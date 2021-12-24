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Дети развалин: сирийцы вынуждены ютиться в древних руинах

Несколько семей нашли обиталище в мертвой деревне Бабиска
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Продолжающаяся гражданская война в Сирии вынуждает людей, потерявших свои жилища, искать кров в самых неожиданных местах. Несколько семей из Идлиба обосновались в руинах давно брошенных людьми деревень Бабиска и Сарджаблех под Идлибом. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Сарджаблех некогда был крупным византийским поселением. Теперь на его месте остались лишь руины, но и их обживают люди
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Деревня Бабиска внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Камни, выломанные из развалин зданий Бабиски, беженцы используют для сооружения импровизированных укрытий
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
«У нас была земля, и мы возделывали ее. У нас были животные, у нас были дома. Теперь наши дети вынуждены жить в пещерах», — сетует Махмуд Абу Халифа среди руин Бабиски
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
В IV-VII веках н.э. Бабиска была довольно крупным поселением. От тех времен здесь остались развалины терм, рынка и двух церквей
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Ученые озабочены варварским уничтожением развалин Бабиски беженцами
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Однако людям, нашедшим убежище среди древних руин, просто некуда деваться. Их собственные дома сравняли с землей повстанцы
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
В Бабиске живет около 80 семей. Это импровизированное укрытие из скрепленных глиной камней используется как туалет
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Раскопки в Сарджаблехе давно приостановлены из-за гражданской войны в Сирии
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Базилика Кальб Лозе VI века считается шедевром ранневизантийской архитектуры. Сейчас церковь находится под риском полного уничтожения
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Жители руин вынуждены собирать для топлива любые ветки, какие растут по соседству с их обиталищами
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Дни, когда удается добыть немного картофеля, становятся настоящим праздником
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
В Сарджаблехе нашли приют около 50 семей. «Мы не выбирали такую судьбу, — говорит Мохаммад Отман. — Нас силой выгнали из наших домов»
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Гуманитарные организации помогают жителям развалин палатками и продовольствием
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Жизнь сирийских семей в древних руинах
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Этому человеку удалось спасти не только свой грузовик, но и своих лошадей
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