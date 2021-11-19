Дуэльный вестник: рыцари, пилоты, солдаты, отчаянные журналисты

Среди главных событий кинонедели — историческая драма-триллер «Последняя дуэль» Ридли Скотта, арт-хит режиссера ленты «Отель «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона «Французский вестник» и новая нетленка Абеля Феррары. А еще стоит отметить две российские картины: о наших военных в Сирии и о юноше, не вписывающемся в убогую реальность приднестровского городка .

«Последняя дуэль»

Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Бен Аффлек

«Последняя дуэль» Ридли Скотта не просто лучше его «Гладиатора» и «Робин Гуда» — это вообще-то одна из самых главных картин режиссера, важная и глубокая работа, претендующая на статус классической. Сюжет отталкивается от одного средневекового «скандала» , как бы сейчас сказали. В XIV веке состоялся последний в истории Франции официальный судебный поединок между двумя нормандскими дворянами : Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри. Де Карруж защищал честь своей жены, которая обвинила Ле Гри в изнасиловании. По правилам этой дуэли проигравший признавался виновным и подлежал казни, причем в случае де Карружа это касалось не только его, но и его супруги.

Мэтт Дэймон безупречен в роли де Карружа, исключительно честного, открытого, отважного, но одновременно с этим грубого, черствого, ограниченного, эгоистичного и крайне неудачливого вечного солдата. Адам Драйвер хищно исполняет роль местного растиньяка Ле Гри, легко идущего по головам и плетущего интриги при дворе могущественного графа Пьера Алансонского. Три новеллы последовательно рассказывают о предшествующих дуэли событиях с точки зрения де Карружа, Ле Гри и Маргариты де Карруж .

Деталь за деталью Ридли Скотт раскрывает перед зрителем суровый средневековый уклад, калечащий души и судьбы людей и не оставляющий им подчас никакого выбора между бесчестьем и смертью. Это рыцарский — и в то же время антирыцарский — авторский триллер, жесткий, умный, сложный и при этом великолепно и очень дорого снятый . А сама дуэль подана так эпично, как будто это Кухулин бьется с Фердиадом: она долгая, страшная и невероятно притягательная.

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Режиссер: Уэс Андерсон. В ролях: Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Фрэнсис Макдорманд, Леа Сейду, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт, Стив Пак, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Кристоф Вальц, Элизабет Мосс

Виртуозная, упоительная, а местами и утомительная фантасмагория от главного эстета современного авторского кино. Ее жанр можно определить как «человеческая ретрокомедия черных положений» на фоне фейерверка реминисценций и цитат .

Последними фильм оснащен так густо, что его, пожалуй, можно рассматривать как учебник по истории кино. За гротеском и театральной салонностью «изобретателя Голливуда» Эрнста Любича вдруг обнажается зловещий сюрреализм и сконструированность образов Луиса Бунюэля; авангардистский бурлеск Луи Маля времен «Зази в метро» сменяется легкостью довоенного мюзик-холла Жака Тати; и тут же под фокстрот возникают идейно-чувственные зарисовки Жан-Люка Годара — недаром вторая из трех новелл в фильме посвящена теме студенческих волнений 1960-х.

Не менее акцентно и само место: штаб-квартира «лайфстайлового» приложения к таблоиду для обитателей канзасских равнин базируется в вымышленной французской локации — городке Аннуи-на-Блазе (Тоска-на-Скуке). Персонажи, трудящиеся в уютно-ламповой редакции, весьма характерны и, несмотря на название городка, крайне незаурядны . Экзотический и авторитарный главред Артур Ховитцер – младший (Билл Мюррей), чья фамилия означает «гаубица», повесил на двери кабинета табличку «Не плакать» и завещал закрыть журнал — его «гениальное детище» — в час его смерти. А умирает он прямо в свой день рождения и покоится на собственном письменном столе, потому что морги бастуют (а кто-то из стажеров был не в курсе всего этого и принес тортик). Репортер — хроникер свинцовых мерзостей жизни (Оуэн Уилсон) неутомимо разъезжает на байке. Печальная немолодая суфражистка — акула журналистики, посвятившая профессии всю свою жизнь (Фрэнсис Макдорманд), завязывает роман с юным интеллектуалом (Тимоти Шаламе), возглавляющим студенческое движение и годящимся ей даже не в сынки, а во внучата. Есть и нарядная дама — арт-критикесса в самом соку (Тильда Суинтон). И это далеко не всё...

Сотни оттенков и штрихов в фирменном театрализованном мире двухмерных декораций Уэса Андерсона отсылают к его программой картине «Отель «Гранд Будапешт» . Однако, при всей изящности и ироничности, картину «Французский вестник» хочется поставить на паузу. И не только потому, что от звездного состава и насыщенности образов рябит в глазах. Просто ее истинная основа — нестерпимая боль , обнажающаяся уже к середине второй новеллы.

«Нули и единицы»

Режиссер: Абель Феррара. В ролях: Итан Хоук, Валерио Мастандреа, Кристина Кириак, Дуня Сычева

Беспокойный, ломаного ритма неонуар знакового и неоднозначного Абеля Феррары с Итаном Хоуком в роли грустного солдата неведомой и невидимой войны стал заметным и спорным явлением на фестивале в Локарно.

Лента обращается к событиям последних пандемийных полутора лет. Немолодой и усталый американский солдат с некой базы США, расположенной в Риме . Редкие прохожие в масках. Вечный город под пеленой тьмы, скупо подсвеченный тусклыми фонарями. Тягучая атмосфера заброшенной имперской столицы — с безобразными граффити на стенах исторических подворотен и смрадными подвалами, где неопрятные панкующие китаянки продают кокаин, а дюжие мафиози пытают пророчествующего фанатика-коммуниста (непонятно: это флешбэки из жизни самого героя или сцена терзаний его брата-близнеца, оказавшегося в тюрьме?). Запертые в своих квартирах, экономящие на свете и еде мирные обыватели. Постоянно спящие дети.

Гнетущую тишину то и дело нарушают резкие скрежещущие и стреляющие звуки: визжат тормоза автомобиля, оглушает звонок, щелкает газовая конфорка...

Бессюжетный фильм Абеля Феррары может заставить недоумевать — а может иметь очистительный, терапевтический эффект . «Наш мир — это тайное убежище Бога», — рассуждает закадровый голос Итана Хоука. «Я сделал то, что до́лжно от меня. Так сделайте и вы то, что до́лжно от вас», — добавляет он, цитируя последние слова Франциска Ассизского.

«Молоко птицы»

Режиссер: Евгений Марьян. В ролях: Виталий Назаренко, Елена Лядова, Камиль Хардин, Валериу Андрюцэ, Игор Бабиак, Сержиу Волок, Влада Ерофеева

Драма о вере и жестоких нравах на фоне библейских пейзажей и примитивной урбанистики в депрессивном городке непризнанного Приднестровья — дебютный полный метр Евгения Марьяна , премьера которого состоялась на «Кинотавре». В центре сюжета — рефлексирующий юноша Андриан с прекрасными глубокими глазами (Виталий Назаренко) и его воцерковленная мать с загадочным именем Виорика (Елена Лядова), которая работает на задрипанной птицефабрике, бывшей когда-то градообразующим предприятием. Кругом — мерзость и запустение: обветшалые обломки советского прошлого (без ностальгии), разгул криминала, наркотрафик .

Местный авторитет Сержиу использует Андриана : дядя юноши — начальник погранзаставы на границе с Молдавией, и молодой человек может свободно ходить за кордон (естественно, за наркотиками). Но однажды переживающий духовный кризис Андриан решается отказать бандиту и предпринимает попытку сбежать. Его догоняют и возвращают обратно. Теперь он должен понести наказание. Финал — символическая смерть и воскрешение: то ли явь, то ли сон в пасхальное утро .

«Небо»

Режиссер: Игорь Копылов. В ролях: Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Мария Миронова