Чуть не попали: Израиль нанес удары по порту Латакии

Израиль в очередной раз нанес удары по территории Сирии. Ставшие уже обыденностью нарушения суверенитета соседней страны постепенно выходят на опасный уровень: атакам подверглись цели в Латакии, где расположена база Хмеймим. В 2018 году налет израильской авиации в том районе привел к крушению российского самолета Ил-20 и гибели 15 военных. «Известия» разбирались в причинах активизации Тель-Авива и в том, как это влияет на российские интересы в Сирии и регионе .

Между Тегераном и Хайфой

Новые удары израильской авиации были нанесены по порту Латакии 28 декабря, в районе 4:20 мск. Самолеты выпустили ракеты, находясь над Средиземным морем. Как сообщило государственное информагентство «Сана», в результате на контейнерной площадке начался пожар, который привел к материальному ущербу. О погибших информация не поступала. Эти удары стали уже второй атакой на порт Латакии за месяц .

Обычно в Тель-Авиве не комментируют подобные события. Так произошло и на этот раз. В тех случаях, когда израильские военные раскрывают информацию, целями ударов, по их словам, становятся объекты Ирана и ливанского движения «Хезболла» на сирийской территории. На это обратил внимание, отвечая на вопросы «Известий», преподаватель политологии в Еврейском университете в Иерусалиме, член ЦК партии «Авода» Меир Масри.

— Причина [ударов] заключается в непрекращающихся поставках через порт Латакии иранского оружия подконтрольным Тегерану подразделениям. Израиль видит в этом угрозу для своей национальной безопасности. Давайте не будем забывать, что «Хезболла» и другие проиранские структуры в регионе постоянно угрожают уничтожить наше государство, в том числе за счет применения этих вооружений. Израиль со своей стороны обозначил две «красные черты» с начала гражданской войны в Сирии: недопустимость усиления военного присутствия Ирана в этой стране и неприемлемость отправки оружия в руки «Хезболлы», — отметил Меир Масри.

Чуть не попали Дым после ракетной атаки Израиля на торговый порт сирийского прибрежного города Латакия Фото: Global Look Press/Xinhua

В свою очередь, депутат сирийского парламента Муханнад Али аль-Хадж Али в беседе с «Известиями» рассказал, что утверждения о «Хезболле» и роли Ирана в данном случае не имеют ничего общего с реальностью.

— Мы в Сирии знаем, что речь идет прежде всего о планомерном уничтожении объектов экономической инфраструктуры. Порт Латакии — это врата, через которые в нашу страну поступают товары и помощь от тех государств, которые, несмотря на санкции, продолжают с нами сотрудничество. Через них же идет экспорт нашей продукции. Обеспечение бесперебойной работы этого порта особенно важно после взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Таким образом, израильтяне, по большому счету, реализуют задачи США по усилению экономической блокады Сирии , — отметил Муханнад Али аль-Хадж Али.

По словам собеседника «Известий», если говорить о более долгосрочных перспективах, то, как представляется, в Тель-Авиве стремятся к тому, чтобы на восточном побережье Средиземного моря единственным функционирующим портом осталась израильская Хайфа. Это опять же важно для американцев в контексте возможного участия Сирии — и конкретно порта Латакии — в китайском экономическом проекте «Один пояс — один путь» .

Здесь русские

Строго говоря, израильские удары по сирийской территории стали обыденным явлением. Но обычно целями атак становятся объекты в районе Дамаска, провинции Хомс и некоторых других частях страны. В данном случае речь идет о Латакии, в считаных километрах от которой находится российская военная база Хмеймим .

Очевидно, что во время такого рода налетов российские военные подвергаются опасности . На это ранее указывали официальные лица в Москве. Кроме того, достаточно вспомнить, что 17 сентября 2018 года в ходе аналогичной атаки израильской авиации на Латакию был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, все 15 человек экипажа, которые находились на борту, погибли. В Минобороны ответственность за произошедшее тогда возложили на Тель-Авив. По версии военного ведомства, израильские самолеты, совершая атаку на город, прикрывались российским воздушным судном. В результате последнее было сбито сирийскими силами ПВО.

Чуть не попали Зенитно-ракетные комплексы С-300, доставленные в Сирийскую Арабскую Республику, октябрь 2018 года Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В качестве ответа Россия объявила о поставке Дамаску комплексов С-300 и начале радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи атакующей авиации над акваторией Средиземного моря в прилегающих к Сирии районах. Также Москва, по сведениям ряда источников, потребовала от Израиля значительно увеличить время оповещения о планируемых ударах для обеспечения безопасности российских военных.

Тем не менее, как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв, « в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолёт военно-транспортной авиации ВКС России ». Этим он объяснил, что сирийцы не использовали системы ПВО.

Как бы то ни было, по мнению Меира Масри, усматривать в нынешнем инциденте неуважение к Москве со стороны Израиля неверно.

Чуть не попали Последствия ракетного удара Израиля по морскому торговому порту Латакия, 28 декабря 2021 года Фото: Global Look Press/Xinhua

— Израиль координирует свои действия с Россией в Сирии во избежание ошибок. Одновременно мы стараемся не наносить удары по сирийским силам, чтобы не ставить Москву в неловкое положение. Атаки производятся с высокой точностью и нацелены исключительно на уничтожение иранского оружия. Израильское руководство высоко оценивает роль России в Сирии, и я не вижу в наших атаках что-то, что могло бы повредить нашим отношениям, к тому же мы заблаговременно сообщаем о наших планах. Проблема заключается в том, что иранский режим пытается отодвинут противостояние с Израилем от своих границ, и, как мне кажется, в Кремле понимают опасность, которая исходит от Тегерана, — сказал эксперт.

Реверанс за реверансом

При этом Россию в антиизраильской политике точно не обвинить. В официальных заявлениях представители Москвы подчеркивают, что интересы Тель-Авива в Сирии всегда учитываются. И это не просто слова. Достаточно вспомнить, например, как в 2017 году на юго-западе Сирии, в районе Дераа, формировали одну из четырех зон деэскалации — район где устанавливали режим прекращения огня между правительственными войсками и боевиками. Тогда в рамках договоренностей между Россией, США и Иорданией было, среди прочего, достигнуто соглашение об отводе от этой зоны на несколько десятков километров всех несирийских сил. То есть прежде всего иранцев и подразделений «Хезболлы». И даже после восстановления контроля сирийских властей над теми районами это соглашение продолжило действовать. Понятно, что делалось это, чтобы избежать любых инцидентов в районе оккупированных Голанских высот и тем более на израильской территории.

Между тем Москва проявляла и символические жесты доброй воли. Так, в апреле 2019 года Израилю передали останки погибшего во время Первой ливанской войны в 1982 году военнослужащего Захарии Баумеля. Как рассказал Владимир Путин, их поиском занимались силы российского спецназа в сотрудничестве с сирийскими военными. Президент тогда отметил, что «это было непросто».

Чуть не попали Церемония передачи Израилю останков военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля, апрель 2019 года Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

Пока же России на добро добром не отвечают. В беседе с «Известиями» президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, бывший дипломат Вячеслав Матузов выразил уверенность, что в случае с израильскими атаками речь идет не просто об актах агрессии одного государства против другого, но и о провокациях, направленных против Москвы.

— Не стоит забывать, что миссия России в Сирии заключается в борьбе с международными террористическими структурами, а не в противодействии израильским ударам. То есть наши цели и задачи соответствующим образом ограничивают наши возможности, и Израиль этим пользуется. Более того, в ряде СМИ затем раскручивают информацию, будто Тель-Авив получает одобрение от Москвы на нанесение ударов по иранским военным и «Хезболле». Тем самым Россию дискредитируют и представляют как двуличного игрока, что сказывается на ее отношениях с арабскими странами, в том числе и с Сирией , — отметил эксперт.