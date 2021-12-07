Минфин США ввел санкции против ряда военных Сирии

Соединенные Штаты ввели санкции против ряда сирийских военных, в том числе связанных с разведкой. Об этом сообщает во вторник, 7 декабря, минфин США.

Под санкции попали пять лиц. По данным ведомства, они причастны к атакам с применением химического оружия. В результате подобных нападений против гражданских лиц пострадали сотни тысяч сирийцев.

При этом к вышеуказанным сирийским военным относятся трое лиц, связанных с разведкой.

Ранее в этот день агентство SANA со ссылкой на источники заявило, что американские военные похитили несколько мирных жителей в ходе десантной операции в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Отмечалось, что солдаты также разрушили несколько жилых домов.

Также во вторник стало известно, что в результате авиаудара США от 3 декабря по одному из лидеров группировки «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Сирии пострадала семья из шести человек, в том числе 10-летний ребенок.

В мае президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Сирии еще на год. Таким образом, сохраняются различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно начиная с 2004 года. Речь идет, в частности, о блокировке физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрете на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.