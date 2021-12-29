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Чуть не попали: Израиль нанес удары по порту Латакии

Тель-Авив, реализуя свои планы в Сирии, рискует столкнуться с Россией
Фото: REUTERS/SANA
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Чуть не попали: Израиль нанес удары по порту Латакии
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2021-12-29 12:41:08
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Израиль в очередной раз нанес удары по территории Сирии. Ставшие уже обыденностью нарушения суверенитета соседней страны постепенно выходят на опасный уровень: атакам подверглись цели в Латакии, где расположена база Хмеймим. В 2018 году налет израильской авиации в том районе привел к крушению российского самолета Ил-20 и гибели 15 военных. «Известия» разбирались в причинах активизации Тель-Авива и в том, как это влияет на российские интересы в Сирии и регионе.

Между Тегераном и Хайфой

Новые удары израильской авиации были нанесены по порту Латакии 28 декабря, в районе 4:20 мск. Самолеты выпустили ракеты, находясь над Средиземным морем. Как сообщило государственное информагентство «Сана», в результате на контейнерной площадке начался пожар, который привел к материальному ущербу. О погибших информация не поступала. Эти удары стали уже второй атакой на порт Латакии за месяц.

Обычно в Тель-Авиве не комментируют подобные события. Так произошло и на этот раз. В тех случаях, когда израильские военные раскрывают информацию, целями ударов, по их словам, становятся объекты Ирана и ливанского движения «Хезболла» на сирийской территории. На это обратил внимание, отвечая на вопросы «Известий», преподаватель политологии в Еврейском университете в Иерусалиме, член ЦК партии «Авода» Меир Масри.

— Причина [ударов] заключается в непрекращающихся поставках через порт Латакии иранского оружия подконтрольным Тегерану подразделениям. Израиль видит в этом угрозу для своей национальной безопасности. Давайте не будем забывать, что «Хезболла» и другие проиранские структуры в регионе постоянно угрожают уничтожить наше государство, в том числе за счет применения этих вооружений. Израиль со своей стороны обозначил две «красные черты» с начала гражданской войны в Сирии: недопустимость усиления военного присутствия Ирана в этой стране и неприемлемость отправки оружия в руки «Хезболлы», — отметил Меир Масри.

Чуть не попали
Дым поднимается после ракетной атаки Израиля на торговый порт сирийского прибрежного города Латакия

Дым после ракетной атаки Израиля на торговый порт сирийского прибрежного города Латакия

Фото: Global Look Press/Xinhua

В свою очередь, депутат сирийского парламента Муханнад Али аль-Хадж Али в беседе с «Известиями» рассказал, что утверждения о «Хезболле» и роли Ирана в данном случае не имеют ничего общего с реальностью.

— Мы в Сирии знаем, что речь идет прежде всего о планомерном уничтожении объектов экономической инфраструктуры. Порт Латакии — это врата, через которые в нашу страну поступают товары и помощь от тех государств, которые, несмотря на санкции, продолжают с нами сотрудничество. Через них же идет экспорт нашей продукции. Обеспечение бесперебойной работы этого порта особенно важно после взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Таким образом, израильтяне, по большому счету, реализуют задачи США по усилению экономической блокады Сирии, — отметил Муханнад Али аль-Хадж Али.

По словам собеседника «Известий», если говорить о более долгосрочных перспективах, то, как представляется, в Тель-Авиве стремятся к тому, чтобы на восточном побережье Средиземного моря единственным функционирующим портом осталась израильская Хайфа. Это опять же важно для американцев в контексте возможного участия Сирии — и конкретно порта Латакии — в китайском экономическом проекте «Один пояс — один путь».

Здесь русские

Строго говоря, израильские удары по сирийской территории стали обыденным явлением. Но обычно целями атак становятся объекты в районе Дамаска, провинции Хомс и некоторых других частях страны. В данном случае речь идет о Латакии, в считаных километрах от которой находится российская военная база Хмеймим.

Очевидно, что во время такого рода налетов российские военные подвергаются опасности. На это ранее указывали официальные лица в Москве. Кроме того, достаточно вспомнить, что 17 сентября 2018 года в ходе аналогичной атаки израильской авиации на Латакию был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, все 15 человек экипажа, которые находились на борту, погибли. В Минобороны ответственность за произошедшее тогда возложили на Тель-Авив. По версии военного ведомства, израильские самолеты, совершая атаку на город, прикрывались российским воздушным судном. В результате последнее было сбито сирийскими силами ПВО.

Чуть не попали
Зенитно-ракетные комплексы С-300, доставленные в Сирийскую Арабскую республику

Зенитно-ракетные комплексы С-300, доставленные в Сирийскую Арабскую Республику, октябрь 2018 года

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В качестве ответа Россия объявила о поставке Дамаску комплексов С-300 и начале радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи атакующей авиации над акваторией Средиземного моря в прилегающих к Сирии районах. Также Москва, по сведениям ряда источников, потребовала от Израиля значительно увеличить время оповещения о планируемых ударах для обеспечения безопасности российских военных.

Тем не менее, как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв, «в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолёт военно-транспортной авиации ВКС России». Этим он объяснил, что сирийцы не использовали системы ПВО.

Как бы то ни было, по мнению Меира Масри, усматривать в нынешнем инциденте неуважение к Москве со стороны Израиля неверно.

Чуть не попали
Последствия ракетного удара Израиля по морскому торговому порту Латакия

Последствия ракетного удара Израиля по морскому торговому порту Латакия, 28 декабря 2021 года

Фото: Global Look Press/Xinhua

— Израиль координирует свои действия с Россией в Сирии во избежание ошибок. Одновременно мы стараемся не наносить удары по сирийским силам, чтобы не ставить Москву в неловкое положение. Атаки производятся с высокой точностью и нацелены исключительно на уничтожение иранского оружия. Израильское руководство высоко оценивает роль России в Сирии, и я не вижу в наших атаках что-то, что могло бы повредить нашим отношениям, к тому же мы заблаговременно сообщаем о наших планах. Проблема заключается в том, что иранский режим пытается отодвинут противостояние с Израилем от своих границ, и, как мне кажется, в Кремле понимают опасность, которая исходит от Тегерана, — сказал эксперт.

Реверанс за реверансом

При этом Россию в антиизраильской политике точно не обвинить. В официальных заявлениях представители Москвы подчеркивают, что интересы Тель-Авива в Сирии всегда учитываются. И это не просто слова. Достаточно вспомнить, например, как в 2017 году на юго-западе Сирии, в районе Дераа, формировали одну из четырех зон деэскалации — район где устанавливали режим прекращения огня между правительственными войсками и боевиками. Тогда в рамках договоренностей между Россией, США и Иорданией было, среди прочего, достигнуто соглашение об отводе от этой зоны на несколько десятков километров всех несирийских сил. То есть прежде всего иранцев и подразделений «Хезболлы». И даже после восстановления контроля сирийских властей над теми районами это соглашение продолжило действовать. Понятно, что делалось это, чтобы избежать любых инцидентов в районе оккупированных Голанских высот и тем более на израильской территории.

Между тем Москва проявляла и символические жесты доброй воли. Так, в апреле 2019 года Израилю передали останки погибшего во время Первой ливанской войны в 1982 году военнослужащего Захарии Баумеля. Как рассказал Владимир Путин, их поиском занимались силы российского спецназа в сотрудничестве с сирийскими военными. Президент тогда отметил, что «это было непросто».

Чуть не попали
Церемония передачи Израилю останков военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля

Церемония передачи Израилю останков военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля, апрель 2019 года

Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

Пока же России на добро добром не отвечают. В беседе с «Известиями» президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, бывший дипломат Вячеслав Матузов выразил уверенность, что в случае с израильскими атаками речь идет не просто об актах агрессии одного государства против другого, но и о провокациях, направленных против Москвы.

— Не стоит забывать, что миссия России в Сирии заключается в борьбе с международными террористическими структурами, а не в противодействии израильским ударам. То есть наши цели и задачи соответствующим образом ограничивают наши возможности, и Израиль этим пользуется. Более того, в ряде СМИ затем раскручивают информацию, будто Тель-Авив получает одобрение от Москвы на нанесение ударов по иранским военным и «Хезболле». Тем самым Россию дискредитируют и представляют как двуличного игрока, что сказывается на ее отношениях с арабскими странами, в том числе и с Сирией, — отметил эксперт.

По его словам, израильтяне, вероятно, провели для себя какие-то линии, в том числе с опорой на реакцию российского руководства или ее отсутствие, и действуют в рамках этих линий. Но Тель-Авив пора ставить на место таким же способом, как были поставлены на место американцы на Украине, когда им выдвинули такие требования по безопасности, от которых они не могут отказаться, но и принять их они также не могут.

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