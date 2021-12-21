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Москва заявила о взаимодействии с Анкарой по ситуации на севере Сирии

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Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что Москва плотно ведет переговоры с Анкарой по урегулированию ситуации на севере Турции. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 21 декабря.

Составили протокол: Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе
Достигнутое соглашение не решает проблему в целом

«Мы очень плотно взаимодействуем с нашими турецкими коллегами по выправлению ситуации на севере, на северо-западе [Сирии]. Конечно, не все обязательства турецкой стороной выполнены, но мы видим их активное желание содействовать этому процессу», — сказал Лаврентьев на переговорах в Нур-Султане.

Он отметил, что видит предпосылки выполнения договоренностей Москвы и Анкары по Идлибу, к которым 5 марта 2020 года пришли президенты Турции и России.

Ранее, 6 декабря, военные России и Турции провели очередное успешное совместное патрулирование в провинции Хасеке в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии, согласно заключенной в 2019 году договоренности президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о том, что российская колонна, в составе которой были бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и БТР, выехала к точке встречи с турецкими военными в нескольких десятках километрах от базы для патрулирования северо-восточных районов Заевфратья. Патруль по всему маршруту сопровождали российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Итого колонна преодолела 50 км за 1,5 часа.

3 декабря в Минобороны сообщили, что военные полицейские РФ в Сирии провели тренировки по психологической подготовке с сирийскими коллегами на специальной полосе препятствий в провинции Алеппо в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации.

5 марта 2020 года президенты России и Турции на встрече в Москве заключили достигли соглашения об Идлибе, согласно которым страны договорились о введении с полуночи 6 марта режима прекращения огня на существующей линии соприкосновения в сирийском Идлибе, условились создать коридор безопасности на трассе Латакая–Алеппо, а также вести совместное патрулирование Идлиба от населенного пункта Трумба Айн-эль-Хавра.

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