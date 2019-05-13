Среди руин: что происходит в разрушенном Алеппо

Алеппо, крупнейший город Сирии и один из старейших в мире (люди поселились здесь еще в VI тысячелетии до н.э.), был практически полностью разрушен в ходе гражданской войны. Многие жители бежали из города, но некоторые остались. «Известия» подготовили фоторепортаж о сегодняшней жизни Алеппо
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
За бензином, продаваемым на немногих уцелевших заправочных станциях, выстраиваются очереди
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
75-летний Хассан Ахмед аль-Аул, в прошлом мастер-камнерез, стоит на чудом уцелевшем балконе своего разрушенного дома
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
В городе осталось множество стариков, которым некуда бежать. Бывший учитель Ахмад Зарка зарабатывает на жизнь швейным промыслом
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Среди развалин всё же можно услышать и детский смех
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Международные организации посылают в Алеппо продовольственную помощь, пытаясь не допустить голода и эпидемий
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Тем не менее еды не хватает: покупка хлеба часто превращается в настоящее сражение
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Люди вынуждены ютиться в полуразрушенных домах, рискуя погибнуть под завалами
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Жизнь всё же понемногу приходит в привычное русло. Хуссейн аль-Бурр открыл бакалейную лавку в районе Салахеддин
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Салахеддин пострадал от боев особенно сильно
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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Таксист Мустафа Карим стоит перед грудой щебня, оставшейся от его дома в Салахеддине
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