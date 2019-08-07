Новая жизнь: как водитель «скорой» спасает животных в Алеппо

Мохаммед Алаа аль-Джалиль во время войны в Сирии в 2012 году работал водителем скорой помощи и всегда после окончания трудового дня подкармливал кошек, потерявшихся или брошенных бежавшими от бомбежек хозяевами. За это он получил прозвище «Человек-кот из Алеппо». В 2015 году он стал забирать животных домой, а позже создал приют, где теперь живут сотни разных животных
На весь экран
Первый приют для животных, средства на организацию которого удалось собрать с помощью соцсетей, получил название «Дом кошек Эрнесто»
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Однако здание было полностью разрушено во время бомбежек, тогда же погибло несколько животных
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Часто работники не могли добраться до приюта, прячась от бомбежек в подвалах, или пробирались туда под шквальным огнем
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Вскоре Мохаммед восстановил приют, который стал известен как Il Gattaro D'Aleppo
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Здесь удалось организовать ветеринарную клинику, в ней есть даже аппарат УЗИ
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Ветеринар центра Мохаммад Юссеф сокрушается, что лечебных препаратов не хватает. И хотя животные находятся под наблюдением, не все они могут получать необходимое лечение
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Кроме еды и лекарств приюту необходимо топливо, чтобы обогревать здание
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Также многим животным, пережившим ужасы войны и боящимся громких звуков, требуется особая забота, внимание и ласка
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Приют живет на пожертвования и оказывает помощь животным бесплатно
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
Кроме двух сотен кошек сейчас в приюте живут собаки, обезьяны, кролики и прочие питомцы. «Если вы хотите проявить милосердие к людям, начните с милосердия ко всему остальному», — говорит Мохаммед
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.