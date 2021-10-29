Послали в сети: как переформатировался главный кинофестиваль Петербурга

XXXI кинофестиваль «Послание к человеку» стартовал, чтобы сразу закрыться. Вернее, перейти в другой формат. Крупнейший МКФ в городе и один из двух кинофестивалей класса А в стране (второй — ММКФ) должен был пройти офлайн с 29 октября по 4 ноября, но смотреть кино в привычном формате будет только жюри, а всем остальным предложат ознакомиться с программой онлайн. Решение о закрытии кинотеатров с 30 октября по 7 ноября было принято только 23-го числа, и всего за несколько дней фестиваль создал и реализовал антикризисное решение. «Известия» отправились на церемонию открытия.

Не хотелось онлайна

Новая сцена Александринского театра, Billy’s Band выступает перед публикой, Петр Шепотинник показал специальный 44-минутный фильм о «Послании к человеку»: торжественное открытие фестиваля напоминает о том, что это не просто киносмотр, а важнейший ивент национального масштаба. «Послание» проходит в городе с 1989 года, за это время фестиваль привез сюда крупнейших кинематографистов мира от Лени Рифеншталь, Ричарда Ликока и Годфри Реджио до Криса Маркера, Вернера Херцога и Паоло Соррентино.

Конкурс — полнометражное документальное кино и короткометражки любого вида, вплоть до самых экспериментальных. Вне конкурса — премьеры лучшего авторского кино. В этот раз фильмом открытия стала черная комедия Франсуа Озона «Всё прошло хорошо» из конкурса Канн этого года.

Как рассказал «Известиям» президент кинофестиваля Алексей Учитель, после принятия решения об экстренных мерах эпидемиологической безопасности у организаторов было несколько вариантов действий. Можно было перенести «Послание» (но куда переносить? А что если ограничения кинопоказа быстро не отменят?) или отменить совсем, но правила финансирования требовали в любом случае провести фестиваль. Самым тяжелым и неблагоприятным с точки зрения организации было поменять формат. При этом, как говорит Алексей Учитель, никому не хотелось, чтобы фестиваль полностью прошел онлайн.

Послали в сети: Кадр из фильма «Всё прошло хорошо» Фото: A-One Films

— Долго вычисляли различные ходы и в итоге приняли решение: фестиваль будет, и это самое главное, — сказал режиссер «Известиям». — Сегодняшний день — это не только церемония открытия и фильм Озона, но и возможность показать максимальное количество фильмов программы на всех площадках смотра, они будут идти практически до полуночи .

Дальше встал вопрос, как быть с жюри, особенно международным. Можно было отослать им фильмы онлайн, так было сделано в прошлом году. Алексей Учитель был уверен, что в текущей ситуации иностранные гости просто не приедут. Но они приехали все — и будут работать и смотреть конкурсные фильмы здесь, в Петербурге . Без публики и без журналистов. О формате церемонии закрытия организаторы расскажут в ближайшее время.

Не дешевле офлайна

Программа фестиваля с 30 октября будет доступна на платформе Nonfiction.film практически вся, за исключением всего нескольких картин. По словам Алексея Учителя, правообладатели пошли навстречу и согласились на беспрецедентный шаг — дать доступ к своим фильмам. На большинстве смотров, прошедших за время пандемии онлайн, программы сильно ограничивались как раз из-за нежелания авторов делиться своими произведениями в интернете, конкурсы формировались исходя из того, кто согласится рискнуть и отдать фильм для онлайн-показа. Здесь же решение фестиваля встретило единодушное одобрение.

Таким образом, аудитория «Послания» фестиваля неожиданно увеличилась до масштабов страны. Другое дело, что с финансовой точки зрения провести фестиваль онлайн оказалось не дешевле, чем офлайн, и убытки от внезапной отмены очного формата еще предстоит подсчитать, признал Алексей Учитель.

Послали в сети: Президент кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Учитель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

— Я поражаюсь героическим усилиям всех, кто работает на фестивале, потому что буквально в течение нескольких дней путем ряда непростых совещаний и обсуждений мы не только решились на переформатирование, но и успели это вовремя осуществить, без всяких переносов, — сказал президент киносмотра.

Программа фестиваля в этом году включает три конкурса: международный, национальный и экспериментальный. Главный приз — «Золотой кентавр» и приз в $3 тыс. Председатель международного жюри — Наталья Дабижа, аниматор, лауреат «Эмми» , заведующая кафедрой режиссуры анимационного кино и компьютерной графики. В ее фильмографии национальные хиты «Чебурашка», «38 попугаев», «Зимняя сказка» и другие. С собой на фестиваль Наталья Борисовна даже привезла настоящую Шапокляк — ту самую куклу, которая «снималась» в знаменитом мультике.

В конкурсных и внеконкурсных программах собрано более 200 фильмов разного хронометража, в том числе ретроспектива редких картин польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского и подборка работ новой мастерской Александра Сокурова в СПбГИКиТ. Имена его кабардинских учеников уже знает весь мир, а картина одной из них, Киры Коваленко, выдвинута в этом году на «Оскар» от России, и теперь есть возможность ознакомиться с новыми будущими звездами российского кино уже сейчас. «Кино — это дело неблагодарное, но очень веселое», — сказал Петр Шепотинник перед показом своей картины о «Послании к человеку».