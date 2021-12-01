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«Это не какой-то десятисекундный тик-ток»

Продюсер фильма «Небо» Инесса Юрченко — о традиции военного кино, красоте офицерства и встрече с Шойгу
Фото: Триикс Медиа
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«Это не какой-то десятисекундный тик-ток»
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2021-11-30 15:12:45
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Один из первых игровых российских фильмов о войне в Сирии, «Небо», рассказывает о подвигах наших военных летчиков на базе Хмеймим. Сюжет основан на реальных событиях, а главную роль в картине исполнил Игорь Петренко. Какими должны быть «настоящие офицеры», а какими — их жены и о чем просил Сергей Шойгу при съемках фильма, «Известиям» рассказала продюсер картины Инесса Юрченко.

«Дайте, пожалуйста, реалистичности»

Чья была идея создать подобный фильм? Ведь эта тема не игрового, не развлекательного, не коммерческого кино?

— На самом деле идея снять фильм о героях сегодняшнего времени была у нас в компании давно, а сделать историю о подвиге Олега Пешкова нам подсказали в Министерстве обороны, когда мы задумались о совместном проекте. Так, собственно, и началось это кино.

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Инесса Юрченко

Инесса Юрченко

Фото: из личного архива Инессы Юрченко

Трагедия, которая разыгралась шесть лет назад, не оставила никого из нас равнодушными. Для меня лично это была глубоко семейная история. В первую очередь потому что я — дочь военнослужащего. Отец мой — офицер, дедушки — тоже офицеры, и я прекрасно понимаю, как устроена жизнь в военных городках, как это всё происходит внутри. Поэтому мы решили, что это должно быть кино прежде всего о человеческих отношениях, о любви и о настоящих героях, которые живут вокруг нас.

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Кадр из фильма «Небо»

Кадр из фильма «Небо»

Фото: Триикс Медиа

— Кто герои этой истории?

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— Они живут рядом с нами, у них семьи, свои проблемы, это просто люди. Но когда наступает определенный момент, героями в полном смысле слова становятся не только Олег Пешков, но и его жена Гелена, которую в фильме прекрасно сыграла Маша Миронова. На самом деле жены офицеров не уступают своим мужчинам. Все тяготы они проходят вместе со своими мужьями. Я всё это хорошо помню по своей маме. В любой момент сорваться, собрать детей, переехать в новое место, всё обустроить и в то же время быть такой верной, как бы это сказать, «спиной» своего мужа, надежным тылом. Для меня это история очень личная.

Мне кажется, «Небо» — это первый на сегодняшний момент фильм о современном герое России. Очень мало в последнее время хороших картин об офицерах. Ведь мы в советское время воспитывались на этих лентах. Я хорошо помню, как я еще была маленькой девочкой, и отец при мне собирался на парад, надевал форму и награды. Это было красиво и эффектно. Мне кажется, нам удалось передать, какая блистательная у нас армия. Когда мы обсуждали будущий фильм с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, он сказал: ребята, прекрасная история, только дайте, пожалуйста, реалистичности. Не нужно этих бутафорских вещей, не надо псевдо чего-то. Давайте сделаем кино, чтобы военным было не стыдно за эту картину! И я надеюсь, что фильм у нас получился именно таким.

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Я не из семьи военных и о том, что такое офицеры, узнала из одноименного фильма. А сейчас я не знаю, как донести до детей, кто такие современные офицеры. Как вы думаете, что должен вынести юный зритель из этой истории?

Я очень хочу вернуть этим фильмом интерес молодежи к армии. Сказать им, что в России очень классные мужчины в погонах. Они у нас всегда были блестящими воинами, настоящими защитниками, каким-то необыкновенными. Офицерство было предметом для подражания для миллиона мальчиков, которые подавали девушкам руки, дарили цветы, помогали снять верхнюю одежду. Почему-то в последнее время это всё утрачивается. Вот удивительно, ты приходишь в Министерство обороны, а тебе все говорят «здравствуйте», подают руку, вы понимаете, да? Совершенная мужская выправка, а не вот эти скрюченные подобия на мужчин. Вот настоящие мужчины! У меня сын служил в армии, и я считаю, что всем мальчикам нужно служить, это правильно и важно. У меня безумная мечта, чтобы миллионы девочек в нашей стране так же мечтали, как и я много лет назад, выйти замуж за офицера. Это в моем понимании было воплощение всего мужского, что вообще есть.

В России очень классные мужчины в погонах
Кадр из фильма «Небо»

Кадр из фильма «Небо»

Фото: Триикс Медиа
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Я думала, что фильм будет просто пересказывать поминутно тот день, подвиг, военную операцию. Но я увидела целую историю, понимаешь, откуда у людей вера в себя, любовь к Родине, как бы это банально ни звучало. Так было заложено изначально?

— Вы знаете, я хочу вернуть нас к первому вопросу. Мы действительно сняли некоммерческое кино. В основном сейчас все идут на американские блокбастеры, потому что это экшен, потому что это быстро, зрелищность, развлекаловка. А наше кино всегда отличалось тем, что оно попадало в сердце. Хочу поделиться с вами одним наблюдением. Мы проводили предпремьерные показы. Перед заходом в залы люди были веселые, они ожидали «киношку» да стрелялки. А выходили после просмотра картины с мокрыми от слез глазами и говорили вполголоса. И женщины, и мужчины!

В России очень классные мужчины в погонах
Съемки фильма «Небо»

Съемки фильма «Небо»

Фото: Триикс Медиа
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— Сложно было собрать правильную команду?

— Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании фильма «Небо». Игорь Копылов — очень хороший режиссер, ему удается работать с актерами так, что они действительно отдают сердце и душу. Игорь Петренко — блестящий, замечательная Маша Миронова, которая сделала эту историю. Да и все ребята, которые там снимались! Мы живем в Петербурге, и мы немножко другие, придерживаемся старых восприятий, которые идут из детства. Поэтому, наверное, и кино такое.

Мы будем и дальше делать такое кино, и не слишком важно, какой у него будет прокат. Может быть, кто-то, посмотрев эту картину, задумается, что жизнь подлинных героев — она большая, с великим смыслом и таким же продолжением. И это не какой-то 10-секундный тик-ток.

Справка «Известий»

Инесса Юрченко — генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа». Имеет два высших образования — юридическое и экономическое. С начала 1990-х по 2015 год была членом Международной коллегии адвокатов (Санкт-Петербург). Состоит в Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В 2020 году вошла в список ста лучших топ-менеджеров Санкт-Петербурга , обладатель премии «Влиятельные женщины Петербурга 2021».

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