«Попрыгай на сцене, забирай свои бабки и иди»

Уилл Смит не советует идти напролом, добиваясь славы для своего ребенка, потому что так можно повредить его хрупкую психику. А еще он полагает, что процесс обучения в школе должен быть индивидуальным. Например, в учебном заведении, которое он открыл с женой, к каждому ученику приставлен специальный «учитель-тень». Об этом американский актер рассказал «Известиям» накануне выхода своей автобиографии и российской премьеры фильма «Король Ричард» с его участием .

«Не сметите заодно и самого ребенка»

— 9 ноября в мире стартуют продажи вашей автобиографической книги Will, и я знаю, что вы отправляетесь в промотурне. А у нас вы собираетесь побывать?

— Я же был у вас много раз! И один, и с сыном Джейденом. Последний раз не так давно, на чемпионате мира по футболу в 2018-м, помните? Это было просто супер. Какая у вас классная страна, и люди такие прикольные! В России я впервые почувствовал себя не просто актером, который нужен лишь для того, чтобы развлечь . Знаете, как это бывает: потанцуй, попрыгай на сцене, а дальше забирай свои бабки и иди, откуда пришел. Нет, ко мне тянулись как к человеку, чьим мнением дорожат и интересуются .

Фото: instagram.com/willsmith

В какой-то степени именно эта поездка в Россию побудила меня начать работать над автобиографической книгой. Я понял, что мне есть что сказать и что существуют люди, которые меня с благодарностью выслушают. Так что, отвечая на ваш вопрос, да, я очень надеюсь, что смогу скоро представить свою книгу российским читателям лично .

— 18 ноября у вас еще одна премьера, на этот раз — в России: на киноэкраны здесь выходит фильм «Король Ричард» режиссера Рейнальдо Маркуса Грина, где вы сыграли роль отца знаменитых теннисисток — сестер Уильямс. Прочитав синопсис, многие наверняка подумают: а, ну понятно, очередная спортивная драма.

— В каком-то смысле так оно и есть, это действительно спортивная драма. Но только на первый взгляд . Где-то на середине фильма начинаешь понимать, что он совсем о другом — о чем-то, что намного важнее преодоления себя, упорства в достижении цели и прочих тем, столь характерных для спортивных драм. На самом деле фильм — об отцовской любви и ответственности и вообще об ответственности родителей за своих детей .

Мой персонаж — грандиозный парень. Но грандиозный не потому, что он вырастил двух величайших спортсменок современности, проведя их через все неизбежные препятствия. А потому, что он их при этом сберег как физически, так и психически .

Он просчитывал каждый их шаг. Внимательнейшим образом прислушивался к своей интуиции, пытаясь распознавать ловушки. Он добивался славы и денег, больших денег. Но еще он, наблюдая за другими теннисистами, понял, что чем раньше спортсмен начинает, тем скорее он выгорает. Чем больше успех — тем сильнее психическая нагрузка. И он это все учел, сделал выводы — и решил идти другим путе м.

Этот фильм — предупреждение и совет родителям. Вы уверены, что ваш ребенок — гений. Вы готовы на всё, чтобы проложить ему путь к славе, готовы идти напролом, сметая все на своем пути. Отлично! Только не сметите заодно и самого ребенка. Помните, что детская психика хрупка .

В России я впервые Кадр фильма «Король Ричард» Фото: Overbrook Entertainment

— После первых успехов Винус Уильямс на юношеских турнирах отец запретил ей играть. При этом он подвергся немыслимому давлению: все вокруг считали его придурком: дескать не выпендривайся, хватай, пока дают. Но он выстоял. Ему кричали: сам мистер такой-то предлагает тебе то-то и то-то! А он отвечал: простите, но я подчиняюсь кое-кому повыше, чем мистер такой-то. И многозначительно показывал на небо. И всё это простой чернокожий парень из калифорнийского гетто. Какая сила характера!

— Ну это еще не сила. Настоящая сила понадобилась ему, когда Винус взбунтовалась. Она не понимала, почему он запретил ей играть в юношеских турнирах. Он хотел уберечь ее от постоянного стресса и психических перегрузок. А она рвалась в бой, считала, что настало время самой решать свою судьбу. Вот это было по-настоящему трудно — объяснить Винус и Серене логику своих решений.

«Родители «звездных» детей могут даже получить инфаркт или инсульт»

— В фильме, как, конечно же, это было и в реальной жизни, Винус — не просто спортсменка, которой предстоит долгий и трудный путь к вершинам. Она еще и представляет темнокожих женщин.

— Да, разумеется, это тоже играет большую роль. Однако мне бы не хотелось, чтобы зрители думали, что это самая главная проблема во всей этой истории. Расовая тема очень важна и болезненна, но мне не нравится, когда на ней спекулируют и делают из нее модный товарный бренд . Сегодня очень многие умники пытаются получить финансирование для своих откровенно слабых кинопроектов только на основе того, что они посвящены этой раскрученной теме.

— Не могу не спросить про ваш личный опыт. Ведь ваши дети тоже очень рано вышли на публику?

— Да, и я знаю, как это трудно — видеть своего ребенка на сцене! Отец Винус во время важных турниров уходил с корта, чтобы не смотреть на нее. И я очень хорошо его понимаю. Когда мой сын работал перед камерой вместе со мной, то я был погружен вместе с ним в актерскую игру и не отвлекался на посторонние эмоции. Это было на съемках картины «В погоне за счастьем», ему было тогда семь лет. Но потом на монтаже я был просто не в состоянии смотреть кадры, где он присутствовал. А когда он должен был выходить к прессе или поклонникам, мое сердце буквально разрывалось от ужаса .

В России я впервые Кадр фильма «В погоне за счастьем» Фото: Columbia Pictures Corporation

— То есть это было что-то вроде панических атак?

— Да, очень похоже. Мамы и папы «звездных» детей меня поймут. Все это — колоссальное напряжение для родителей, вплоть до возможности получить инфаркт или инсульт .

— Отец Винус и Серены Уильямс хотел в первую очередь дать дочерям образование, чтобы у них впоследствии хватило собственного ума жить самостоятельно, без его помощи. Как, по-вашему, в сегодняшнем мире образование по-прежнему играет решающую роль?

— Решающую роль играют родители. Они должны выбрать, какое образование наилучшим образом подходит их ребенку . Это их ответственность.

«Сын мог подвергнуться буллингу, и мы создали собственную школу»

— Вы с женой открыли собственную школу недалеко от своего дома. При этом в Лос-Анджелесе достаточно дорогих частных школ. Они вам не подошли?

— Не подошли абсолютно во всем. Во-первых, мы не хотели, чтобы наши дети конкурировали с другими детьми по принципу «чьи родители круче». Во-вторых, учителя — пока их еще не заменили роботы, что, возможно, скоро случится, — должны учить, а не просто транслировать материал. Обучение — это движение друг другу навстречу. Ученик пытается понять, учитель — объяснить. А так как все дети разные, то и процесс обучения должен быть индивидуальным .

В нашей школе к каждому ученику приставлен специальный учитель — он называется private shadow . Его задача — постоянно проверять, понял ли ученик материал, справился ли с заданием, не нужна ли ему дополнительная помощь, не нуждается ли он в более сложной программе или, наоборот, в более простой. Эти «учителя-тени» обычно бывают в школах для детей с особенностями развития. У нас же в школе у каждого ученика есть такой учитель-помощник. Но прежде всего «учитель-тень» должен подружиться с ребенком, быть его поддержкой. И, поверьте, это очень важно. Самое важное. Может быть, поэтому дети в нашей школе не знают, что такое буллинг.

Фото: INFphoto Школа, основанная Уиллом Смитом и Джадой Пинкетт-Смит

Также родители могут в любой момент увидеть классную комнату через систему видеонаблюдения и удостовериться, что с их ребенком все в порядке. Это успокаивает родителей, а в целом способствует лучшему взаимопониманию между родителями и педагогами.

— Ваши дети учились в этой же школе?

— Да. Мы, собственно, поэтому ее и организовали. Джейден с раннего детства был очень хрупким. В обычной школе, даже самой дорогой и самой лучшей, его могли подвергнуть буллингу . У нас не было другого выхода, кроме как создать свою специальную школу. Она и сегодня обходится нам в копеечку. Но дети и родители довольны.

— Сейчас, когда ваши дети уже взрослые, как вы оцениваете свою работу как отца?

— Сначала я был полным идиотом. Я хотел всему миру показать: смотрите, какой у меня ребенок! Не правда ли, он самый лучший? Потом я понемногу научился бороться с собственными эмоциями, стал включать разум. Короче, с сыном результат получился неплохой . Многих подводных камней удалось избежать. Он переехал в свой собственный дом, когда ему исполнилось 17. Он умный, самостоятельный. Вегетарианец, кстати. И очень независимый по характеру и по типу мышления. Могло быть намного хуже. (Смеется.)

Что касается дочери, то она всегда больше интересовалась музыкой, играла на фортепиано с пяти лет. Ее никто не заставлял . Музыка — это ведь для удовольствия. А когда ей исполнилось 11, она начала записывать свой первый настоящий альбом.