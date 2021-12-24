Дети развалин: сирийцы вынуждены ютиться в древних руинах

Продолжающаяся гражданская война в Сирии вынуждает людей, потерявших свои жилища, искать кров в самых неожиданных местах. Несколько семей из Идлиба обосновались в руинах давно брошенных людьми деревень Бабиска и Сарджаблех под Идлибом. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Сарджаблех некогда был крупным византийским поселением. Теперь на его месте остались лишь руины, но и их обживают люди
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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Деревня Бабиска внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО
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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Камни, выломанные из развалин зданий Бабиски, беженцы используют для сооружения импровизированных укрытий
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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
«У нас была земля, и мы возделывали ее. У нас были животные, у нас были дома. Теперь наши дети вынуждены жить в пещерах», — сетует Махмуд Абу Халифа среди руин Бабиски
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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
В IV-VII веках н.э. Бабиска была довольно крупным поселением. От тех времен здесь остались развалины терм, рынка и двух церквей
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