеров нефти (ОАПЕК) пройдет в Дамаске в 2024 году. Как САР налаживает отношения с арабскими странами? Можно ли считать председательство Сирии в «арабской ОПЕК» первым шагом на пути к возвращению республики в Лигу арабских государств (ЛАГ)?