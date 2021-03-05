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Линия жизни: зачем сирийские дети разбирают снаряды

Жителям разоренного войной города приходится заниматься очень опасным бизнесом
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Многолетняя война в Сирии породила новый и очень опасный вид бизнеса — сбор и переработку осколков снарядов и неразорвавшихся боеприпасов. Этим занимаются даже маленькие дети. Как сирийцы рискуют жизнью, чтобы заработать немного денег, — в фотогалерее «Известий»
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Жители разоренного войной Идлиба, не имеющие другой возможности заработать, вынуждены собирать и продавать осколки снарядов, кассетных бомб и неразорвавшиеся боеприпасы
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Эта свалка боеприпасов принадлежит семье Джунаид
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Сюда люди несут весь металл, который им удается найти в городе и окрестностях
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Амер Джунаид сразу сортирует поступивший металлолом
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Ему помогает 15-летний Абдель Карим Джунаид
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Разборкой и сортировкой дефектных боеприпасов занимаются 9-летний Малик Джунаид с 7-летним другом Абдель Каримом Хасаном
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Здесь дети работают и проводят всё свободное время
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Сирия
Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Здесь же у них и место для игр
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Фото: Getty Images/Anas Alkharboutli/picture alliance
Рассортированные снаряды семья Джунаид отправляет на вторичную переработку, что позволяет заработать на пропитание
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