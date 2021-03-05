Линия жизни: зачем сирийские дети разбирают снаряды

Многолетняя война в Сирии породила новый и очень опасный вид бизнеса — сбор и переработку осколков снарядов и неразорвавшихся боеприпасов. Этим занимаются даже маленькие дети. Как сирийцы рискуют жизнью, чтобы заработать немного денег, — в фотогалерее «Известий»