Новая жизнь: как водитель «скорой» спасает животных в Алеппо

Мохаммед Алаа аль-Джалиль во время войны в Сирии в 2012 году работал водителем скорой помощи и всегда после окончания трудового дня подкармливал кошек, потерявшихся или брошенных бежавшими от бомбежек хозяевами. За это он получил прозвище «Человек-кот из Алеппо». В 2015 году он стал забирать животных домой, а позже создал приют, где теперь живут сотни разных животных