«Это не какой-то десятисекундный тик-ток»

Один из первых игровых российских фильмов о войне в Сирии, «Небо», рассказывает о подвигах наших военных летчиков на базе Хмеймим. Сюжет основан на реальных событиях , а главную роль в картине исполнил Игорь Петренко. Какими должны быть «настоящие офицеры», а какими — их жены и о чем просил Сергей Шойгу при съемках фильма, «Известиям» рассказала продюсер картины Инесса Юрченко.

«Дайте, пожалуйста, реалистичности»

— Чья была идея создать подобный фильм? Ведь эта тема не игрового, не развлекательного, не коммерческого кино?

— На самом деле идея снять фильм о героях сегодняшнего времени была у нас в компании давно, а сделать историю о подвиге Олега Пешкова нам подсказали в Министерстве обороны , когда мы задумались о совместном проекте. Так, собственно, и началось это кино.

В России_5 Инесса Юрченко Фото: из личного архива Инессы Юрченко

Трагедия, которая разыгралась шесть лет назад, не оставила никого из нас равнодушными. Для меня лично это была глубоко семейная история. В первую очередь потому что я — дочь военнослужащего. Отец мой — офицер, дедушки — тоже офицеры, и я прекрасно понимаю, как устроена жизнь в военных городках, как это всё происходит внутри. Поэтому мы решили, что это должно быть кино прежде всего о человеческих отношениях, о любви и о настоящих героях, которые живут вокруг нас.

В России_6 Кадр из фильма «Небо» Фото: Триикс Медиа

— Кто герои этой истории?

— Они живут рядом с нами, у них семьи, свои проблемы, это просто люди. Но к огда наступает определенный момент, героями в полном смысле слова становятся не только Олег Пешков, но и его жена Гелена, которую в фильме прекрасно сыграла Маша Миронова. На самом деле жены офицеров не уступают своим мужчинам. Все тяготы они проходят вместе со своими мужьями . Я всё это хорошо помню по своей маме. В любой момент сорваться, собрать детей, переехать в новое место, всё обустроить и в то же время быть такой верной, как бы это сказать, «спиной» своего мужа, надежным тылом. Для меня это история очень личная.

Мне кажется, «Небо» — это первый на сегодняшний момент фильм о современном герое России. Очень мало в последнее время хороших картин об офицерах. Ведь мы в советское время воспитывались на этих лентах. Я хорошо помню, как я еще была маленькой девочкой, и отец при мне собирался на парад, надевал форму и награды. Это было красиво и эффектно. Мне кажется, нам удалось передать, какая блистательная у нас армия . Когда мы обсуждали будущий фильм с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, он сказал: ребята, прекрасная история, только дайте, пожалуйста, реалистичности. Не нужно этих бутафорских вещей, не надо псевдо чего-то. Давайте сделаем кино, чтобы военным было не стыдно за эту картину! И я надеюсь, что фильм у нас получился именно таким.

«В России очень классные мужчины в погонах»

— Я не из семьи военных и о том, что такое офицеры, узнала из одноименного фильма. А сейчас я не знаю, как донести до детей, кто такие современные офицеры. Как вы думаете, что должен вынести юный зритель из этой истории?

— Я очень хочу вернуть этим фильмом интерес молодежи к армии. Сказать им, что в России очень классные мужчины в погонах. Они у нас всегда были блестящими воинами, настоящими защитниками, каким-то необыкновенными. Офицерство было предметом для подражания для миллиона мальчиков , которые подавали девушкам руки, дарили цветы, помогали снять верхнюю одежду. Почему-то в последнее время это всё утрачивается. Вот удивительно, ты приходишь в Министерство обороны, а тебе все говорят «здравствуйте», подают руку, вы понимаете, да? Совершенная мужская выправка, а не вот эти скрюченные подобия на мужчин. Вот настоящие мужчины! У меня сын служил в армии, и я считаю, что всем мальчикам нужно служить, это правильно и важно. У меня безумная мечта, чтобы миллионы девочек в нашей стране так же мечтали, как и я много лет назад, выйти замуж за офицера. Это в моем понимании было воплощение всего мужского, что вообще есть.

В России очень классные мужчины в погонах Кадр из фильма «Небо» Фото: Триикс Медиа

— Я думала, что фильм будет просто пересказывать поминутно тот день, подвиг, военную операцию. Но я увидела целую историю, понимаешь, откуда у людей вера в себя, любовь к Родине, как бы это банально ни звучало. Так было заложено изначально?

— Вы знаете, я хочу вернуть нас к первому вопросу. Мы действительно сняли некоммерческое кино. В основном сейчас все идут на американские блокбастеры, потому что это экшен, потому что это быстро, зрелищность, развлекаловка. А наше кино всегда отличалось тем, что оно попадало в сердце. Хочу поделиться с вами одним наблюдением. Мы проводили предпремьерные показы. Перед заходом в залы люди были веселые, они ожидали «киношку» да стрелялки. А выходили после просмотра картины с мокрыми от слез глазами и говорили вполголоса. И женщины, и мужчины!

В России очень классные мужчины в погонах Съемки фильма «Небо» Фото: Триикс Медиа

— Сложно было собрать правильную команду?

— Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании фильма «Небо». Игорь Копылов — очень хороший режиссер, ему удается работать с актерами так, что они действительно отдают сердце и душу. Игорь Петренко — блестящий, замечательная Маша Миронова, которая сделала эту историю. Да и все ребята, которые там снимались! Мы живем в Петербурге, и мы немножко другие, придерживаемся старых восприятий, которые идут из детства. Поэтому, наверное, и кино такое.

Мы будем и дальше делать такое кино, и не слишком важно, какой у него будет прокат. Может быть, кто-то, посмотрев эту картину, задумается, что жизнь подлинных героев — она большая, с великим смыслом и таким же продолжением. И это не какой-то 10-секундный тик-ток.