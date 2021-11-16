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«Моя «Легенда № 17» спасала людям жизнь»

Режиссер Николай Лебедев — о чертовщине и божественном вмешательстве, юной девушке — пилоте «Аэрофлота», презрении к мату и мечте поработать с Аллой Пугачевой
Фото предоставлено студией «Синема Продакшн»
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«Моя «Легенда № 17» спасала людям жизнь»
2021-11-15 16:52:08">
2021-11-15 16:52:08
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«Я герой противоречивый», — говорит о себе режиссер Николай Лебедев. У него масса наград, а его фильмы ставили рекорды в прокате. Однако он считает, что «Оскар» вряд ли может быть жизненной целью, потому что счастье не в этом, а в том, чтобы картины западали зрителям в душу и меняли их судьбу к лучшему. Режиссер готов работать даже в собственный юбилей. «Известия» застали Николая Лебедева за монтажом первой игровой полнометражной ленты о Нюрнбергском процессе и расспросили его об этом новом фильме, а также о том, что его волнует помимо кино.

«Я получаю большой кайф от жизни»

— Николай, 16 ноября — дата, когда вы становитесь круглым отличником: вам исполняется 55 лет.

— Какой ужас! (Смеется.)

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— Что в вашем жизненном аттестате? Там только отличные оценки? Или, может, вы чем-то недовольны?

— Разумеется, я многим недоволен в этой жизни. Но я пришел к осознанию того, что мой любимый Владимир Валентинович Меньшов был не совсем прав, когда сказал, что в 40 лет жизнь только начинается. Она только в 50 начинается! Появляется какое-то чувство свободы, не надо сдавать без конца экзамены, а можно просто жить и делать свое дело. Я получаю большой кайф от жизни! Это неожиданно: ведь раньше я думал, что это будет депрессивное время. Ничего подобного.

— И все-таки: пятерок вам по жизни ставят больше?

Мне ставят и двойки, и колы. Всякое бывает. Честно говоря, я уже не переживаю по этому поводу, потому что этих низких баллов так много, что всё равно они собираются в какую-то достаточно внушительную цифру, преобразуются в новый и важный опыт.

Моя легенда
Фото предоставлено студией «Синема Продакшн»
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— Но всё же вы герой положительный.

— Ну как сказать. Я герой противоречивый. (Смеется.)

— О вас складывается впечатление...

— Что я скучный!

— Что вы успешный — ведь вы всё время улыбаетесь. Что с вами приятно иметь дело.

— Это великая иллюзия. Вы не видели меня на съемочной площадке. Там я совсем другой: жесткий, резкий, зубастый, и далеко не всем со мной приятно иметь дело. Профессионалы находят со мной общий язык, а непрофессионалам тяжело.

— Артист — профессия зависимая. Поэтому некоторые из них предпочитают дружить с режиссерами: вдруг в кино снимет.

— Вы уже отметили, что мне достаточно лет — достаточно для того, чтобы отличить искреннее отношение от лести, которую я не люблю. Если я общаюсь с людьми на профессиональном уровне, то мы на нем и остаемся. А если это дружеские связи, то профессия тут ни при чем.

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— Вам артисты не смотрят в рот?

— Мне кажется, нет. А что касается зависимости, то Лев Толстой очень точно написал в финале «Войны и мира»: «Необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать не ощущаемую нами зависимость». Это довольно сложно. Актер — очень зависимая профессия. Но и режиссер тоже. И зависит он даже не от продюсеров, а от ситуации.

Успех — понятие эфемерное. Все за ним гонятся и порой становятся суеверными, потому что не понимают, как его поймать. Ты вкалываешь, а успеха может не быть. А иногда не напрягаешься — и вдруг он приходит. Зависимость от этих ветров я, пожалуй, чувствую.

То, что всё в наших руках, — иллюзия. Иногда приятная, иногда глупая. Года полтора назад, с началом пандемии, все поняли, насколько бессмысленно планировать что-либо. Надо быть смиренным, спокойным и упрямым, чтобы двигаться дальше.

Моя легенда
Режиссер Николай Лебедев на съемкам своего третьего по счету кинофильма «Звезда», 2001 год

Режиссер Николай Лебедев на съемках своего третьего по счету кинофильма «Звезда», 2001 год

Фото: ТАСС/Ираклий Чохонелидзе

«От «Легенды № 17» я отказывался несколько раз»

— Одним из продюсеров вашей первой картины «Змеиный источник» был Валерий Тодоровский, а главные роли играли Евгений Миронов, Ольга Остроумова и Екатерина Гусева.

— И Дима Марьянов. И Лев Борисов.

— И далее вас на вашем творческом пути сопровождали только топовые герои нашего кинематографа. Как вам удается всегда собрать хорошую компанию?

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— Я их зову, а они откликаются.

— Но Евгений Миронов, например, откликается не на все предложения. Он очень избирателен в том, что касается материала.

Он потрясающий профессионал. Полагаю, на «Змеином источнике» ему было сложно со мной. Потому что я только начинал, а он уже был суперпрофи. Сейчас мы с Евгением Мироновым вместе работаем на фильме «Нюрнберг» и понимаем друг друга с полуслова. Надеюсь, что ему хотя бы вполовину так же интересно работать со мной, как мне с ним.

Люблю талантливых и профессиональных. Стараюсь собрать таких людей в свою команду, чтобы они выкладывались на картине, вкладывали в нее душу, энергию, азарт и по возможности не капризничали. Капризы очень утомляют.

— Часто ли вам отказывали?

— Конечно. Я тоже часто отказываю.

— В отместку или по принципиальным соображениям?

— Это часть моей профессии. Иногда приходится говорить «нет» интересным и выгодным проектам — просто я понимаю, что это не мое. От «Легенды № 17» я отказывался несколько раз. У этой картины было несколько сценариев, все хорошие, но меня они не трогали. А когда появился тот, который был что надо, я тут же за него схватился, и работа пошла.

Моя легенда
Кадр из фильма «Легенда №17»

Кадр из фильма «Легенда №17»

Фото: Кинопоиск/Канал Россия

— То есть фильм «Легенда № 17» мог быть о другом?

— Да. Как я понял на основе этого опыта, историю хоккеиста Валерия Харламова можно трактовать посредством десятков разных сценариев. Внешне вроде бы одно и то же, а вот проблематика всякий раз иная.

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Меня зацепила и тронула история взаимоотношений отца и сына — потому что напомнила мой собственный диалог с отцом. А еще для меня была интересна и очень важна линия движения человека к собственной реализации, поиск своего пути. Каждого из нас одолевают внутренние сомнения и терзания, преследуют неудачи. Но кто-то останавливается, а кто-то идет дальше.

— В основу ваших фильмов часто положены реальные истории, и у героев есть прототипы. Встреча с кем из них была для вас подарком судьбы, а кто раздражал своим появлением?

— Про раздражение я говорить не буду. Да, бывало и такое, но к тому моменту я уже понимал, что и кто сколько стоит, и мог смотреть на ситуацию с некой иронией.

Подарком судьбы была встреча с Татьяной Борисовной Харламовой, сестрой Валерия Харламова. Наше знакомство началось, когда она приехала к нам в офис и сказала: «Ну что, судиться будем?» Я не то чтобы опешил, но сказал: «Давайте сначала чайку, что ли, попьем». И мы стали разговаривать — о сценарии, о будущем фильме. А после очень подружились — и продолжаем общаться. Она потрясающий человек, энергичный, эмоциональный, яркий и удивительный.

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«Счастье не в наградах и не в прокатных показателях»

— «Звезда» — самая титулованная ваша картина. Что для вас важно: когда вашим фильмам дают награды или когда у них по итогам года самый лучший прокат, как у «Экипажа»?

Награды — это очень приятно, но не в них счастье. И не в прокатных показателях. Для меня больше всего важен зрительский интерес. Если картина западает в сердце, вызывает эмоциональный отклик, то это, наверное, самое дорогое.

Иногда зрители пишут мне, и я понимаю, что это не из вежливости, а их действительно тронуло. Знаю, что «Легенда № 17» даже спасала людям жизнь.

Моя легенда
За фильм «Легенда №17» Николай Лебедев получил народную кинопремию «Жорж-2014» в номинации «Лучший российский экшн»

Николай Лебедев получает народную кинопремию «Жорж-2014» в номинации «Лучший российский экшен» за фильм «Легенда № 17»

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Каким образом?

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У людей были тяжелые жизненные обстоятельства, и казалось, что всё закончено. Край, а за ним бездна. И вдруг после просмотра картины они резко меняли свою позицию по отношению к происходящему с ними.

На фильме «Экипаж» я познакомился с Марией Уваровской, пилотом «Аэрофлота». Когда я ее увидел, то подумал, что это актриса приехала на пробы. Тоненькая, красивая, юная. Мария стала одним из консультантов картины. Она рассказывала, что у нее были какие-то серьезные трудности в жизни и она уже хотела отказаться от профессии. А «Легенда № 17» заставила ее по-другому двигаться по жизненному пути. Сейчас она командир воздушных судов, совершающих трансконтинентальные перелеты.

— Вы приступали к съемкам по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», но вдруг отказались от проекта. В прессе это связали с тем, что голливудский режиссер Баз Лурман тоже начал работу над романом и вы побоялись конкуренции с ним. Это так?

— Нет, не так. Баз Лурман здесь ни при чем. Я очень люблю эту книгу — и вообще мистику в русской литературе: Пушкина, Гоголя, Алексея Толстого, Жуковского. Был подготовлен большой проект «Мастер и Маргарита». Но случилась проблема с финансированием.

Может, сам Булгаков отвел вас от этого? Или, возможно, чертовщина какая?

— Возможно, но в чертовщину я не верю. Верю в божественные силы. Мы говорим: «Случай», а мудрец сказал: «Случай — это псевдоним Бога». И я знаю, что высшие силы вмешиваются в наши судьбы. У меня такое происходит достаточно часто.

Моя легенда

Кадр из фильма «Экипаж»

Фото: Кинопоиск/Централ Партнершип

«Я заново учусь читать»

— Наверно, неслучайно к вам в руки попал и роман Александра Звягинцева «На веки вечные», по которому вы снимаете фильм «Нюрнберг»?

— Мне его принесла продюсер Мария Журомская, когда я делал «Экипаж». Я начал работу над «Нюрнбергом» и остановился из-за «Мастера и Маргариты». Но потом вернулся к нему вновь.

— Александр Звягинцев поднял большой архив документов по Нюрнбергскому процессу. Донести до людей эту историю стало делом его жизни. Насколько глубоко вы погрузились в материал?

— «Я знаю, что я ничего не знаю». Чем больше погружаешься в материал, тем больше открываешь неизведанного. Конечно, я готовился: изучал доступные свидетельства, читал воспоминания современников, документы процесса. Представляю, в какой последовательности сидели на скамье подсудимых обвиняемые.

Возможно, я разочарую кого-то и даже озадачу, но фильм — не о Нюрнбергском процессе как таковом. Вернее, не только о нем. Это не просто хроника судебного заседания. Наша история — про человека, который оказывается в гуще событий, связанных с трибуналом, и мы видим процесс его глазами.

Моя легенда
На съемках фильма «Нюрнберг»

На съемках фильма «Нюрнберг»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сейчас школьники плохо знают историю, да еще на Западе трактуют результаты войны в свою пользу. Возможно, такой авторитетный режиссер, как вы, мог бы стать для молодого поколения источником знаний?

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— Я и пытаюсь это сделать. Но вы задели важную и сложную тему. На самом деле в том, что дети слабо разбираются в истории, я не вижу никаких происков врагов. Наблюдаю лишь определенную недалекость. Честно говоря, больше меня смущает то, на каком уровне сейчас в принципе воспитывают детей. И не только школа: этим ведь занимаются и семья, и общество.

Настораживает, что несколько лет назад наша интеллигенция начала сражаться за официальное введение мата в обиход. Для меня это странно. Я родился и какое-то время жил в национальной республике (Молдавии. — «Известия»). Там этим языком пользовались сильно пропитые люди в подворотнях. Не понимаю, чем мат так важен для сегодняшней интеллигенции? Эти три-четыре слова, которые произносятся на разные лады. Я понял бы, если бы ратовали за то, чтобы люди полнее изучали язык Пушкина, Тургенева, Толстого, который они, прямо скажем, не знают. Но ведется сражение за мат!

А еще — за то, чтобы писать без заглавных букв, чтобы не ставить знаки препинания. И результаты уже есть. Читаю книгу — не пост в интернете! — а в ней после слова «кажется» не стоит запятая, не выделяются деепричастные обороты. Пунктуация уже полетела в тартарары. А ведь язык — это отражение нашего способа мышления.

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То же самое и с историей. А когда люди не знают, кто мы, зачем и почему происходило то или иное событие, то ими очень легко манипулировать. Хоть советскую школу и ругают, но там давали базовое образование. Нужны ли в жизни знания химических формул? Если говорить про быт, то, наверное, нет. Но это как минимум развивает нейронные связи в мозгу.

Признаюсь, что я чувствую себя ущербным из-за этого гаджета, с которым мы все не расстаемся. Из-за телефона, где сейчас сосредоточились вся наша жизнь и общение. Хотите — верьте, хотите — нет, но я заново учусь читать.

— Как это?

— Очень просто. Беру и читаю интересующую меня книгу. Сейчас такое количество шлака, что ты перестаешь ориентироваться в этом бушующем океане ненужной информации. Но надо как-то прокладывать себе верный фарватер.

В какой-то момент, когда я перестал читать из-за очень большого объема работы, я обеднил себя. Разумеется, речь идет о чтении для удовольствия: профессиональную литературу или книги по теме, которой я занимаюсь в связи с очередным фильмом, я поглощаю в неимоверных количествах.

Моя легенда
режиссер
Фото предоставлено студией «Синема Продакшн»

«Пугачева не согласилась играть Джулию Ламберт»

— Вы никогда не мечтали поработать с кем-то из голливудских артистов?

(Смеется.) Чтобы он был конкретно голливудский — нет. Главное, чтобы это был хороший артист — и подходил на роль. Там много замечательных актеров: потрясающая Джулия Робертс, Мэрил Стрип, Брэд Питт, Том Круз, Киану Ривз. Но вообще-то я безумно хочу поработать с Алисой Бруновной Фрейндлих. Пока что-то не получается. Еще я был бы счастлив снять у себя Аллу Пугачеву. Хотя она скорее актриса другого жанра.

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— Галина Борисовна Волчек всё таила надежду, что Пугачева однажды выйдет на сцену. Пытались ли вы уже пригласить Аллу Борисовну в кино?

— Мы с ней уже обсуждали какие-то проекты, но пока всё еще ищем материал, который бы устроил каждого из нас. Нужно совпадение по ощущениям. Я предлагал ей Сомерсета Моэма, «Театр». Хотел, чтобы Пугачева сыграла Джулию Ламберт. Но она отказалась.

— У вас есть вершина, к которой вы стремитесь?

— Вы говорите про жизненную цель? Не про награду?

— Не про «Оскар». Хотя кто его знает...

— Вот вы это сказали, и вам самой смешно. «Оскар» — это хорошо, как и любой приз, но вряд ли он может быть жизненной целью. У меня теперь другие приоритеты. Хочется делать нестыдное кино, живое, эмоциональное, которое бы действительно волновало зрителей и было бы им нужно. Рассказывать захватывающие истории про настоящих, а не мнимых героев; про нормальных, честных, достойных людей, на которых не стыдно быть похожими. И каждый раз хочется, чтобы новый проект был лучше и лучше. А не сдуваться с тихим писком, как шарик, который прокололи.

Важно сохранить душу и самого себя. А это самое сложное в кино. Да и в жизни тоже.

Справка «Известий»

Николай Лебедев — российский режиссер и сценарист. Родился 16 ноября 1966 года в Кишиневе. Окончил журфак МГУ и сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Первый большой успех пришел к нему с военной драмой «Звезда» (2002) по повести Эммануила Казакевича. Далее последовали кассовые хиты «Волкодав из рода Серых Псов» (528 млн рублей сборов), «Легенда № 17» (922 млн) и «Экипаж» (1,4 млрд). Лауреат двух Государственных премий РФ (за «Звезду» и «Легенду № 17»).

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