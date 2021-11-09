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«Попрыгай на сцене, забирай свои бабки и иди»

Актер и певец Уилл Смит — об отличии зрителей в России и США, расовом вопросе и учителях-тенях
Фото: Global Look Press/Chen Yichen
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«Попрыгай на сцене, забирай свои бабки и иди»
2021-11-08 14:28:33">
2021-11-08 14:28:33
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Уилл Смит не советует идти напролом, добиваясь славы для своего ребенка, потому что так можно повредить его хрупкую психику. А еще он полагает, что процесс обучения в школе должен быть индивидуальным. Например, в учебном заведении, которое он открыл с женой, к каждому ученику приставлен специальный «учитель-тень». Об этом американский актер рассказал «Известиям» накануне выхода своей автобиографии и российской премьеры фильма «Король Ричард» с его участием.

«Не сметите заодно и самого ребенка»

— 9 ноября в мире стартуют продажи вашей автобиографической книги Will, и я знаю, что вы отправляетесь в промотурне. А у нас вы собираетесь побывать?

Я же был у вас много раз! И один, и с сыном Джейденом. Последний раз не так давно, на чемпионате мира по футболу в 2018-м, помните? Это было просто супер. Какая у вас классная страна, и люди такие прикольные! В России я впервые почувствовал себя не просто актером, который нужен лишь для того, чтобы развлечь. Знаете, как это бывает: потанцуй, попрыгай на сцене, а дальше забирай свои бабки и иди, откуда пришел. Нет, ко мне тянулись как к человеку, чьим мнением дорожат и интересуются.

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Фото: instagram.com/willsmith
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В какой-то степени именно эта поездка в Россию побудила меня начать работать над автобиографической книгой. Я понял, что мне есть что сказать и что существуют люди, которые меня с благодарностью выслушают. Так что, отвечая на ваш вопрос, да, я очень надеюсь, что смогу скоро представить свою книгу российским читателям лично.

— 18 ноября у вас еще одна премьера, на этот раз — в России: на киноэкраны здесь выходит фильм «Король Ричард» режиссера Рейнальдо Маркуса Грина, где вы сыграли роль отца знаменитых теннисисток — сестер Уильямс. Прочитав синопсис, многие наверняка подумают: а, ну понятно, очередная спортивная драма.

В каком-то смысле так оно и есть, это действительно спортивная драма. Но только на первый взгляд. Где-то на середине фильма начинаешь понимать, что он совсем о другом — о чем-то, что намного важнее преодоления себя, упорства в достижении цели и прочих тем, столь характерных для спортивных драм. На самом деле фильм — об отцовской любви и ответственности и вообще об ответственности родителей за своих детей.

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Мой персонаж — грандиозный парень. Но грандиозный не потому, что он вырастил двух величайших спортсменок современности, проведя их через все неизбежные препятствия. А потому, что он их при этом сберег как физически, так и психически.

Он просчитывал каждый их шаг. Внимательнейшим образом прислушивался к своей интуиции, пытаясь распознавать ловушки. Он добивался славы и денег, больших денег. Но еще он, наблюдая за другими теннисистами, понял, что чем раньше спортсмен начинает, тем скорее он выгорает. Чем больше успех — тем сильнее психическая нагрузка. И он это все учел, сделал выводы — и решил идти другим путем.

Этот фильм — предупреждение и совет родителям. Вы уверены, что ваш ребенок — гений. Вы готовы на всё, чтобы проложить ему путь к славе, готовы идти напролом, сметая все на своем пути. Отлично! Только не сметите заодно и самого ребенка. Помните, что детская психика хрупка.

В России я впервые
кадр фильма «Король Ричард»

Кадр фильма «Король Ричард»

Фото: Overbrook Entertainment
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— После первых успехов Винус Уильямс на юношеских турнирах отец запретил ей играть. При этом он подвергся немыслимому давлению: все вокруг считали его придурком: дескать не выпендривайся, хватай, пока дают. Но он выстоял. Ему кричали: сам мистер такой-то предлагает тебе то-то и то-то! А он отвечал: простите, но я подчиняюсь кое-кому повыше, чем мистер такой-то. И многозначительно показывал на небо. И всё это простой чернокожий парень из калифорнийского гетто. Какая сила характера!

— Ну это еще не сила. Настоящая сила понадобилась ему, когда Винус взбунтовалась. Она не понимала, почему он запретил ей играть в юношеских турнирах. Он хотел уберечь ее от постоянного стресса и психических перегрузок. А она рвалась в бой, считала, что настало время самой решать свою судьбу. Вот это было по-настоящему трудно — объяснить Винус и Серене логику своих решений.

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— В фильме, как, конечно же, это было и в реальной жизни, Винус — не просто спортсменка, которой предстоит долгий и трудный путь к вершинам. Она еще и представляет темнокожих женщин.

— Да, разумеется, это тоже играет большую роль. Однако мне бы не хотелось, чтобы зрители думали, что это самая главная проблема во всей этой истории. Расовая тема очень важна и болезненна, но мне не нравится, когда на ней спекулируют и делают из нее модный товарный бренд. Сегодня очень многие умники пытаются получить финансирование для своих откровенно слабых кинопроектов только на основе того, что они посвящены этой раскрученной теме.

Не могу не спросить про ваш личный опыт. Ведь ваши дети тоже очень рано вышли на публику?

— Да, и я знаю, как это трудно — видеть своего ребенка на сцене! Отец Винус во время важных турниров уходил с корта, чтобы не смотреть на нее. И я очень хорошо его понимаю. Когда мой сын работал перед камерой вместе со мной, то я был погружен вместе с ним в актерскую игру и не отвлекался на посторонние эмоции. Это было на съемках картины «В погоне за счастьем», ему было тогда семь лет. Но потом на монтаже я был просто не в состоянии смотреть кадры, где он присутствовал. А когда он должен был выходить к прессе или поклонникам, мое сердце буквально разрывалось от ужаса.

В России я впервые
Кадр фильма «В погоне за счастьем»

Кадр фильма «В погоне за счастьем»

Фото: Columbia Pictures Corporation

— То есть это было что-то вроде панических атак?

— Да, очень похоже. Мамы и папы «звездных» детей меня поймут. Все это — колоссальное напряжение для родителей, вплоть до возможности получить инфаркт или инсульт.

— Отец Винус и Серены Уильямс хотел в первую очередь дать дочерям образование, чтобы у них впоследствии хватило собственного ума жить самостоятельно, без его помощи. Как, по-вашему, в сегодняшнем мире образование по-прежнему играет решающую роль?

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Решающую роль играют родители. Они должны выбрать, какое образование наилучшим образом подходит их ребенку. Это их ответственность.

«Сын мог подвергнуться буллингу, и мы создали собственную школу»

— Вы с женой открыли собственную школу недалеко от своего дома. При этом в Лос-Анджелесе достаточно дорогих частных школ. Они вам не подошли?

— Не подошли абсолютно во всем. Во-первых, мы не хотели, чтобы наши дети конкурировали с другими детьми по принципу «чьи родители круче». Во-вторых, учителя — пока их еще не заменили роботы, что, возможно, скоро случится, — должны учить, а не просто транслировать материал. Обучение — это движение друг другу навстречу. Ученик пытается понять, учитель — объяснить. А так как все дети разные, то и процесс обучения должен быть индивидуальным.

В нашей школе к каждому ученику приставлен специальный учитель — он называется private shadow. Его задача — постоянно проверять, понял ли ученик материал, справился ли с заданием, не нужна ли ему дополнительная помощь, не нуждается ли он в более сложной программе или, наоборот, в более простой. Эти «учителя-тени» обычно бывают в школах для детей с особенностями развития. У нас же в школе у каждого ученика есть такой учитель-помощник. Но прежде всего «учитель-тень» должен подружиться с ребенком, быть его поддержкой. И, поверьте, это очень важно. Самое важное. Может быть, поэтому дети в нашей школе не знают, что такое буллинг.

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Фото: INFphoto
Школа, основанная Уиллом Смитом и Джадой Пинкетт-Смит

Также родители могут в любой момент увидеть классную комнату через систему видеонаблюдения и удостовериться, что с их ребенком все в порядке. Это успокаивает родителей, а в целом способствует лучшему взаимопониманию между родителями и педагогами.

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— Ваши дети учились в этой же школе?

— Да. Мы, собственно, поэтому ее и организовали. Джейден с раннего детства был очень хрупким. В обычной школе, даже самой дорогой и самой лучшей, его могли подвергнуть буллингу. У нас не было другого выхода, кроме как создать свою специальную школу. Она и сегодня обходится нам в копеечку. Но дети и родители довольны.

— Сейчас, когда ваши дети уже взрослые, как вы оцениваете свою работу как отца?

Сначала я был полным идиотом. Я хотел всему миру показать: смотрите, какой у меня ребенок! Не правда ли, он самый лучший? Потом я понемногу научился бороться с собственными эмоциями, стал включать разум. Короче, с сыном результат получился неплохой. Многих подводных камней удалось избежать. Он переехал в свой собственный дом, когда ему исполнилось 17. Он умный, самостоятельный. Вегетарианец, кстати. И очень независимый по характеру и по типу мышления. Могло быть намного хуже. (Смеется.)

Что касается дочери, то она всегда больше интересовалась музыкой, играла на фортепиано с пяти лет. Ее никто не заставлял. Музыка — это ведь для удовольствия. А когда ей исполнилось 11, она начала записывать свой первый настоящий альбом.

Справка «Известий»

Уилл Смит — американский актер, режиссер, продюсер, хип-хоп-исполнитель. Родился в 1968 году в Филадельфии. В его фильмографии как актера — около 50 картин, в том числе «Правила съема: Метод Хитча», «Я — легенда», «Я, робот», «Семь жизней», «Люди в черном», «Отряд самоубийц», «Призрачная красота», «Подводная братва» (мультфильм). Номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми». В 2008-м Уилл Смит заработал за год $80 млн и возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes.

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