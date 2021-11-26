Вижу вояж: Уильям Блейк, Элоиза и Леха из поезда

На экранах — сплошные путешествия: сновидческий трип в Лондон шестидесятых , предпринятый студенткой Элоизой, в ретро-нуаре Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» ; отмеченное Каннским Гран-при психологическое роуд-муви — встреча одиноких сердец «Купе номер 6» Юхо Куосманена ; мистическое перемещение по Дикому Западу счетовода Уильяма Блейка в культовом вестерне Джима Джармуша «Мертвец», выходящем в повторный прокат. «Известия» рассказывают о киноменю ближайшего уикенда.

«Прошлой ночью в Сохо»

Режиссер: Эдгар Райт. В ролях: Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит

Новая лента Эдгара Райта, эталонного британского киноирониста и создателя культовых гротесков «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые» представляет собой сновидческий микс мюзикла, хоррора и нуара с отсылками к соотечественникам Джону Шлезингеру и Ричарду Лестеру.

Главная героиня — студентка-дизайнер с говорящим имени Элоиза (ее играет восходящая звезда независимого кино Томасин МакКензи) — живет мечтами и грезами, посредством которых уходит от грубоватой и простоватой современности в мир идеализированного прошлого. Предметом ее ностальгии становится Лондон 1960-х, однако синефильский трип в эстетский хронотоп оборачивается бульварным детективом с развязкой в духе 80-х. Жертвой, в соответствии с канонами жанра, становится легкомысленная, феминная блондинка — юная танцовщица Сэнди (Аня Тейлор-Джой), микс Твигги и Брижит Бордо. Именно в ее обтянутое блестящими облегающими платьями тело в своих ночных видениях вселяется надмирная «серая мышка».

Средневековый сюжет о трагической, блудной любви философа-схоласта Пьера Абеляра и его юной ученицы, племянницы каноника Фульбера Элоизы, вдохновлявший художников и понуждавший лить слезы дам Возрождения и Нового времени, конечно, о Потерянном рае, которым становится несостоявшееся супружеское счастье. Эта метафора обнаруживается и в фильме Эдгара Райта, с той только разницей, что в петушиный крик обращается сама мечта о Belle Époque, а неоновый свет Лондона 1960-х, города ночных ярких огней и обжигающих страстей, меркнет в унылой грязи подворотен. Этот замысел объясняет и режиссер: «Вы общаетесь с кем-то, кто жил в шестидесятые, вам увлеченно рассказывают о тех безумных временах. Но вы чувствуете: есть нечто, о чем молчат. Цель фильма — выяснить, что скрывается за розовыми очками и как быстро это может раскрыться».

«Купе номер 6»

Режиссер: Юхо Куосманен. В ролях: Сейди Хаарла, Юра Борисов

Камерное роуд-муви по бескрайним просторам Русского Севера, столкнувшее в тусклом прокуренном купе финскую интеллектуалку (Сейди Хаарла) и «нашенского» парня Леху (сыгравший в рекордном числе фестивальных премьер Юра Борисов), можно принять за наивный ромком о разногласиях и притяжении противоположностей, предполагающий хеппи-энд в духе нового домостроя традиционалистов из панельных многоэтажек с неизменным моралите «просто у нее нормального мужика никогда не было». Однако «самый русский фильм» двукратного призера Канн Юхо Куосманена больше похож на ревизионистский сюжет взросления и встречи родственной души.

В основе сюжета — досадная случайность. Археолог Лаура отправляется в Мурманск изучать петроглифы и врачевать душевные раны. Накануне поездки она узнает, что ее загадочная московская любовь, хозяйка богемного салона Ирина (Динара Друкарова) отказывается составлять ей компанию, ставя таким образом крест на наскучивших ей отношениях. В купе ее уже поджидает суровая российская действительность: типичная советская «вахтерша»-проводница (Юлия Ауг), с порога разъясняющая изумленной иностранке правила («на пол не плевать, в туалете не свинячить») и судьбоносный попутчик — пьяненький шахтер Леха, сразу же начинающий тереть за русскую идею: «Россия — великая держава. Луна. Полетели! Чего у вас есть в Эстонии, чего у нас нет?»

Между молодыми людьми почти нет «химии» (в единственной сцене, где Лаура пытается поцеловать Леху, он тут же чуть не сгорает от стыда), зато возникает нечто большее — искра человеческого тепла, способная растопить вековые льды самой коматозной действительности. Еще один важный, а может быть, и главный смысл — дело происходит в девяностые, к которым недвусмысленно отсылает музыкальный лейтмотив ленты, ретрошлягер «Voyage, voyage»: эти годы у Куосманена не «лихие» и не «проклятые», сложные, грубоватые, но искренние и добросердечные, наполненные референсами лент Рогожкина и Балабанова.

«Обитель зла: Раккун-Сити»

Режиссер: Йоханнес Робертс. В ролях: Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кеймен, Эван Джогиа, Нил МакДонаф, Робби Амелл, Том Хоппер, Донал Лог

Клаустрофобический атмосферный хоррор Йоханнеса Робертса («Проклятая школа», «Незнакомцы: жестокие игры», «Синяя бездна») — нечто вроде «перезагрузки», а точнее, вольный пересказ зомби-апокалипсиса, основанного на серии видеоигр Resident Evil.

Первую игру «Обитель зла» создали для платформы PlayStation в 1996-м. У нее появилось множество фанатов по всему миру, а в 2002-м сценарист и режиссер Пол Андерсон снял одноименную картину с Миллой Йовович.

Некогда процветающий городок тихо загибается после того, как фармацевтический гигант «Амбрелла» решил перенести отсюда штаб-квартиру. Клэр Редфилд приезжает в город, чтобы найти своего брата Криса, работающего в полиции. У Клэр есть для него важная информация : девушка убеждена, что «Амбрелла» превратила Раккун-Сити в тайный полигон для экспериментов на людях, но у Криса нет ни времени, ни желания выслушивать сестру. Уехав на срочный вызов, он проникает в уединенный особняк, где недавно пропал отряд полиции. С этого момента ночь превратится в гигантский кошмар.

«Энканто»

Режиссер: Байрон Ховард, Джаред Буш, Чариз Кастро Смит. В ролях: Стефани Беатрис, Мария Сесилия Ботеро

Действие нового, шестидесятого по счету мультфильма студии Disney разворачивается в цветной Колумбии в середине XIX века. В центре внимания оказывается необычное семейство Мадригаль, все члены которого наделены магической силой, за исключением главной героини — смешной девушки в очках по имени Мирабель. Устав от своей заурядности, она хочет отправиться на поиски волшебства, однако находит целую вселенную в стенах отчего дома.

Одушевленный волшебный дом — полноправный герой сюжета, но главное, конечно, семейный клан, его история , отношения между родственниками, семейные легенды и травмы. Так, например, известно, что бабушка спасла семью 50 лет назад в трудный для себя момент, когда погиб ее супруг. Теперь очередь юной Мирабель — она оказывается единственной, кто может предотвратить угрозу.

«Энканто» — классический релиз для семейного уикенда. В анимационной ленте задействовано полтора десятка персонажей разного возраста, апеллирующих к разновозрастным зрителям. Для малышей — забавные зверушки и мальчик, который не хочет взрослеть; для тинейджеров — принцесса-бунтарка и юноша, который ищет себя, принимая облик других героев. Конфликт построен не на прямом противостоянии добра со злом. Все беды семейства Мадригаль вытекают из принципа «лучшее — враг хорошего».

«Мертвец»

Режиссер: Джим Джармуш. В ролях: Джонни Депп, Гэри Фармер

В повторный прокат выходит культовый психоделический вестерн Джима Джармуша «Мертвец» — жанровый сплав мистического роуд-муви и постмодернистской притчи. Счетовод Уильям Блейк (Джонни Депп) переезжает из провинциального Кливленда на Дикий Запад в надежде найти новый способ заработка, где по воле случая за его голову назначается награда в $500. Раненого, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блейка, чьи стихи запали в сердце «дикаря». А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов.

При подготовке к съемкам «Мертвеца» Джармуш провел целые исторические исследования — в фильме настоящие поселения индейцев и индустриальные города выглядели именно так, как и было в те годы.

Черно-белое визуальное решение оператора Робби Мюллера подчеркивает сложность и красоту созданного режиссером мира, в котором нет сил добра и зла. Эта многослойность вкупе с гипнотическим ритмом, меланхоличными гитарными импровизациями Нила Янга делают «Мертвеца» одним из самых необычных вестернов в истории кино и зрительских фильмов Джармуша.