Скандальное чтиво: почему Голливуд так боится NFT-лотов Тарантино

Юристы студии Miramax твердо намерены сорвать продажу Квентином Тарантино на электронном аукционе материалов к его фильму «Криминальное чтиво»: вырезанных сцен, рукописи сценария и др . В центре конфликта студии и создателя картины — контракт Тарантино с Miramax, составленный задолго до появления NFT. Студия считает, что по его условиям режиссер не имеет права выставлять на аукцион лоты такого рода. Для голливудской компании важно, что может возникнуть прецедент, после чего многие другие авторы тоже захотят продать контент, на который у них, по мнению Miramax, нет прав . Эксперты разошлись во мнении относительно того, может ли Тарантино совершать подобные действия и нанесет ли это ущерб Miramax.

Цифровые тайны «Криминального чтива»

В начале ноября режиссер Квентин Тарантино объявил, что выставит на NFT-маркетплейсе OpenSea семь вырезанных сцен из «Криминального чтива» (известно, что он когда-то сократил фильм более чем на 20 минут — похоже, это и есть тот самый недостающий хронометраж), рукописный сценарий картины, некие наброски — возможно, раскадровки — и собственные аудиокомментарии . Как заявил Тарантино, увидеть вырезанные фрагменты смогут только покупатели. То есть у лотов будет видимый для всех контент и еще «тайный» (вероятно, не только изъятые сцены, а и еще что-то), доступный только за деньги. Владелец сам решит, оставить его у себя навсегда или поделиться со всем миром. Предполагалось, что всего будет продано семь NFT.

Немедленно после анонсирования планов Тарантино студия Miramax направила ему письмо с предупреждением, но ответа не было. Между тем Miramax сама сейчас работает над созданием NFT на основе своей библиотеки фильмов, и действия Тарантино могут навредить этому процессу. Поэтому юристы студии обратились в суд. В компании уверены: если оставить действия режиссера без внимания, то многие на рынке могут посчитать, что в аукционе каким-то образом участвует и сама Miramax. А другие авторы кинопродукции, принадлежащей Miramax, тоже решат, будто они могут выставлять подобные лоты без согласования со студией. Хотя именно в руках Miramax, как она полагает, сосредоточены все права на то, чтобы создавать, продвигать и продавать NFT на базе своей фильмотеки .

Скандальное чтиво Фото: Getty Images/Noam Galai

Сложность в том, как трактовать контракт Тарантино с Miramax. У режиссера были отчуждены не все права . Они остались у него на альбом с саундтреком, публикацию этих аудиозаписей, живые концерты, печатные публикации (в том числе — без ограничений — на публикацию сценария, рассказов о съемках, комиксов, новеллизаций, включая аудио- и электронные форматы). Еще у Тарантино — права на теле- и киносиквелы и ремейки, сериалы и спин-оффы, на интерактивные медиа. Именно на всё это ссылается юрист Тарантино, считая, что режиссер действовал в рамках своих правовых возможностей. Но для Miramax, которая, как и другие голливудские студии, давно думает о получении максимальной выгоды от NFT, такой вариант развития событий был бы крайне невыгоден . Да и для всех остальных студий тоже.

Можно или нельзя

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт сообщил «Известиям», что, с его точки зрения, совершенно неважно, существовали ли на момент производства «Криминального чтива» NFT или нет. Имеет значение только то, кому именно принадлежат исключительные права на картину, а это — студия Miramax . Тарантино же как режиссер, а также автор сценария и оригинальной идеи обладает авторскими правами.

— Исключительные права могут быть переданы/проданы/подарены полностью и даже по частям, — отметил юрист. — Например, можно продать права на видеоряд или отдельные сцены . Авторское же право неотчуждаемое, оно возникает по факту создания произведения и закрепляется за автором, который не может его ни продать, ни подарить.

Токены по своей природе — право распоряжаться тем или иным нематериальным активом : например, в данной ситуации это вырезанные сцены или кадры и так далее, продолжил эксперт.

Скандальное чтиво Фото: Getty Images/Noam Galai

— Совершенно неважно, каким образом оформляется факт передачи прав на то или иное произведение. Это может быть контракт, токен или дарственная. Главное — результат, а результат — это передача исключительного права на актив. И режиссер не имеет права распоряжаться активами, принадлежащими иному лицу , — подчеркнул Павел Иккерт.

— Поднимаемый компанией Miramax вопрос действительно дискуссионный , — не согласился с предыдущим экспертом руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. — Ситуацию можно охарактеризовать как попытку урегулировать конфликт между сторонами через применение устаревшего законодательства. По сути, технология NFT — это эмоциональная ценность, выражающаяся в возможности «застолбить» за собой оригинальность экземпляра произведения и утверждать, что оно есть только у тебя. Остальные экземпляры уже будут считаться копией. То есть между Тарантино и Miramax развернулась борьба за то, кто будет продавать эксклюзив во «вселенной» блокчейн-технологий .

Скандальное чтиво Фото: Кинопоиск/Miramax Films

Если подходить с точки зрения действующего законодательства, пояснил «Известиям» Ярослав Шицле, то продажа NTF-токена действительно ничего не значит и может восприниматься как реализация сохраненного за автором права на публикацию сценария. Вопрос здесь исключительно в следующем: некое сообщество признаёт, что NFT-токен выдается единожды на оригинал произведения и больше не может быть заменен. Однако, по сути дела, в таком случае компания Miramax утрачивает серьезный поток прибыли , поскольку она уже не сможет позиционировать себя как держателя оригинального сценария. Ярослав Шицле подчеркнул, что итоговое решение зависит от того, насколько глубоко американский суд решит погрузиться в проблему и разобраться в том, нарушают ли действия Тарантино права компании.

— Miramax бояться нечего. Авторы не могут забрать у нее исключительные права и раздать их с использованием NFT, — возражает Павел Иккерт. — Бояться нужно инвесторам, которые покупают у авторов права, которые им не принадлежат, что может стать основанием для признания таких сделок ничтожными . По сути, такие NFT — пустышки вне зависимости от того, признаются ли имуществом цифровые права (токены) в той или иной стране или нет.

Как можно заметить на сайте, где выставлены тарантиновские NFT, дата продажи пока не назначена. И после вмешательства Miramax многие считают, что она так никогда и не появится.