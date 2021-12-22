РФ уничтожила одного из главарей боевиков в Сирии Муслима Маргошвили

Российские самолеты уничтожили одного из лидеров боевиков в Сирии Муслима Маргошвили, также известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани. Об этом 22 декабря заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) аш-Шишани Маргошвили», — сказал он на пресс-конференции.

Также спецпредставитель президента отметил рост активности в Сирии «спящих ячеек» «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Оценивая в целом положительно развитие ситуации в плане ее стабилизации в Сирии, мы обратили внимание на то, что в последнее время произошла активизация деятельности, прежде всего, со стороны «спящих ячеек» так называемого «Исламского государства». В последние месяцы эта активность приняла неприемлемые размеры. Фактически каждый день против представителей силовых структур, законной власти и против примирившихся бывших боевиков проводятся террористические акции. Мы (Россия, Иран и Турция. — Ред.) договорились принять все исчерпывающие меры для того, чтобы положить этому конец и прекратить бесчинства радикалов», — сообщил Лаврентьев.

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