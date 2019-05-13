Среди руин: что происходит в разрушенном Алеппо

Алеппо, крупнейший город Сирии и один из старейших в мире (люди поселились здесь еще в VI тысячелетии до н.э.), был практически полностью разрушен в ходе гражданской войны. Многие жители бежали из города, но некоторые остались. «Известия» подготовили фоторепортаж о сегодняшней жизни Алеппо